Cómo descansar según la Dra. Saundra Dalton-Smith

La mayoría de nosotros asociamos el cansancio con la necesidad de dormir más. Sin embargo, de acuerdo a la doctora Saundra Dalton-Smith, es solo la superficie de lo que realmente significa estar descansado. A través de su investigación, la médica internista y fundadora de Restorasis identificó siete tipos de descanso que atraviesan todas las barreras socioeconómicas, culturales y raciales. En este episodio, junto a la presentadora Jaclyn Byrer nos explican cuáles son y cómo saber cuándo obtenemos suficiente de cada uno. Ya seas un atleta exhausto, un padre agotado o un empleado con exceso de trabajo, la Dra Dalton-Smith asegura que sus prácticas restaurativas no son un adicional a nuestra lista de tareas pendientes, sino hábitos diarios que pueden ayudarnos a ser mejores.