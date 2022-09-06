Cómo el mindfulness crea y rompe hábitos, según el Dr. Jud Brewer

Podcast Trained: romper con los hábitos no saludables con el Dr. Jud Brewer
Asesoramiento
El cambio en el comportamiento comienza en el cerebro. Aprende como deshacer los hábitos no saludables con los consejos de mindfulness de este psiquiatra de la adicción.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Ya sea la lucha por reducir el tiempo de pantalla o la batalla contra comer azúcar en exceso, muchas personas saben lo difícil que es eliminar los hábitos inútiles. Según Judson Brewer, médico y autor best-seller de La mente ansiosa, no se trata tanto de la fuerza de voluntad sino del mindfulness. En este episodio, el director de investigación e innovación en el Centro de mindfulness de la Universidad de Brown acompaña a la anfitriona Jaclyn Byrer para explicar qué sucede en el cerebro cuando rompemos y formamos hábitos. Él también comparte herramientas de mapeo de hábitos, acrónimos y técnicas de reestructuración cognitiva que pueden ayudar a cualquiera a controlar mejor sus comportamientos, para bien.
"No se trata de lo que deberíamos hacer, se trata de escuchar la sabiduría de nuestros cuerpos. Cuando la escuchamos, ese comportamiento no saludable pierde su encanto".
Judson Brewer
Médico psiquiatra de la adicción y neurocientífico
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