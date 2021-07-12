Podcast Trained: Aléjate de los entrenamientos basura con Ben Bruno
Asesoramiento
Es probable que los entrenadores de celebridades sean conocidos por sus ejercicios ostentosos y programas efectistas. Ben Bruno no es uno de ellos. Te contamos sobre su humilde enfoque para abordar el fitness.
"Trained" es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
La vida está llena de basura, pero esto no debería pasar en el fitness. Por eso, Ben Bruno, Nike Trainer de las estrellas y alguien a quien le gusta decir la verdad, se embarcó en una misión para erradicar las ideas equivocadas —"más es más", "sin días de descanso"— y ayudar a todos (incluyendo a Chelsea Handler y Justin Timberlake) a optimizar sus esfuerzos para obtener resultados en la sala de pesas. En este episodio de Trained, el graduado de la Universidad de Columbia y autoproclamado "cabeza hueca" habla con el presentador Ryan Flaherty, director sénior de rendimiento de Nike, sobre cómo una lesión de espalda inició su carrera como entrenador, lo que aprendió al trabajar con lo mejor de Hollywood y por qué algunos de nosotros probablemente queramos abandonar los burpees (dijimos "algunos"). También describe su método supersencillo —que incluye repetir solo un puñado de ejercicios, su fórmula "KISS" y su versión de la regla 80/20— para que todos podamos obtener la fuerza de Bruno por nuestra cuenta.
"Cuando tienes problemas de ira o ansiedad (ese tipo de sentimiento de ansiedad que te hace sentir al límite), algo hace que matarte en el gimnasio haga que te sientas mejor después".
Ben Bruno
Nike Trainer
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