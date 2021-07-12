La vida está llena de basura, pero esto no debería pasar en el fitness. Por eso, Ben Bruno, Nike Trainer de las estrellas y alguien a quien le gusta decir la verdad, se embarcó en una misión para erradicar las ideas equivocadas —"más es más", "sin días de descanso"— y ayudar a todos (incluyendo a Chelsea Handler y Justin Timberlake) a optimizar sus esfuerzos para obtener resultados en la sala de pesas. En este episodio de Trained, el graduado de la Universidad de Columbia y autoproclamado "cabeza hueca" habla con el presentador Ryan Flaherty, director sénior de rendimiento de Nike, sobre cómo una lesión de espalda inició su carrera como entrenador, lo que aprendió al trabajar con lo mejor de Hollywood y por qué algunos de nosotros probablemente queramos abandonar los burpees (dijimos "algunos"). También describe su método supersencillo —que incluye repetir solo un puñado de ejercicios, su fórmula "KISS" y su versión de la regla 80/20— para que todos podamos obtener la fuerza de Bruno por nuestra cuenta.