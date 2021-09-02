Cosmic Unity: Detrás del diseño
Descubre cómo un calzado de básquetbol diseñado con al menos un 25% de material reciclado es el siguiente paso en la visión de Nike de un futuro sin residuos.
Detrás del diseño: Cosmic Unity
No se trata de perfección, sino de progreso. En el básquetbol, cualquier cosa que un jugador pueda hacer por mejorar, incluso si es de forma gradual, marca la diferencia. El Cosmic Unity va un paso más allá en la idea de un futuro con cero residuos. Está diseñado con al menos un 25% de materiales reciclados por peso. No parece mucho, pero nuestros diseñadores están comprometidos con la creación de diseños con materiales sustentables que mejoren un poco más cada año. Lee la historia de cómo darle una nueva vida a nuestros desechos puede acercarnos un poquito más a la iniciativa Move to Zero, que representa el camino de Nike hacia la neutralidad en las emisiones de carbono y la eliminación de residuos.
Desechos con una nueva vida
La creación del Cosmic Unity se remonta al año 2008, con el lanzamiento del Nike Zoom BB II Low "Trash Talk". El modelo de perfil bajo fue el primer paso de Nike hacia la posibilidad de diseñar calzado con materiales reciclados sin alterar nada en cuanto a rendimiento. El Cosmic Unity se atreve a llevar esta idea todavía más lejos. El equipo tomó decisiones conscientes y respetuosas con el medioambiente en cada paso del proceso; desde los diseñadores (que renunciaron al papel para hacer los bocetos en formato digital) hasta el equipo de producción (que acordó reducir el número de modelos que pedirían a la fábrica).
Prestar atención a los desechos
A Bennett Shaw, responsable de producto del Cosmic Unity, le apasiona el básquetbol, pero no está muy familiarizado con la iniciativa Move to Zero de Nike. Sin embargo, durante el desarrollo del calzado, comenzó a percibir un paralelismo entre su deporte favorito y la misión de Nike: la idea de mejorar un poco cada año. "Queremos mejorar poco a poco", explicó Bennet. "Nos hemos comprometido a intentarlo y a aumentar la cantidad de contenido reciclado un 5%. Con el Cosmic Unity, conseguimos usar un 25% por peso". Para llegar a esta cifra mágica, los diseñadores usaron una combinación exclusiva de componentes reciclados parcialmente y materiales nuevos confeccionados de forma eficiente. Por ejemplo, se usó alrededor de un 10% de goma Nike Grind combinada con materiales nuevos para crear la entresuela de espuma Crater Foam. El calzado también cuenta con un sistema de cables por capas hecho con un 99% de materiales reciclados, un forro de poliéster reciclado y un refuerzo que combina poliéster y poliuretano reciclados. El equipo también se obsesionó con la estética del calzado y se aseguró de que tuviera un aspecto rápido, elegante y futurista.
Producto probado
A'ja Wilson, MVP de la WNBA, fue una de las primeras jugadoras profesionales en probar el Cosmic Unity en la cancha. El calzado cuenta con una unidad Zoom Air Strobel completa, hecha en parte con TPU reciclado, y se ha diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en cada movimiento. La unidad Zoom Air Strobel es un componente que los jugadores con buen juego de pies, como A'ja, saben apreciar, pero diseñada para todos los perfiles. "Me sorprendió lo ligero que es, creo que es ideal para cualquier jugador, sea cual sea su posición", dijo A'ja. "Me di cuenta de que el Cosmic Unity se podía adaptar a todas mis pisadas y movimientos, y esa es la clave. Un calzado debería ser flexible. No demasiado, solo lo suficiente como para que te sientas más veloz".