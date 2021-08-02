Encuentro de talentos: Zenat Begum de Playground Coffee con la productora Elle Clay

En efecto, la cafetería Playground de Zenat no es como cualquier otra. Desde su apertura en 2016, se convirtió en un punto de reunión de la comunidad. Además de servir un gran café, tal como lo indica la promoción de Elle, el café también es un espacio para la lectura de poesía, los talleres, las transmisiones radiales y para el intercambio de libros (los vecinos pueden dejar o llevar un libro). Desde el año pasado, Playground también participa en una iniciativa de refrigerador comunitario que se lanzó en la ciudad de Nueva York, en la que los vecinos donan comida y otros pueden retirar lo que necesiten.



Zenat aprendió los pormenores de la administración de un pequeño negocio de su padre, que tuvo una tienda de herramientas en el mismo lugar durante 20 años. Ella también sabe lo que es liderar un proyecto desde cero. Es la fundadora de Wild Child NYC, una compañía de producción que se especializa en la narración de cuentos experimentales y la narrativa marginada. Es la presentadora de su propio podcast y trabajó en muchos otros proyectos de filmación y audio.



El amor combinado de Elle y Zenat por su barrio y el activismo comunitario, así como su pasión por sus negocios, las convirtió en colaboradoras acérrimas en eventos en el espacio multiuso de Playground. Aquí, discuten cómo cada una construyó equipos a su alrededor para apoyar a su comunidad y que aportó el básquetbol (otro amor compartido) a sus trabajos.





Elle: Zenat, desde que te conocí siempre trabajas por tu barrio, por tu comunidad. Cuando llegó el COVID, Playground realmente se diferenció del resto al tomar la delantera para abrazar a la comunidad y brindar recursos para las protestas de las personas, pero también comida con los refrigeradores comunitarios. ¿Cómo, no voy a decir cambiaste porque siempre hiciste trabajo comunitario, pero cómo pasaste de estar dentro de la tienda a estar fuera de ella?



Zenat: Un viejo amigo de la preparatoria me sugirió la idea de crear un refrigerador comunitario. Los mercados de agricultores han estado produciendo vegetales y productos agrícolas en exceso durante los últimos meses, y solo estaban entregando o distribuyendo ese exceso en los bancos de comida. Decidí emitir batiseñales, y antes de ni siquiera pensarlo dos veces, ya estábamos funcionando. Luego empecé a encontrarme con asiduos de Playground y personas locales que hablaban todos los días del refri: empleados de servicio, trabajadores esenciales, gente que trabaja en la construcción, los que tienen un centro de cuidado, todos los que no podían dejar de trabajar porque sus finanzas se verían dañadas. Mientras hablo contigo, de hecho estoy mirando el refri. Casi 10 personas pasaron en la última hora para dejar algo en él y también para tomar algo. El proyecto funciona increíblemente. Hubo traspiés en el camino, como sucede en la mayoría de los proyectos... Pero tienes que seguir trabajando y superarlo por la gran visión que está por detrás: estamos alimentando a las personas en un momento en que lo necesitan con desesperación.