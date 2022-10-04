Derrick Henry comparte su motivación para mantener su condición física

Podcast Trained: aprovecha tu impulso con Derrick Henry
Asesoramiento
No lo llaman "King Henry" en vano. Este corredor de la NFL comparte lo que lo mantiene motivado para seguir mejorando.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de la condición física holística e integral.
A Derrick Henry le encanta entrenar, y no solo porque se dirige a su séptima temporada en la NFL. El gimnasio es donde encuentra su inspiración, pasión y orgullo. En este episodio, él y la presentadora Jaclyn Byrer hablan de sus aspectos favoritos de la condición física. El corredor del Tennessee Titans también comparte cómo su familia lo ha motivado durante sus altibajos, cómo logró el éxito a pesar de las personas que decían que no lo haría y cómo todos nosotros podemos superar las dudas y alcanzar nuestras metas, ya sea de correr medio maratón o probar una nueva clase de condición física.
"Cada vez que quieras hacer algo a lo largo de tu camino o de esta vida que sientas que te atrae, ve a perseguirlo y hazlo; hazlo con un esfuerzo implacable todos los días".
Derrick Henry
Atleta de Nike y corredor del Tennessee Titans
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.