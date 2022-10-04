Derrick Henry comparte su motivación para mantener su condición física

A Derrick Henry le encanta entrenar, y no solo porque se dirige a su séptima temporada en la NFL. El gimnasio es donde encuentra su inspiración, pasión y orgullo. En este episodio, él y la presentadora Jaclyn Byrer hablan de sus aspectos favoritos de la condición física. El corredor del Tennessee Titans también comparte cómo su familia lo ha motivado durante sus altibajos, cómo logró el éxito a pesar de las personas que decían que no lo haría y cómo todos nosotros podemos superar las dudas y alcanzar nuestras metas, ya sea de correr medio maratón o probar una nueva clase de condición física.