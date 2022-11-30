El look de Nike F.C.: AntsLive

"La moda y el fútbol van de la mano para mí", comenta AntsLive, músico, modelo y futbolista de toda la vida, llamándonos desde el estudio donde graba música en Hackney, Londres.



Después de vivir y respirar fútbol durante 10 años como jugador, y entrenar equipos juveniles durante otros 8 años posteriores, siempre ha sido una segunda naturaleza para Ants lucir jerseys y conjuntos inspirados en el deporte fuera de la cancha, todo el tiempo.