Pregúntale al entrenador: "¿Cómo dejo de juzgarme?"
Asesoramiento
La entrenadora de la Universidad Estatal de Luisiana Nikki Fargas le dice a un atleta incondicional de CrossFit que es hora de hacer todo lo posible por encontrar el equilibrio.
"Pregúntale al entrenador" es una columna de consejos pensados para ayudarte a mantener la concentración en el partido.
P:
Hola, entrenadora:
Estoy en primer año de la universidad y acabo de comenzar a jugar en el equipo de fútbol. A pesar de que amo el deporte, últimamente perdí un poco de motivación. Fui vicecapitana de mi equipo en la secundaria, pero, desde que entré a la universidad, otras cosas se han estado interponiendo en el camino. Me he saltado los entrenamientos de la mañana dos veces recientemente; una vez fue por un buen motivo (estuve despierta toda la noche estudiando) y la otra... solo porque salí con mis amigos por la noche. También falté a una sesión de levantamiento de peso. Le dije al entrenador que estaba enferma, cuando la realidad era que había discutido con mi novio. Aún amo el fútbol, y una vez que estoy en la cancha, no existe ningún otro lugar donde preferiría estar. Sin embargo, estoy llegando al punto en el que me siento tan culpable que no quiero ir. ¿Podré organizarme? ¿O debería simplemente abandonar?
El pretexto obviamente fue muy débil
Jugadora de fútbol de 19 años
R:
¿Sabes qué, Pretextos? Yo también enfrenté dificultades cuando recién entré a la universidad.
Vengo de una familia grande y muy unida. Iba camino a ser la primera en obtener un título universitario. Mi abuela no pudo estudiar más allá del octavo grado por las leyes de segregación. Mi madre tenía múltiples trabajos para poder pagar la universidad. Luego quedó embarazada y tuvo que abandonar. Así que toda mi familia me estaba observando. La presión era palpable.
Pero mi familia también me daba amor, apoyo y valores muy sólidos. Aunque me presionaran, también sabía que podía contar con ellos.
Tú también tienes algo en que apoyarte, Pretextos. Fuiste vicecapitana en la secundaria, así que conoces el trabajo duro y el coraje. También sabes que cuando te unes a un equipo, te afilias al código del equipo y solo depende de ti tomarlo en serio. Por eso, es momento de hacerte algunas preguntas difíciles: ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué no es negociable para mí?
Encontrar las respuestas a este tipo de preguntas puede arrojar un poco de luz sobre lo que te está sucediendo a un nivel más profundo que el futbolístico. Si solías ser una persona honesta y una atleta comprometida, y ahora rompes tus promesas, es hora de mirar dentro de ti y llegar a la raíz.
...es momento de hacerte algunas preguntas difíciles: ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué es no negociable para mí?
Oye, lo entiendo. Hubo momentos en los que me sentí tentada a salir por las noches. Pero aprendí rápidamente que ese era un camino peligroso y no era uno que quisiera tomar. Valoraba la increíble oportunidad que tenía de poder jugar al básquetbol a nivel universitario.
Encontré la motivación para no faltar y entregar todo de mí cada día, motivos más grandes que yo misma: mi familia, que me apoyaba y creía en mí, y todas las personas que lucharon y murieron para que yo tuviera derecho de poder asistir a la universidad y competir. Pude lograr lo que logré gracias a todos ellos y aún lucho para vivir mi vida honrándolos. Esas personas son el motivo por el que no doy nada por sentado.
Puedes sentir que la mentira en sí misma no fue tan importante, pero forma parte de un problema más grande. Entonces, hazte otra pregunta: ¿Cuáles son los valores que me van a guiar?
Tu mentira me muestra que puedes estar dando por hecha tu propia situación. Puedes sentir que la mentira por sí sola no fue tan importante, pero forma parte de un problema más grande. Entonces, hazte otra pregunta: ¿Cuáles son los valores que me van a guiar? En otras palabras, establece los límites que no estás dispuesta a cruzar. Por ejemplo: no mentir, no faltar a las prácticas y no renunciar, porque hacer eso no va a resolver el problema. Solo vas a terminar más sola.
Aprendí este tipo de valores en mi casa y Pat Summitt, mi entrenadora en Tennessee, los reforzó. No toleraba la mentira y nada se le pasaba. Se aseguraba de que todas fuéramos sensatas. Es imprescindible contar con ese tipo de responsabilidad.
Eso fue lo que evitó que saliera todas las noches, pero aun así tenía mis dificultades. Extrañaba mucho mi casa, extrañaba a mi familia, extrañaba las reuniones de los domingos en la casa de mi abuela donde disfrutaba grandes comidas en familia, jugaba a las cartas y reía mucho. Toda esa soledad hizo resurgir algunos temas no resueltos con mi padre.
...todos tenemos fuerzas que nos llevan en diferentes direcciones, algunas positivas y otras negativas. Y con la práctica, aprendemos a elegir cuáles seguir.
Mi padre nunca participó en mi vida. Cuando estaba sola en la universidad, todos los sentimientos de rechazo y abandono que había sentido de pequeña me absorbieron. Comencé a entrenar exageradamente para esconder esos sentimientos y enseguida me fracturé el pie por el esfuerzo y no pude seguir yendo a las prácticas siquiera. Luego me astillé un hueso. Después, desarrollé un problema cardíaco.
Estaba en un lugar muy oscuro.
Afortunadamente, mi entrenadora contaba con recursos. Con su ayuda, comencé a visitar a un psicólogo deportivo que me enseñó a lidiar con lo que me estaba pasando. Aprendí que todos tenemos fuerzas que nos llevan en diferentes direcciones, algunas positivas y otras negativas. Y con la práctica, aprendemos a elegir cuáles seguir. Podemos elegir tener una actitud muy positiva y trabajar duro.
Pienso que un psicólogo deportivo podría ayudarte, ya que, quizás, estar sin tu sistema de apoyo haga que resurjan algunos problemas de los que preferirías ocultarte.
Algo está impidiendo que practiques el deporte que amas. Te lo debes a ti misma: debes descubrir qué es. Una vez que lo logres, podrás comenzar a amarte y a luchar por alcanzar un nivel de excelencia en todo lo que hagas.
Tengo la sensación de que, muy en tu interior, estás agradecida de estar en la universidad, agradecida de pertenecer al equipo. Así que escucha esa fuerza y permite que sea la que te guíe.
Entrenadora Fargas
Nikki Fargas es la entrenadora principal del equipo femenino de básquetbol de la Universidad Estatal de Luisiana. Antes, fue entrenadora principal en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y sobresalió como entrenadora asistente en Tennessee y en la Universidad de Virginia. Nikki Fargas, antes llamada Nikki Caldwell, fue una jugadora excepcional en Tennessee que lideró a las Lady Vols para obtener un título de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (National Collegiate Athletic Association, NCAA) y dos campeonatos SEC de temporada normal. Conocida por su profundo compromiso con la caridad y su participación en la comunidad, Fargas cofundó Champions for a Cause, una organización sin fines de lucro en pro de la conciencia sobre el cáncer de mama.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Ilustración: Harrison Freeman
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