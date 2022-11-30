El look de Nike F.C.: Maria

El look de Nike FC: Maria
Cultura
Desde la mezcla de patrones artísticos hasta los nombres de las futbolistas, hay una estrategia creativa detrás de todo lo que toca Maria, incluidos los conjuntos inspirados en el deporte que ha creado con nosotros.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas en auge definen la identidad y el estilo personal en sus propios términos.
"El fútbol inspira mi trabajo y mi estilo", dice Maria Maleh, directora creativa con múltiples talentos y cofundadora del club de base Hamster FC. "Soy una gran admiradora de los kits hermosos: sus paletas de colores, materiales, tipografía y ajuste".
Nos reunimos con María en su casa/estudio, y en las cercanías de Hackney Marshes, donde practican sus "Hammies", para explorar una gama de looks inspirados en el fútbol que combinan nuestras últimas colecciones de los equipos nacionales con prendas del guardarropa de María. Desplázate hacia abajo para descubrir más.
"Creamos nuestro club como un espacio seguro para que todas las mujeres se muestren tal como son. Nos apoyamos mutuamente de una manera fraternal que realmente aprecio".
Maria
Directora creativa, estilista y cofundadora de Hamster FC
Combínalo como quieras
“Siempre me han interesado las cosas visuales”, dice María, quien comenzó su propio estudio creativo además de fundar un equipo de fútbol. Aquí, el estampado de jaguar del body del equipo de Brasil se combina y complementa con una capa base psicodélica y pants metálicos para crear un poco de un caos visual, pero controlado.
Comodidad y glamour
Vestimos el jersey de la Inglaterra natal de Maria al colocar un corsé de satén a juego en la parte superior y complementar con las joyas de oro de su madre. "Algunas partes son tan viejas como yo", dice ella. Los jeans de tiro alto, el calzado deportivo Air Max favorito y un abrigo retro le dan un toque de comodidad.
Revolucionario
Algunas de las jugadoras favoritas de María son de Brasil. "Siempre recordaré cómo impactaron en mi visión de una futbolista", dice. Para salir por la noche, combinamos esta playera verde menta con una cómoda chamarra acolchada y una falda de piel sintética, en color negro para resaltar el toque fresco de color.
Fotografía: Elliot James Kennedy
Estilo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon