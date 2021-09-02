Nuevas victorias

Cuando Gloria Kosgei, una abogada de Eldoret, Kenia, la ciudad de Eliud Kipchoge, conoció al legendario maratonista, él hizo algo que la sorprendió: se presentó a sí mismo.

"Cuando nos conocimos, fue muy amigable. Dijo: 'Gloria, me llamo Eliud'. Como si necesitara presentación.¿Quién no conoce a Eliud?", dijo, riéndose.

Gloria, quien ahora es una buena amiga de Kipchoge, aprecia la naturaleza modesta del corredor, un rasgo que le ha ganado la adoración y el respeto de su país natal y del mundo.

"Todos hablan de su humildad", dice Gloria. "En Kenia tenemos muchos grandes atletas, pero un atleta de su talla con una humildad como la suya es un hallazgo raro. Él no busca recibir un trato especial; espera en la fila como el resto de nosotros. Eliud es un atleta de alto perfil, pero él no se ve a sí mismo de esa manera. Te dice, 'Soy Eliud. Nada más'".