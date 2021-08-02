Encuentro de talentos: Zenat Begum de Playground Coffee con la productora Elle Clay

Para estas dos emprendedoras de Brooklyn, las victorias dentro y fuera de la cancha comienzan con el trabajo en equipo
Cultura
La productora Elle Clay y la propietaria de una cafetería, Zenat Begum, comparten la pasión por su vecindario de Bed-Stuy y el activismo comunitario, pero son las personas que las rodean quienes alimentan su éxito.
"Encuentro de talentos" es una serie de charlas cara a cara entre pares del mundo del deporte y la creatividad para develar cómo alcanzan logros dentro y fuera de la cancha.
Elle Clay supo que la cafetería Playground en el barrio Bedford-Stuyvesant de Brooklyn y su dueña, Zenat Begum, eran especiales desde el momento en que entró al café.
"Soy un poco esnob con respecto al café [y] me gustaba visitar las distintas cafeterías del barrio", recuerda Elle. Pero esta visita no se limitaba a encontrar un buen tueste: había visto a Zenat en Instagram y su trabajo la inspiró. "Entonces, entré y pregunté por [ella]. Eché un vistazo a todo el recinto y de inmediato sentí que todo allí se sentía diferente".
En efecto, la cafetería Playground de Zenat no es como cualquier otra. Desde su apertura en 2016, se convirtió en un punto de reunión de la comunidad. Además de servir un gran café, tal como lo indica la promoción de Elle, el café también es un espacio para la lectura de poesía, los talleres, las transmisiones radiales y para el intercambio de libros (los vecinos pueden dejar o llevar un libro). Desde el año pasado, Playground también participa en una iniciativa de refrigerador comunitario que se lanzó en la ciudad de Nueva York, en la que los vecinos donan comida y otros pueden retirar lo que necesiten.
Zenat aprendió los pormenores de la administración de un pequeño negocio de su padre, que tuvo una tienda de herramientas en el mismo lugar durante 20 años. Ella también sabe lo que es liderar un proyecto desde cero. Es la fundadora de Wild Child NYC, una compañía de producción que se especializa en la narración de cuentos experimentales y la narrativa marginada. Es la presentadora de su propio podcast y trabajó en muchos otros proyectos de filmación y audio.
El amor combinado de Elle y Zenat por su barrio y el activismo comunitario, así como su pasión por sus negocios, las convirtió en colaboradoras acérrimas en eventos en el espacio multiuso de Playground. Aquí, discuten cómo cada una construyó equipos a su alrededor para apoyar a su comunidad y que aportó el básquetbol (otro amor compartido) a sus trabajos.
Elle: Zenat, desde que te conocí siempre trabajas por tu barrio, por tu comunidad. Cuando llegó el COVID, Playground realmente se diferenció del resto al tomar la delantera para abrazar a la comunidad y brindar recursos para las protestas de las personas, pero también comida con los refrigeradores comunitarios. ¿Cómo, no voy a decir cambiaste porque siempre hiciste trabajo comunitario, pero cómo pasaste de estar dentro de la tienda a estar fuera de ella?
Zenat: Un viejo amigo de la preparatoria me sugirió la idea de crear un refrigerador comunitario. Los mercados de agricultores han estado produciendo vegetales y productos agrícolas en exceso durante los últimos meses, y solo estaban entregando o distribuyendo ese exceso en los bancos de comida. Decidí emitir batiseñales, y antes de ni siquiera pensarlo dos veces, ya estábamos funcionando. Luego empecé a encontrarme con asiduos de Playground y personas locales que hablaban todos los días del refri: empleados de servicio, trabajadores esenciales, gente que trabaja en la construcción, los que tienen un centro de cuidado, todos los que no podían dejar de trabajar porque sus finanzas se verían dañadas. Mientras hablo contigo, de hecho estoy mirando el refri. Casi 10 personas pasaron en la última hora para dejar algo en él y también para tomar algo. El proyecto funciona increíblemente. Hubo traspiés en el camino, como sucede en la mayoría de los proyectos... Pero tienes que seguir trabajando y superarlo por la gran visión que está por detrás: estamos alimentando a las personas en un momento en que lo necesitan con desesperación.
Elle: ¿Cómo solucionas los problemas y manejas el equipo en momentos en que surgen inconvenientes?
Zenat: Viví un gran traspié cuando me di cuenta que estaba dedicando todo mi tiempo a los refrigeradores comunitarios y todavía tenía una cafetería completa para manejar. Si quiero que el personal de Playground me entienda y pueda comunicarse efectivamente conmigo, deberán involucrarse [también]. Así que todo el mundo estuvo muy de acuerdo y entendieron que los inconvenientes son parte de la experiencia. Esos deslices fueron un gran recordatorio de que debía mantener la humildad.
Las personas que normalmente te inspiran son las personas que te rodean, ¿cierto? ¿Cómo decides qué tipo de personas o amigos incorporar para ayudarte a ejecutar tu visión?
Elle: Creo que gran parte se basa en los sentimientos, en la energía entre las personas. Puedo decir que tú y yo somos compatibles porque ambas somos de un signo de tierra: yo soy capricornio y tú eres virgo.
Zenat: Hagámoslo, amiga.
Elle: Entendemos cómo trabajar en tándem. Pero creo que también se trata de las personas que me inspiran, de ser capaz de ver el potencial en lo que creamos juntos, así como de la energía que trae el otro y lo que pueda ofrecer, si están disponibles, si los seduce la idea y si tú misma les generas entusiasmo.
Zenat: Una parte importante de formar parte de un equipo, como líder y como jugadora, es conocer las fortalezas y debilidades de los otros y sabe cómo amplificar y estimular a las personas, pero también cómo trabajar en cosas que puedan no interesarte tanto o que incluso no tengas el conocimiento para hacerlo.
"Esos deslices fueron un gran recordatorio de que debía mantener la humildad".
Zenat
Elle, cuando estás trabajando con colaboradores, ¿cómo estableces un juego de equipo?
Elle: Creo que estoy aprendiendo con cada proyecto. De eso se trata. El básquetbol es vida. Al haber participado como jugadora y entrenadora, al haber sido una [productora] y asistente de producción, sé que tienes que ser capaz de comunicarte claramente con las personas y asegurarte de estar siempre en la misma página. El punto central es el equipo. Si mi meta es ganar y veo que mi compañera de equipo no está trabajando tanto como yo sé que puede, entonces debemos revisarlo. Tenemos que entender cómo recalibrar y reestructurar las responsabilidades.
Zenat: Cuéntame, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades para dirigir un equipo? ¿Cómo aprendiste a sobreponerte a las debilidades?
Elle: Creo que una de mis fortalezas como productora es creer en mi visión. No puedo hacer que mi equipo lleve a cabo mi visión si yo no creo en ella. Mi debilidad es tener líneas claras que dividan la amistad de la colaboración y no tomarme las cosas de manera personal. Soy sensible y la crítica se puede sentir como un rechazo, o se puede sentir malintencionada. Ser capaz de confiar en la relación y saber que esa persona me está haciendo ese comentario para que mejore, eso ha sido algo a lo que me tuve que adaptar y aprender a manejar.
Zenat: Creo que un buen indicador de tu carácter es cuando puedes trabajar con personas que son muy diferentes a ti y aun así puedes producir algo increíble y radical. Se trata de las personas que cuentan historias que irás encontrando y de ser capaz de usar tu lente a la perfección para capturar su narrativa.
Elle: La química con tu equipo es algo inigualable. Todos juegan un papel, y nadie duda en los momentos en que es necesario dar un paso adelante y cumplir. ¡Y así es como ganas un campeonato, amiga!
Zenat: Exactamente. Creo que eso es importante porque también implica entender que las [victorias] vienen en diferentes formatos. Es probable que no sucedan durante un evento en el que todo es increíble, sino tal vez un día en que alguien nos deja un comentario que dice: "Playground tiene el mejor café". Se siente orgánico, ¿entiendes?
Elle: Es realmente orgánico. Es como estar apegada a la visión, entenderla y aceptar que todos van a llevarla a cabo de manera adecuada.
Zenat: Incluso antes de generar tu visión, la tienes que cultivar. Tienes que implementar cosas para poder cosecharla. Me gusta compararlo con un cultivo. Somos seres humanos que necesitamos ternura y cuidados. Si estamos a la defensiva con las personas que nos rodean, no trabajaremos de manera eficaz, y no será una experiencia positiva para nadie.
Elle: Tienes que nutrirte si realmente quieres nutrir a otros.
Zenat: ¿Cómo encuentras tiempo para centrarte antes de ir a trabajar?
Elle: Todavía estoy trabajando en eso. Creo que en estos momentos, mucha gente tuvo mucho tiempo para conocerse a un nivel diferente al tener que resolver cómo procesar una emoción apabullante por lo que está pasando. Creo que antes de todo esto, eso no era una prioridad para mí, no pensaba en cómo hacerme fuerte, en como reprogramarme, restaurarme y mantener o alcanzar algún tipo de equilibrio. En los últimos meses, creo que mi ritmo se hizo más lento, más firme. Solo intento ver cómo incorporar cosas que sean buenas: el cuidado personal, salir a caminar, hacer ejercicio, meditar.
Zenat: Juegas al básquetbol. Estoy segura.
Elle: Estoy en eso. No están listos para mí por aquí.
Zenat: No te he visto en la cancha.
Elle: No lo publico mucho porque estoy un poco oxidada, pero ya estoy de regreso.
Texto: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Entrevista de noviembre 2020