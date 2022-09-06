Cómo el mindfulness crea y rompe hábitos, según el Dr. Jud Brewer

Ya sea la lucha por reducir el tiempo de pantalla o la batalla contra comer azúcar en exceso, muchas personas saben lo difícil que es eliminar los hábitos inútiles. Según Judson Brewer, médico y autor best-seller de La mente ansiosa, no se trata tanto de la fuerza de voluntad sino del mindfulness. En este episodio, el director de investigación e innovación en el Centro de mindfulness de la Universidad de Brown acompaña a la anfitriona Jaclyn Byrer para explicar qué sucede en el cerebro cuando rompemos y formamos hábitos. Él también comparte herramientas de mapeo de hábitos, acrónimos y técnicas de reestructuración cognitiva que pueden ayudar a cualquiera a controlar mejor sus comportamientos, para bien.