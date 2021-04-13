Cómo dejar de compararte con otros en el gimnasio

Pregúntale al entrenador: "¿Cómo dejo de compararme con un amigo que está en forma?"
Asesoramiento
Una persona que va al gimnasio quiere los resultados de tener los "músculos marcados" de su amiga, pero la entrenadora de la Universidad de Georgia Joni Taylor dice que no hay forma de saber cómo es que el otro se ejercita.
"Pregúntale al entrenador" es una columna de consejos pensados para ayudarte a mantener la concentración en el partido.
P:
Hola, entrenadora:
Siempre me he ejercitado. Ahora estoy tomando una serie de clases progresivas de HIIT en línea, corro un par de días a la semana y practico yoga todas las mañanas. También he estado comiendo más a base de plantas durante un tiempo. Generalmente me siento bien con mi rutina. Pero recientemente, una amiga cercana comenzó a levantar pesas e hizo algunos ajustes en su dieta y de repente tiene totalmente marcados los músculos. Debería estar feliz por ella, ¿verdad? En cambio, es casi como si estuviera enojada. Para ser honesta, siempre ha sido un poco perezosa y siento que es injusto que haya estado trabajando en esto durante tanto tiempo y todavía no obtengo ese tipo de resultados. Realmente estoy empezando a obsesionarme. Pienso en SU rutina cuando hago ejercicio y en SU dieta cuando hago las compras. Y estoy empezando a odiarme de verdad por no estar feliz por ella. ¿Cómo puedo volver a encarrilarme y salir de este ciclo loco?
Últimamente siente envidia y es juiciosa
Persona de 24 años que asiste al gimnasio
R:
Aprecio tu honestidad, ese tipo de sentimientos pueden ser difíciles de admitir. Y me ha sucedido, tener celos.
Ha habido veces en las que veo a alguien en la cinta de correr al lado mío que aumenta su ritmo y de repente hago lo mismo. Aprieto el botón incluso cuando un momento antes estaba cómoda con mi velocidad.
Tengo que detenerme y decir: "Está bien, ¿qué estás haciendo? No conoces a esta persona. Estás en tu cuarto día consecutivo, así que, sí, podrían presionar el botón de velocidad un poco más". Tengo que restablecer mi forma de pensar para asegurarme de hacer lo correcto para mí y para mi cuerpo y no quedar atrapada en lo que está sucediendo al lado.
Y yo también he estado del otro lado. Algunas personas me han dicho: "¡Te odio por tus brazos!" porque saben que no tuve que levantar pesas para obtener la definición que tengo. Es la genética. No me atribuyo ningún mérito por ello, pero eso no evita que se pongan celosos.
Es normal sentir lo que estás sintiendo. Solo tienes que poder detenerte en ese momento, respirar y recordar algunas cosas.
Tendemos a ser más duros con nosotros mismos de lo que deberíamos ser.
Primero, cuando te encuentres pensando que es más fácil para ella, recuerda que eso es solo una teoría. No sabes lo duro que está trabajando o exactamente lo que está comiendo. Tal vez se despierte dos horas antes todas las mañanas para hacer ejercicio. Quizás no ha bebido una copa en seis meses.
Dicho esto, es cierto que los cuerpos de diferentes personas responden de manera diferente a las mismas actividades. Tengo una amiga que no hace mucho ejercicio, pero cuando lo decide puede perder peso en un abrir y cerrar de ojos. Es posible que tu amiga, que puede no ser tan diligente como tú, tenga el tipo de metabolismo en el que fácilmente puede, como tú dices, tener los "músculos totalmente marcados".
Por otra parte, también es posible que se esté beneficiando del "período de luna de miel" de un nuevo entrenamiento, cuando normalmente ves muchos resultados. Recuerda, cuando comienzas una nueva rutina, tu cuerpo tiene que trabajar muy duro para mantenerse al día, por lo que quema más calorías y utiliza más músculos antes de volverse más eficiente y adaptarse al ejercicio.
Experimenté ese tipo de luna de miel no hace mucho. Recientemente había tenido un bebé y estaba tratando de volver a mi peso ideal y no tenía acceso a un gimnasio debido al encierro. Así que saqué un viejo DVD de HIIT (¡y mi viejo reproductor de DVD!) que no había hecho en 15 años, y con solo hacer este tipo diferente de entrenamiento pude perder esos kilos mucho más rápido que si hubiera retomado mi rutina habitual donde me había quedado.
También puedes probar algo nuevo y ver qué pasa. Pero, por favor, haz esto solo si realmente no estás satisfecha con tu rutina de entrenamiento. Porque parece que has dedicado mucho tiempo y análisis para descubrir qué te funciona. Pareces muy disciplinada y bien informada. Y tendemos a ser más duros con nosotros mismos de lo que deberíamos ser. Así que no renuncies a todo eso a menos que realmente quieras hacerlo. El hecho de que no te veas como tu amiga no significa que hayas fallado.
Pero si decides que en realidad no te gusta tu entrenamiento, si estás luchando para motivarte y temiendo cada repetición cinco días a la semana, entonces, por supuesto, cámbialo. Es posible que el hecho de que no estés disfrutando de tu proceso sea de donde provenga parte de tu resentimiento.
De cualquier manera, tómate un minuto para pensar en tu motivación para hacer ejercicio y comer bien. ¿Estás haciendo ejercicio para lucir de cierta manera? Personalmente, eso no es suficiente para seguir adelante. Hacer ejercicio es una gran parte de mi cuidado personal. Es mi calmante para el estrés, me mantiene mentalmente alerta y sé que puede ayudarme a mantenerme saludable a medida que envejezco. Saber eso es lo que me mantiene regresando por más y enfocada en mí misma, todos los días.
...si estás luchando para motivarte y temiendo cada repetición cinco días a la semana, entonces, por supuesto, cámbialo.
Una vez que te hayas concentrado en por qué estás haciendo ejercicio en primer lugar te resultará más fácil elogiar tu propia dedicación, lo duro que trabajas y lo fuerte que te has vuelto. Y eso podría darte la confianza para relajarte y decir: "Está bien, estoy haciendo lo mío, otras personas están haciendo lo suyo y ¡hay suficiente pastel para todos!" Incluso podrías sentirte capaz de sentirte feliz por tu amiga y ese tipo de sentimiento es una recompensa en sí mismo.
Coach Taylor
Joni Taylor es la entrenadora principal de básquetbol femenino en la Universidad de Georgia. En 2016, la asociación NCAA Spalding Maggie Dixon la nombró Entrenadora Novata Nacional del Año de la División I. Su impresionante historial como entrenadora incluye temporadas en LSU, Alabama, Louisiana Tech y Troy University. Fue una jugadora destacada en la Universidad de Alabama, con 716 puntos, 555 rebotes y 103 tiros bloqueados, tiene el cuarto puesto entre los líderes de carrera de la escuela y llevó a Tide a dos torneos de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria) y dos de WNIT (Torneo Nacional de Invitación Femenina). Taylor ha ganado numerosos premios por su dedicación al servicio comunitario.
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Ilustración: Harrison Freeman
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