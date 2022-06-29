Qué es el autocuidado y cómo practicarlo, según la Dra. Theresa Melito-Conners

Podcast Trained: Mejora tu cuidado personal con la Dra. MC
Asesoramiento
El cuidado personal no solo es mimarse, también es priorizar todas tus necesidades: mente, cuerpo y alma. La Dra. MC nos dice cómo hacerlo.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
Las bombas de baño y las mascarillas pueden sentirse geniales en el momento pero solo son el principio del cuidado personal. La gente tiene necesidades a nivel físico, mental y espiritual, que ignoran, dice la Dra. Theresa Melito-Conners. Es hora de hacer algo. Ella descubrió el cuidado personal después de agotar prácticamente sus fuerzas en un trabajo anterior. Luego, hizo su doctorado y creó su sitio web "Dr. MC’s Self-Care Cabaret" (el cabaret del cuidado personal de la doctora MC, en español). En este episodio, le da a la anfitriona Jaclyn Byrer una muestra de diez cosas esenciales para mejorar nuestro propio bienestar y felicidad. También menciona cosas importantes acerca de crear límites entre nuestro trabajo y nuestra vida personal; y cómo preparar a la siguiente generación para tener éxito en el cuidado personal. Y algo extra: la Dra. MC nos lleva por una de sus famosas meditaciones guiadas para demostrarte cómo aún el cambio más simple puede tener un gran impacto.
"Está bien empezar con poco. Y si haces un pequeño cambio o variación, con el tiempo eso puede tener un gran impacto".
Dra. Theresa Melito-Conners
Experta en cuidado personal y fundadora de Dr. MC’s Self-Care Cabaret
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.