Los beneficios de correr con mallas

Qué beneficios aportan las mallas de running y cómo se usan
Guía de compra
Unas mallas de running de buena confección brindan comodidad y soporte, al tiempo que te ayudan a moderar la temperatura corporal y mantener la transpirabilidad.
Las mallas de running deben ser una prenda básica de tu colección de ropa deportiva. Ofrecen beneficios característicos en lo que refiere a (alto) rendimiento, comodidad y utilidad. Correr con mallas puede mejorar tu running al hacer que tus movimientos sean aerodinámicos.
¿Qué son las mallas de running?
Las mallas de running, al igual que los leggings, están diseñadas para brindar una carrera fluida y aerodinámica. Se usan ceñidas al cuerpo, pero son flexibles para acompañar los movimientos que realizas al correr. Para permitir la flexibilidad, las mallas de running generalmente están hechas con materiales sintéticos compuestos de poliéster o spandex.
¿Cuáles son los beneficios de las mallas de running?
1.Zancadas aerodinámicas
Correr con mallas crea una constitución más aerodinámica que reduce la fricción en cada zancada.
Algunos adeptos al running sienten que mejoran el rendimiento y, a la vez, brindan comodidad y minimizan las distracciones.
Un ajuste en la ropa de running, que a simple vista parece pequeño, puede generar un gran impacto en la velocidad. Como indica un estudio reciente publicado en Materials Science and Applied Chemistry: "En el deporte, donde cada centésima de segundo cuenta, la resistencia aerodinámica y la pérdida de energía asociada son muy importantes".
En resumen: cuanto más aerodinámica sea la silueta, menor fricción se generará y podrás lograr una mayor velocidad.
2.Comodidad elegante
No existe nada peor que la ropa de running incómoda. Durante una carrera, debes dedicar tu atención al movimiento, no a la ropa.
Por eso, necesitas ropa deportiva que brinde el soporte necesario a tu cuerpo, lo que permite a tu mente concentrarte en lo que importa.
Las mallas y leggings de running son una herramienta perfecta para los atletas que quieren concentrarse en la tarea que están realizando.
Los pants de running ajustados, elegantes, suaves y simples, se mantienen en su lugar durante todo el entrenamiento. Te ayudan a sentirte ágil y sin restricciones al tiempo que se adaptan a cada zancada de manera fluida.
Las mallas de running Nike Dri-FIT están confeccionadas con un diseño elástico que te permite correr sin restricciones y te brinda el soporte que te impulsa a realizar cualquier demanda que tu deporte o entrenamiento requiera. La pretina elástica revestida cuenta con un cordón externo que te permite adaptar el ajuste para obtener la mayor comodidad.
3.Adaptación al clima
Un verdadero corredor practica su deporte en todos los climas, incluso en el invierno más crudo. Tu ropa de running debe potenciar esta actividad.
Las mallas de running están confeccionadas con tela ligera y transpirable que favorece el flujo de aire para mantener la frescura cuando corres en el calor.
La tecnología absorbente de sudor puede evitar la formación de humedad para favorecer la ligereza y ventilación.
En climas más fríos, usar mallas de running puede ayudar a calentar los músculos. Usarlas junto con otras prendas te proporciona una capa extra de protección contra el ambiente exterior.
Las mallas de compresión pueden generar un efecto de aislamiento. La tela ajustada comprime con suavidad el cuerpo, lo que ayuda a retener el calor corporal y mejorar la circulación de la sangre.
No todas las mallas son de compresión
Ten en cuenta que no todas las mallas de running ofrecen compresión, así que los términos no pueden usarse indistintamente. Asegúrate de verificar la etiqueta antes de elegir un nuevo par.
La diferencia principal es la tecnología del material. La tela ajustada comprime los vasos sanguíneos para aumentar la presión y circulación de la sangre. Se ha comprobado que las mallas de compresión mejoran el rendimiento y la recuperación.
En un estudio realizado en Japón y publicado en Frontiers in Physiology se descubrió que las prendas de compresión de la parte inferior del cuerpo reducen el daño muscular luego de una carrera para acelerar la recuperación. Esto puede aumentar la constancia en el entrenamiento.
Las mallas de running Nike Pro Dri-FIT están confeccionadas en tela ligera que permite mantener la transpirabilidad, la frescura y el soporte y se adaptan a las temperaturas cambiantes del cuerpo durante el entrenamiento. La tecnología absorbente de sudor elimina la transpiración del cuerpo para acelerar la evaporación y mantener la transpirabilidad.
Cuando, durante el entrenamiento, aumenta la temperatura del cuerpo, la malla en la bolsa frontal y en la parte superior trasera permite el flujo de aire para regular la temperatura corporal. Esto permite que el cuerpo respire cuando lo necesita.
Cómo usar las mallas de running
1.Úsalas superpuestas
La decisión de cómo usar las mallas de running dependerá principalmente del clima.
En climas calurosos, usarlas solas será suficiente. Elige mallas que estén confeccionadas con telas más ligeras y transpirables.
Si te cohíbe usarlas solas, puedes agregar un par de shorts deportivos o una playera más larga.
En climas fríos, las mallas de running se pueden usar superpuestas. Por ejemplo, usa ropa interior deportiva, compuesta por una playera de manga larga y mallas de compresión, y una capa externa que puede incluir una chamarra y pants de running resistentes al viento.
2.Qué puedes usar debajo de las mallas
Es posible que te preguntes "¿qué debería usar debajo de las mallas de running? La respuesta es simple: cualquier cosa que te proporcione comodidad.
Para algunas personas, esto puede ser no usar ropa interior. Si no es tu caso, puedes optar por ropa interior sin costuras. En lo que respecta a la higiene, ninguna opción es superior. La mejor práctica de higiene es ducharte y lavar tus mallas de running luego del entrenamiento.
3.Tipo de mallas
Existen varios tipos diferentes de mallas de running que podrán satisfacer tus necesidades.
Las mallas de running de Nike incluyen las de compresión, las de tiro alto y las de largo 3/4. También vienen en muchos niveles de grosor. Independientemente de tu estilo, es probable que existan unas mallas de running que serán perfectas para ti.
La diferencia entre pants de running y mallas es que las últimas se ajustan al cuerpo mientras que los pants son más holgados. Como tienen ajustes distintos, puedes usar las mallas debajo de los pants de running.
La diferencia entre leggings y mallas de running se reduce al grosor. Las mallas de running son elásticas y ligeras, mientras que los leggings son más gruesos y no es aconsejable usarlos superpuestos.
Puntos destacados
Correr con mallas puede hacer que la experiencia sea más disfrutable y efectiva. Unas buenas mallas brindarán soporte al cuerpo y se ajustarán y adaptarán de manera constante para moderar la temperatura y permitir que los músculos se muevan libremente.
Fuentes
- Las prendas de compresión deportivas para el tren inferior mejoran el flujo sanguíneo muscular y el rendimiento en el ejercicio durante los ciclos de sprints repetidos