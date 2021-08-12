Encuentro de talentos: la entrenadora de fitness Shev Robinson y la coreógrafa Tanisha Scott

La autoconfianza le permite a este dúo desempeñarse como líderes en baile y fitness
Cultura
La coreógrafa Tanisha Scott y la preparadora física Shev Robinson explican cómo el haberse empoderado les permite hacer lo mismo por los demás.
"Encuentro de talentos" es una serie de charlas cara a cara entre pares del mundo del deporte y la creatividad para develar cómo alcanzan logros dentro y fuera de la cancha.
Tanisha Scott y Shev Robinson se dedican a ayudar a otros. Tanisha es una coreógrafa legendaria y Shev es una preparadora física de celebridades con una gran cantidad de seguidores en línea. Para ambas, la parte principal de su trabajo es empoderar a las personas para que quieran estar en la mejor forma de sus vidas, a nivel físico, mental y creativo. Shev describe su trabajo como "la creación de una comunidad de confianza". Ambas han entrenado a algunos de los artistas más renombrados de la actualidad para presentaciones en vivo icónicas, videos musicales y portadas de revistas, y al mismo tiempo ayudan a atletas ordinarios. Como residentes de Toronto con raíces jamaicanas, comparten el vínculo de dos mujeres que se manejan en la industria del entretenimiento y que a veces también trabajan en equipo para entrenar a sus clientes de primera línea.
En esta entrevista de Encuentro de talentos, Tanisha y Shev conversan sobre la ejecución, un principio multidisciplinario aplicable a cualquier deporte en el que participes, y sobre cómo, cuando se trata de llevar a sus clientes hacia la grandeza, la preparación comienza en el interior.
Shev: Comencemos. Tanisha, ¿cómo describirías lo que haces?
Tanisha: Bien, soy coreógrafa, entrenadora de movimiento (algo muy diferente de la coreografía) y también directora creativa.
Shev: Les das a las personas confianza para estar en el escenario.
Tanisha: Posiblemente sea una de las cosas más poderosas que puedo hacer. Háblame de tu trabajo.
Shev: Como toda una caribeña, tengo tres: amante del fitness, emprendedora y entrenadora. Entreno a artistas para prepararse para giras, conciertos, espectáculos ambulantes y portadas de revistas. Dirijo una compañía llamada Body by Shev, en la que entreno a personas de todo el mundo. Lo mejor de todo es que puedo entrar en contacto con personas con las que nunca me reuní cara a cara y ayudarlas a alcanzar sus objetivos.
Tanisha: ¿Y sabes qué? Siempre sentí que eres completamente altruista. Como hemos trabajado juntas, lo noto y lo sé. ¿Piensas que esa es la razón por la que haces lo que haces?
Shev: Siempre supe que quería ayudar a las personas, que quería ser quien lograra que la gente tuviera confianza en sí misma, pero no sabía cómo hacerlo. Siempre me interesó el fitness y hasta llegué a ser una estrella de atletismo. Es parte de quien soy, así que mi destino era estar donde estoy. Cuéntame tú: ¿alguna vez tuviste un bloqueo creativo? Y si fue así, ¿cómo lo superaste?
"Todos deberían sentirse orgullosos del trabajo que realizaron y de saber que forman parte del panorama general".
Tanisha
Tanisha: Aún no he llegado a lo que algunas personas llamarían un callejón sin salida. Solo lo digo porque, para mí, la coreografía, el movimiento y la dirección creativa no son mecánicos, no se encuentran en un papel. Todo tiene una historia. Entonces, lo primero que busco es descubrir eso: ¿cuál es el mensaje de la canción?; ¿quién es la persona que entrega el mensaje? Coloco todas esas pequeñas piezas del rompecabezas juntas. Si me parece que algo no está en su lugar, eso significa que algo en esa historia no es auténtico. Y no hago nada que no sea auténtico.
Shev: ¿Cómo mantienes la motivación de tus artistas y bailarines?
Tanisha: Todos deberían sentirse orgullosos del trabajo que realizaron y de saber que forman parte del panorama general. Como líder, tengo que delegar. Tengo que asegurarme de que la visión tenga sentido y de contar con los jugadores correctos: estilista, bailarines y asistente personal. Es un ecosistema laboral y se centra en el trabajo en equipo. Siento que, cuando le otorgas el poder y la responsabilidad a la gente, querrán hacerlo mejor y lo harán. Trabajo de esa manera.
Shev: ¿Cómo creas una conexión con tus estudiantes, otros bailarines o incluso con los clientes?
Tanisha: No me coloco en un pedestal porque siempre estoy aprendiendo. Así que escucho, hablo mucho, hago muchas preguntas [en el escenario]. Siempre estoy en las esquinas, bailando con los más jóvenes y cosas por el estilo. Necesito [estar fuera] en el mundo, allí reside la autenticidad. Respeto este ámbito, respeto el arte en todas sus formas y sigo imaginando, sigo soñando.
Shev: No puedes ver mi piel de gallina, pero la tengo.
"Me motiva la idea de ayudar a otros a recobrar la confianza en sí mismos que hayan perdido".
Shev
Tanisha: ¿Cómo se presenta el fitness y el bienestar en tu vida cotidiana?
Shev: Me tomo el hecho de ayudar a la gente a entender la salud y el bienestar muy en serio, desde cómo empiezo mi día hasta cómo alimento mi cuerpo y cómo proyecto mi energía hacia las personas. No concibo otra forma de vivir. Si no estoy saludable, no puedo ayudar a los demás. Siento que los demás también perciben mi energía.
Tanisha: ¿Cómo te mantienes motivada para poder motivar a los demás?
Shev: Me motiva la idea de ayudar a otros a recobrar la confianza en sí mismos que hayan perdido. No me importa por qué motivo, ya sea que hayas engordado un poco, que recién hayas tenido tu bebé o que no te sientas a gusto en tu ropa. Llamo a mis clientes mi familia ampliada. Nunca antes me había sentido tan impulsada por la energía de los demás. Es por eso que tuve que crear ese espacio de calma y concentración, para poder [llevarlo] a los demás.
Tanisha: Ahí está el altruismo otra vez. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para centrarte en ti misma antes de comenzar a trabajar con un cliente?
Shev: Antes de empezar mi día con un cliente, intento recordarme por qué me buscaron, cuál es su historia y por qué y cómo me necesitan. Brindo un servicio, pero no puedo hacerlo bien hasta lograr entender por qué me buscan.
"Antes de empezar mi día con un cliente, intento recordarme por qué me buscaron, cuál es su historia y por qué y cómo me necesitan".
Shev
Tanisha: ¿Cómo equilibras las expectativas de condición física de tus clientes con la realidad de cómo sería un cuerpo saludable para esa persona específica?
Shev: Creo que es importante ponerme al nivel de mis chicas y no colocarme en alguna especie de pedestal. Soy humana. Entreno todos los días porque también tengo metas. No me limito a ser una entrenadora que se ve perfecta todo el tiempo. En este momento estamos en medio de un desafío de 30 días y yo también lo estoy haciendo: como lo que ellos comen, entreno con el mismo programa que ellos.
Tanisha: Entiendo. Eso se asemeja mucho a lo que yo hago, que es simplemente lograr que las personas puedan ser su mejor versión. Tú empezaste un desafío de 30 días... espera, tengo que decir esto correctamente: Tú, Shev, empezaste un desafío de 30 días con 500 personas.
Shev: Con 585.
Tanisha: Déjame abarcar la dimensión: 585 personas. ¿Qué te enseñaron estos tiempos sobre tus limitaciones en lo que respecta a ayudar a los demás a alcanzar sus metas?
Shev: Siempre dije que quería ser capaz de entrenar al mismo tiempo a un mayor número de mujeres de cualquier edad y en cualquier nivel de fitness para recuperar, perder o mantener el peso y tonificar los músculos de manera saludable. El hecho de haber sido capaz de lograrlo cambió mi perspectiva de mis habilidades como entrenadora y de lo que soy capaz.
Tanisha: Y todo al mismo tiempo. ¡Increíble! Eso es algo tan bueno.
Texto: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Entrevista de noviembre 2020