En buena compañía: Honeys & Bears de Harlem 

En un pequeño callejón sin salida de 135th Street, al oeste de Harlem (Nueva York, EE. UU.), varios "veteranos" (como ellos mismos se hacen llamar) con mascarilla y sudadera roja se saludan con el codo en lugar de abrazarse. Por primera vez en meses se reúnen a las puertas del centro recreacional Hansborough, al que ellos se refieren como "las termas". En su impresionante piscina cubierta con mosaicos, estos hombres y mujeres han practicado sus brazadas y patadas de waterpolo como miembros de los Harlem Honeys & Bears, un equipo de natación sincronizada para personas mayores que ha hecho olas desde 1979. El nombre del equipo procede en parte de la jerga de finales de los 70, según Rasheedah Ali, una de las integrantes del equipo. "Había hombres y mujeres: las mujeres son como la miel ("honeys") y a los osos ("bears") les encanta la miel. Por eso los fundadores eligieron el nombre Harlem Honeys & Bears", afirma Rasheedah.



Algunos de los miembros del equipo llevan practicando natación toda su vida, a pesar de las piscinas segregadas; otros no superaron su miedo al agua hasta después de cumplir los 60 años. Juntos han ganado premios, han superado enfermedades crónicas, han forjado una amistad y, quizás lo más importante, han compartido su pasión y sus habilidades con la comunidad en un programa de natación para jóvenes. "Tu recompensa como entrenador es ver a personas jóvenes nadando con facilidad", afirma Luther Gales, presidente del equipo. Además, teniendo en cuenta que, según los estudios, los jóvenes afroamericanos tienen más probabilidades de ahogarse, los Harlem Honeys & Bears no solo comparten su pasión por el deporte (que ya de por sí es un gran regalo), sino que también salvan vidas.