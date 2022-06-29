Cómo mejora el sueño el rendimiento, de acuerdo con el Dr. Jeffrey Durmer

Generalmente, cuando se piensa en el acondicionamiento físico, el sueño no es algo que viene a la mente. Pero después de que Jeffrey Durmer, MD, PhD, notara la falta de apoyo para dormir cuando era un atleta de élite, y nuevamente cuando sus hijas eran nadadoras de nivel nacional, decidió llevar a cabo una investigación propia. Ahora, como neurólogo, neurocientífico de sistemas y médico especialista en medicina del sueño, el Dr. Durmer es ese apoyo para los mejores atletas de hoy. A través de su trabajo con la NFL y el equipo de levantamiento de pesas de EE. UU. para los juegos de Tokio 2021, ha demostrado cómo tácticas simples, como el banco de sueño, pueden tener un gran impacto en el rendimiento. Pero, sobre todo, ha demostrado que el sueño es recuperación, y ninguna rutina de entrenamiento está completa sin suficiente sueño. En este episodio, se une a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar por qué el sueño es esencial para nuestra salud física y psicológica, nos dice cómo saber si realmente estamos obteniendo todo lo que necesitamos y nos prepara para un mañana más alerta.