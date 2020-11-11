El consejo de entrenamiento que todo corredor necesita

La recomendación de entrenamiento que todo corredor necesita
Asesoramiento
Aplica este sencillo ajuste en tus carreras y te divertirás más, darás más de ti y te mantendrás más saludable.
¿Cuál es la forma más rápida de odiar una canción que amas? Escucharla una y otra y otra y otra vez. Lo mismo pasa con tus carreras, dice Chris Bennett, Head Coach global de Nike Running.
"Si corres los mismos 5 km a diario, ¿dónde está la diversión?", pregunta. "No hay otro logro más que 'terminé otra carrera'. Variar las carreras que haces, de cualquier forma posible, es crucial para mantenerte interesado en el deporte". Además, de acuerdo con Derek Samuel, terapeuta físico certificado y miembro del Nike Performance Council, es necesario si quieres mejorar en tus carreras.
"Si buscas un nuevo estímulo, trata de dar pasos más pequeños y ve si tu cuerpo se siente mejor", dice Samuel. "O trata de no saltar tanto cuando te impulses. Tu cabeza no debe moverse hacia arriba y hacia abajo más de 4 a 6 centímetros". Estos ajustes pueden hacer que tu cuerpo se sienta mejor, comenta, lo que puede hacerte querer correr más o más seguido.
Lo mejor de todo, el variar tu rutina ayudará a nutrir tus músculos y tu mente, señala el doctor Brett Kirby, científico del rendimiento humano en el Nike Sport Research Lab. "Si a diario comiéramos solo hot dogs, nuestro cuerpo no tendría la exposición saludable a ninguno de los otros nutrientes en el mundo", dice Kirby. "Para ser un corredor saludable integral, necesitas alimentar el cuerpo con muchas cosas distintas".
Un cambio sencillo
En tu próxima carrera, intenta algo nuevo.
Lo divertido es que lo nuevo puede ser cualquier cosa. "Tus opciones no solo son correr más rápido o más distancia", menciona Bennett. "Puedes correr en sentido contrario, correr por un sendero, cambiar la música".
Lo que hace eficaces incluso a los pequeños cambios es que te ayudan a vivir las carreras de forma distinta, señala Bennett, y eso te alentará a volver a salir una y otra vez.
"Puedes correr en sentido contrario, correr por un sendero, cambiar la música".
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Más consejos para avanzar
01. Lleva un seguimiento de lo que has hecho.
Deberías cambiar el entrenamiento antes de llegar a pensar, ¿Esto otra vez? Para ello, Bennett sugiere que cada vez que pruebes algo nuevo, como ir más rápido, hacer un recorrido nuevo o alcanzar una nueva distancia, anotes lo que hiciste y cómo te sentiste. Cuando la novedad se vuelva fácil o rutinaria, vuelve a darle un aire nuevo.
02. Cambia de terreno.
Corre por senderos, arena, césped o rocas. "Esta variedad no solo lo hace más divertido, sino que correr por diferentes superficies puede fortalecer músculos distintos de diversas maneras. Así, tu cuerpo mejora la capacidad y te haces más fuerte", comenta Samuel.
03. Enfócate no solo en las métricas.
No tienes que deshacerte de tu reloj, pero no te obsesiones con él. Si normalmente corres con música, pon tus canciones de forma aleatoria, escucha una nueva lista de reproducción, escucha un álbum de principio a fin o no escuches música para variar. "Lo genial es que pequeños cambios como estos hacen grandes cambios en tu experiencia como corredor", asegura Bennett. "Y así no pierdes las ganas de correr".