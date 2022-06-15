Los beneficios de correr con mallas

Correr con mallas crea una constitución más aerodinámica que reduce la fricción en cada zancada.

Algunos adeptos al running sienten que mejoran el rendimiento y, a la vez, brindan comodidad y minimizan las distracciones.

Un ajuste en la ropa de running, que a simple vista parece pequeño, puede generar un gran impacto en la velocidad. Como indica un estudio reciente publicado en Materials Science and Applied Chemistry: "En el deporte, donde cada centésima de segundo cuenta, la resistencia aerodinámica y la pérdida de energía asociada son muy importantes".

En resumen: cuanto más aerodinámica sea la silueta, menor fricción se generará y podrás lograr una mayor velocidad.