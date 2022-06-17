Cómo descansar según la Dra. Saundra Dalton-Smith

Podcast Trained: Aprende a descansar con la Dra. Dalton-Smith
Asesoramiento
No existe una única manera de sentirte completamente rejuvenecido. Presta atención a cómo combatir la fatiga con estos siete tipos de descanso recomendados por esta médica.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
La mayoría de nosotros asociamos el cansancio con la necesidad de dormir más. Sin embargo, de acuerdo a la doctora Saundra Dalton-Smith, es solo la superficie de lo que realmente significa estar descansado. A través de su investigación, la médica internista y fundadora de Restorasis identificó siete tipos de descanso que atraviesan todas las barreras socioeconómicas, culturales y raciales. En este episodio, junto a la presentadora Jaclyn Byrer nos explican cuáles son y cómo saber cuándo obtenemos suficiente de cada uno. Ya seas un atleta exhausto, un padre agotado o un empleado con exceso de trabajo, la Dra Dalton-Smith asegura que sus prácticas restaurativas no son un adicional a nuestra lista de tareas pendientes, sino hábitos diarios que pueden ayudarnos a ser mejores.
"Descansar es restaurar las partes que se agotan en nosotros, las mismas que se consumen cuando hacemos cualquier actividad diferente que sea parte de nuestra vida".
Saundra Dalton-Smith
Médica, internista y fundadora de Restorasis.
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