Cómo permanecer en el presente, según el psicólogo deportivo Graham Betchart

Algunas veces, en el deporte y en la vida, vivimos en el pasado o nos preocupamos por lo que no ha sucedido todavía. De acuerdo con el autor, psicólogo deportivo y entrenador de rendimiento mental Graham Betchart, quien ha entrenado a algunos de los mejores jugadores de la NBA, nuestra capacidad de permanecer en el momento presente es lo que separa a los buenos de los grandes. En este episodio de "Trained", Betchart y el director sénior de rendimiento de Nike, Ryan Flaherty, hablan de cómo, al igual que entrenamos nuestros cuerpos para conseguir fuerza, velocidad y agilidad, también podemos entrenar nuestras mentes para que vuelvan siempre "adonde están nuestros pies". Él comparte técnicas de meditación rápida que todos podemos usar para centrarnos, revela la única estadística que realmente importa y explica por qué, si de verdad queremos ganar, tenemos que dejar de preocuparnos por el triunfo.