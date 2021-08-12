Encuentro de talentos: la entrenadora de fitness Shev Robinson y la coreógrafa Tanisha Scott

Tanisha: Aún no he llegado a lo que algunas personas llamarían un callejón sin salida. Solo lo digo porque, para mí, la coreografía, el movimiento y la dirección creativa no son mecánicos, no se encuentran en un papel. Todo tiene una historia. Entonces, lo primero que busco es descubrir eso: ¿cuál es el mensaje de la canción?; ¿quién es la persona que entrega el mensaje? Coloco todas esas pequeñas piezas del rompecabezas juntas. Si me parece que algo no está en su lugar, eso significa que algo en esa historia no es auténtico. Y no hago nada que no sea auténtico.



Shev: ¿Cómo mantienes la motivación de tus artistas y bailarines?



Tanisha: Todos deberían sentirse orgullosos del trabajo que realizaron y de saber que forman parte del panorama general. Como líder, tengo que delegar. Tengo que asegurarme de que la visión tenga sentido y de contar con los jugadores correctos: estilista, bailarines y asistente personal. Es un ecosistema laboral y se centra en el trabajo en equipo. Siento que, cuando le otorgas el poder y la responsabilidad a la gente, querrán hacerlo mejor y lo harán. Trabajo de esa manera.



Shev: ¿Cómo creas una conexión con tus estudiantes, otros bailarines o incluso con los clientes?



Tanisha: No me coloco en un pedestal porque siempre estoy aprendiendo. Así que escucho, hablo mucho, hago muchas preguntas [en el escenario]. Siempre estoy en las esquinas, bailando con los más jóvenes y cosas por el estilo. Necesito [estar fuera] en el mundo, allí reside la autenticidad. Respeto este ámbito, respeto el arte en todas sus formas y sigo imaginando, sigo soñando.



Shev: No puedes ver mi piel de gallina, pero la tengo.