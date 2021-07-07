Encuentro de talentos: Mio Asakawa y Masami Hosono

Ya sea con un par de tijeras o sobre un skate, estas amigas explican por qué la práctica es clave
Cultura
Mio Asakawa y Masami Hosono intercambian experiencias sobre sus esfuerzos creativos (como skater una, y dueña de un salón de belleza la otra) y cómo la repetición desarrolla las habilidades tanto en el deporte como en la creatividad.
"Encuentro de talentos" es una serie de charlas cara a cara entre pares del mundo del deporte y la creatividad para develar cómo alcanzan logros dentro y fuera de la cancha.
Es ampliamente sabido que la práctica consistente es clave para mejorar en el deporte, pero también se puede aplicar a los esfuerzos fuera de la cancha o el campo. Ambas comparten una misma estrategia. Como dueña de Vacancy Project, un salón de belleza de género neutral ubicado en East Village en Nueva York, Masami Hosono, de 32 años, sabe que la inspiración más allá del salón fortalece el trabajo entre sus cuatro paredes. "Incluso cuando estoy peinando a algún cliente de la misma manera que todos los días, igual puedo descubrir algo nuevo cada vez: 'Si hago esto un poco diferente, puede que se vea mejor', u otros ejemplos parecidos", dice Masami. "Realizo este tipo de prácticas en mi mente, de manera inconsciente".
Para Mio Asakawa, de 28 años, una técnico gerente de cuentas y amante del skateboarding que vive en Tokyo, practicar es crucial para ganar seguridad y aprender a realizar trucos de aterrizaje con facilidad. Antes de que Masami se fuera a Nueva York, ambas se juntaron para una comida informal en un pequeño lugar de sushi del distrito de Nakameguro en Tokyo. A pesar de tener profesiones diferentes, Masami y Mio entienden que son las horas de dedicación las que mejoran sus habilidades y capacidades, y las ayudan a desafiar los prejuicios de género.
En esta entrevista de Encuentro de talentos, Masami y Mio se unen para compartir cómo aprendieron lo importante que es la práctica para mejorarse a sí mismas y la perspectiva, no solo para ellas sino también para la sociedad.
Mio: Comenzaste a trabajar en la industria de la belleza cuando aún vivías en Japón. Me gustaría saber qué significa el cabello para ti.
Masami: Para mí, el cabello es una herramienta de comunicación. Cuando vine a Nueva York, eso no cambió, especialmente porque al principio no podía hablar inglés muy bien. Hice amistades al cortarles el cabello y tomarles fotos que publicaba en mis redes sociales.
Mio: ¿Qué te hizo comenzar tu proyecto Vacancy Project?
Masami: Luego de haber trabajo en salones de belleza por 14 años, tanto en Tokyo como en Nueva York, mi visión de en qué quería convertirme fue cada vez más clara. Comencé a pensar en mi propio concepto para un salón de belleza. Quería abrir una peluquería/sala de juegos en donde todos pudiéramos disfrutar jugando con el concepto de la diversidad, la diversión y la aceptación, todas las cosas nuevas que conocí como inmigrante cuando me mudé de Japón a Nueva York. En aquel entonces, no creo que hubieran muchos salones de belleza de género neutral, así que decidí no darle a mis clientes estilos basados en el género. Creo que el cabello se debe cortar de la forma que el cliente quiera, sea cual sea. Además, el salón dona una parte de sus ventas al Centro LGBTQ una vez al mes.
"Mi trabajo no es realizar una réplica exacta de una foto que el cliente traiga, mi trabajo es crear un estilo único luego de observar todos los aspectos del cliente. Para lograrlo, tengo que practicar constantemente".
Masami
Mio: ¿Cómo practicas tu proceso creativo para el estilismo del cabello?
Masami: Empiezo por estar abierta a las nuevas culturas y ampliar mi conocimiento para hacer que los cortes y peinados se adapten a mis clientes. Mi misión no es realizar una réplica exacta de una foto que el cliente traiga, mi trabajo es crear un estilo único luego de observar todos los aspectos del cliente. Para lograrlo, tengo que practicar constantemente. Cuando el cliente no tiene una idea clara de lo que quiere, entonces pienso en la música que le gusta o el tipo de trabajo que hace. Si no contara con mi base de conocimiento sobre arte y música, no podría visualizar un look para el cliente, incluso aunque trajera su propia inspiración. Aun dentro del rock and roll existen tantas variedades. Si el cliente ama la era punk new wave de Londres de los 70, necesito conocimiento sobre ese género específico para hacer mi trabajo. Constantemente me expongo a nuevas formas de arte y cultura. Cuando colaboro con los clientes, quiero que sientan que los entiendo.
Mio: Compartes de manera activa lo que sucede en la comunidad LGBTQ en Nueva York con tus seguidores de Instagram de Japón. ¿Sientes que esto forma parte de tu práctica creativa?
Masami: Sí, así es. Cuando recién me mudé a Nueva York y pude percibir la diversidad de la ciudad, sentí un gran alivio, como "estoy a salvo". Japón es un país muy conservador y a veces a las personas LGBTQ se les hace difícil vivir ahí. Muchos esconden su sexualidad y otros muestran sus prejuicios inconscientes con comentarios discriminatorios al pasar. Al compartir mi experiencia positiva en Nueva York, quiero mostrar que no hay nada de malo con ser LGBTQ.
Por cierto, ¿qué te hizo decidir comenzar a practicar skateboarding? Tradicionalmente se concibe al skateboarding como una actividad de chicos.
Mio: El skateboarding me interesaba desde hacía mucho tiempo, pero tenía esa sensación de que "las niñas no patinan". Pero cuando vi a algunas chicas publicar sus videos patinando en Instagram, les envié mensajes directos y me llevaron al parque de skateboarding. Ya no pienso en este deporte en términos de género, pero igual me gustaría que la sociedad sintiera, "Por supuesto, las chicas practican skateboarding". Por eso publico mis videos en Instagram, y no solo los míos, sino también los de las otras chicas con las que comparto la actividad. De esta manera, las personas pueden ver que existen muchas mujeres que practican skateboarding. Hace casi un año y medio que comencé. Las skaters tenemos un vínculo muy fuerte y todas nos sentimos amigas.
"Practicar y pasar el tiempo con mis amigas profundiza la relación. Eso es lo que me motiva a decir: 'Vamos a practicar, vayamos a patinar'".
Mio
Masami: ¿En qué momentos sientes el valor de la práctica?
Mio: La práctica es la base de todo en el skateboarding. Hace poco aprendí a hacer un kickflip y tuve que hacerlo millones de veces para lograrlo. Como patinar es tan difícil, te sientes increíble cuando finalmente lo haces bien. Lo que más valoro es a mi comunidad. Practicar y pasar el rato con mis amigas profundiza la relación. Eso es lo que me motiva a decir: "Vamos a practicar, vayamos a patinar". A veces salgo sola, pero generalmente lo hago con amigas.
Masami: Escuché que muchas personas patinan en el parque Komazawa en Tokyo. ¿Tú también vas allí?
Mio: ¡Sí! Todas las skaters estamos conectadas, así que es muy probable que te encuentres con alguien que conoces. Allí siempre encontrarás a alguien con quién practicar. Eso genera una sensación de seguridad.
Masami: Como alguien que vive en Japón, ¿crees que la idea que tiene la sociedad japonesa sobre el skateboarding cambió?
Mio: Como ahora es un deporte olímpico, creo que la imagen de "skateboarding = algo malo" poco a poco se disipó. Existe una skater, Aori Nishimura, que es excelente. Es una atleta olímpica y creo que ella ayudó a cambiar la imagen del skateboarding. Aun así, Komazawa puede que sea el único parque de Tokyo que no cobre entrada. No fue fácil crear un parque de skateboarding en un lugar como ese, así que estoy muy agradecida con las personas que lo construyeron para nosotros. Al mismo tiempo, no puedes patinar en las calles sin que la policía aparezca, así que todavía queda mucho por delante para que el skateboarding en Tokyo sea como en Nueva York.
Texto: Momoko Ikeda
Video: Travis Wood
Entrevista de noviembre 2020