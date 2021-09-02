Cosmic Unity: Detrás del diseño

A Bennett Shaw, responsable de producto del Cosmic Unity, le apasiona el básquetbol, pero no está muy familiarizado con la iniciativa Move to Zero de Nike. Sin embargo, durante el desarrollo del calzado, comenzó a percibir un paralelismo entre su deporte favorito y la misión de Nike: la idea de mejorar un poco cada año. "Queremos mejorar poco a poco", explicó Bennet. "Nos hemos comprometido a intentarlo y a aumentar la cantidad de contenido reciclado un 5%. Con el Cosmic Unity, conseguimos usar un 25% por peso". Para llegar a esta cifra mágica, los diseñadores usaron una combinación exclusiva de componentes reciclados parcialmente y materiales nuevos confeccionados de forma eficiente. Por ejemplo, se usó alrededor de un 10% de goma Nike Grind combinada con materiales nuevos para crear la entresuela de espuma Crater Foam. El calzado también cuenta con un sistema de cables por capas hecho con un 99% de materiales reciclados, un forro de poliéster reciclado y un refuerzo que combina poliéster y poliuretano reciclados. El equipo también se obsesionó con la estética del calzado y se aseguró de que tuviera un aspecto rápido, elegante y futurista.