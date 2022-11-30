El look de Nike F.C.: AntsLive
Cultura
Este músico, modelo y antiguo entrenador de jóvenes nació y creció en Londres, pero su gusto por las prendas inspiradas en el fútbol se basa en una perspectiva más global.
"Más allá del estilo" es una serie que explora cómo las mentes creativas en auge definen la identidad y el estilo personal en sus propios términos.
"La moda y el fútbol van de la mano para mí", comenta AntsLive, músico, modelo y futbolista de toda la vida, llamándonos desde el estudio donde graba música en Hackney, Londres.
Después de vivir y respirar fútbol durante 10 años como jugador, y entrenar equipos juveniles durante otros 8 años posteriores, siempre ha sido una segunda naturaleza para Ants lucir jerseys y conjuntos inspirados en el deporte fuera de la cancha, todo el tiempo.
"Mi representante a veces intenta que me ponga esos atuendos informales elegantes", se ríe, "pero la mayoría de las veces me inclino por un conjunto de entrenamiento. Así es como crecí, es lo que soy".
Nos reunimos con Ants en su estudio para probar artículos de nuestras últimas colecciones de selecciones nacionales. Desplázate hacia abajo para ver looks con tres de sus equipos favoritos.
La belleza del fútbol
"Usaré cualquier playera de Brasil. Amo los colores. Algunos de mis jugadores favoritos son brasileños: una de mis posesiones más preciadas es una playera firmada por Ronaldinho, mi jugador favorito de todos los tiempos".
“Si conozco a alguien y le gusta el fútbol,
le gusta la música o nos gusta el mismo equipo, nos llevaremos bien. No hay nada más que eso”.
AntsLive
Músico, modelo, jugador de fútbol y antiguo entrenador de jóvenes
Me gustan los azules
“Ese jersey de entrenamiento francés: podrías enterrarme con él y eso me parecería bien. Cuando se trata de Francia, para mí todo se trata de la moda. La forma en que la gente se viste en París, creo que es increíble. Cuando la colaboración PSG x Jordan salió, realmente lo aproveché".
Llévatelo a casa
“Con Inglaterra, ¡simplemente no hay otra forma de hacerlo! Al fin y al cabo, nací y crecí en Londres. Cuando comienza [el torneo], eso es todo. Me sumerjo por completo en la cultura británica: voy al pub y veo el partido, me encanta”.
Fotografía: Elliot James Kennedy
Estilo: Coco Mell
Entrevista: Grace Gordon