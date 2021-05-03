Mi padre nunca participó en mi vida. Cuando estaba sola en la universidad, todos los sentimientos de rechazo y abandono que había sentido de pequeña me absorbieron. Comencé a entrenar exageradamente para esconder esos sentimientos y enseguida me fracturé el pie por el esfuerzo y no pude seguir yendo a las prácticas siquiera. Luego me astillé un hueso. Después, desarrollé un problema cardíaco.



Estaba en un lugar muy oscuro.



Afortunadamente, mi entrenadora contaba con recursos. Con su ayuda, comencé a visitar a un psicólogo deportivo que me enseñó a lidiar con lo que me estaba pasando. Aprendí que todos tenemos fuerzas que nos llevan en diferentes direcciones, algunas positivas y otras negativas. Y con la práctica, aprendemos a elegir cuáles seguir. Podemos elegir tener una actitud muy positiva y trabajar duro.



Pienso que un psicólogo deportivo podría ayudarte, ya que, quizás, estar sin tu sistema de apoyo haga que resurjan algunos problemas de los que preferirías ocultarte.



Algo está impidiendo que practiques el deporte que amas. Te lo debes a ti misma: debes descubrir qué es. Una vez que lo logres, podrás comenzar a amarte y a luchar por alcanzar un nivel de excelencia en todo lo que hagas.



Tengo la sensación de que, muy en tu interior, estás agradecida de estar en la universidad, agradecida de pertenecer al equipo. Así que escucha esa fuerza y permite que sea la que te guíe.



Entrenadora Fargas