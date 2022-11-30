El look de Nike F.C.: Maria

"El fútbol inspira mi trabajo y mi estilo", dice Maria Maleh, directora creativa con múltiples talentos y cofundadora del club de base Hamster FC. "Soy una gran admiradora de los kits hermosos: sus paletas de colores, materiales, tipografía y ajuste".



Nos reunimos con María en su casa/estudio, y en las cercanías de Hackney Marshes, donde practican sus "Hammies", para explorar una gama de looks inspirados en el fútbol que combinan nuestras últimas colecciones de los equipos nacionales con prendas del guardarropa de María. Desplázate hacia abajo para descubrir más.