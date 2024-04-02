3 claves para comprar los shorts de gimnasio adecuados para tu próximo entrenamiento

Tres claves para comprar los shorts adecuados para el gimnasio
Guía de compra
Los shorts para el gimnasio no son solo una opción de estilo. Un entrenamiento efectivo depende de la elección de la tela y características correctas.
Los shorts para el gimnasio pueden marcar la diferencia entre terminar con los muslos raspados o alcanzar tus metas. De hecho, quienes van al gimnasio indican que ponerse ropa deportiva los motiva para ejercitarse. Elegir shorts ligeros con las características correctas puede ayudar a ejercitarte de manera más efectiva.
Ya sea que estés entrenando para un maratón o solo busques mejorar tu fuerza, como atleta mereces ese impulso de confianza, comodidad y rendimiento que te pueden brindar los shorts de entrenamiento adecuados. Pero, ¿por dónde debes empezar?
Con tantas opciones disponibles, es difícil saber cuáles shorts deportivos serán los mejores para satisfacer tus necesidades de entrenamiento y fitness. Para reducir las opciones de compra, primero considera qué tela y ajuste te brindarán más comodidad y funcionalidad. Luego, elige el estilo que complementará tu sentido de la moda.
1. Elige los materiales adecuados
Encontrarás shorts de entrenamiento en todos los tipos de tela, desde materiales naturales como el algodón y el bambú hasta los sintéticos como el nylon, spandex y poliéster. Cada tela tiene sus propios beneficios y desventajas. Al elegir los mejores shorts de entrenamiento para ti, considera lo siguiente:
- Termorregulación: debes elegir un material adecuado para el clima. La mayoría de las telas sintéticas tienen capacidades de absorción del sudor que pueden ayudarte a mantener una temperatura corporal baja y a disminuir la retención de sudor luego de ejercitarte en el calor. Por ejemplo, la ropa Nike Dri-FIT está confeccionada de manera única para dispersar la humedad y mantener la transpirabilidad. El algodón, por el contrario, absorberá el sudor y permanecerá mojado por más tiempo. Por lo general, las telas de malla son transpirables, ligeras y fáciles de limpiar.
- Amplitud de movimiento: algunos shorts de entrenamiento cuentan con elasticidad en cuatro direcciones, como los de compresión hechos con spandex o nylon. Si usas shorts para el yoga, o incluso para el levantamiento de peso, necesitarás unos que acompañen el movimiento.
- Propiedades antimicrobianas: algunos materiales artificiales reciben un tratamiento para evitar la acumulación de bacterias, moho u hongos. Otros, como el algodón, la lana merino y el bambú, lo hacen naturalmente. Los materiales naturales retienen menos olor que los sintéticos.
- Sustentabilidad: si te preocupa el impacto ambiental, elige productos que sigan la línea de la sustentabilidad. Actualmente, no existe un estándar de la industria o una certificación de sustentabilidad aceptada para la ropa, pero busca productos que reduzcan los desechos y generen una menor huella de carbono. Esto incluye productos hechos con telas naturalmente biodegradables como el algodón orgánico, el cáñamo y el bambú, así como las semisintéticas como el Lyocell. Considera la opción de una mezcla de telas que sea efectiva de múltiples maneras, como los shorts deportivos que combinan poliéster reciclado o spandex. Muchos de los productos Nike están elaborados con poliéster y nylon, o reutilizan plásticos, hilos y telas ya existentes.
2. Encuentra tu ajuste ideal
¿Largos o cortos? ¿Ajustados u holgados? La respuesta depende de la actividad y de lo que te haga sentir mayor comodidad. Te brindamos algunos consejos basados en entrenamientos de gimnasio comunes:
- Running: para el cardio intenso y las actividades con mucho movimiento, elige shorts que no se sientan como una carga. Los shorts de tiro más corto son una opción popular para el running, la elíptica, la bicicleta fija y las actividades aeróbicas en las que la tela holgada es una distracción.
- Entrenamiento: para los ejercicios intensos de entrenamiento, es preferible algo flexible y ligero que igual ofrezca soporte. Considera una pretina delgada y cómoda que mantenga los shorts en su lugar durante la actividad extenuante.
- Yoga: una de las principales prioridades es mantener la frescura sobre el tapete. Los shorts de tela suave y elástica confeccionados en materiales absorbentes de sudor cumplirán con esa meta. Muchos yoguis también aprecian un ajuste envolvente con el mínimo de costuras para aumentar la comodidad.
Generalmente, un corte más ajustado estará menos propenso al deslizamiento cuando te muevas mucho. Pero algunos atletas se sienten más cómodos y seguros si entrenan con shorts de ajuste relajado. Estos tipos de shorts con forro pueden ser la opción perfecta para prevenir el roce. Algunos shorts traen forro de compresión incorporado, lo que puede ayudarte a mantener el soporte y la comodidad gracias al ajuste ceñido y elástico, y a la tecnología absorbente de sudor. Los shorts de compresión son una buena opción para usar debajo de los estilos más holgados.
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3. Adopta tu estilo personal
Los shorts para el gimnasio no solo se centran en el rendimiento. También querrás verte bien. Al elegir un estilo, existen elementos tanto funcionales como estéticos que debes tomar en consideración.
¿Prefieres los shorts con bolsillos? Elige los bolsillos que te permitan avanzar en tu rutina sin esfuerzo. Los abiertos funcionarán bien si solo llevas las llaves al gimnasio, pero uno con cierre será más seguro para guardar el teléfono cerca mientras haces tu rutina de levantamiento. Si escuchas música mientras corres en la caminadora, un bolsillo en el forro ayudará a mantener el teléfono inmóvil.
Los materiales, el ajuste y los bolsillos también determinarán cómo se verán los shorts en ti. ¿Te gustan los colores oscuros, pocos adornos y líneas limpias? ¿O buscas algo llamativo, brillante y divertido? Cuando te pongas los shorts para el gimnasio debes sentirte como si estuviera todo preparado para conquistar cualquier cosa que te propongas, así que no te restrinjas en tu estilo.
Preguntas comunes al comprar shorts
¿Cuánto debería pagar por mis shorts de entrenamiento?
Los pants probablemente sean lo más castigado de todo tu sportswear. Prepárate para gastar de manera acorde. El precio dependerá de la marca y el material, pero prepárate para pagar entre 25 y 80 dólares por un par de shorts de entrenamiento de calidad. Los shorts especializados y cualquier opción con compresión integrada pueden costar más.
¿Cuántos shorts para el gimnasio debería comprar?
Con tantos estilos diferentes disponibles, puedes sentir la tentación de traer a casa toda la tienda. Sin embargo, solo necesitas los pares suficientes para cubrir los días de lavado. Evita volver a usar los shorts de entrenamiento antes de lavarlos. Aunque no es probable que genere problemas de salud, puede provocar algunas infecciones y respuestas inflamatorias, y definitivamente generará mal olor. Puedes seguir esta fórmula sencilla: si lavas una vez a la semana y entrenas unas cinco veces a la semana, deberías comprar cinco pares.
¿Cuál es la diferencia entre los shorts de entrenamiento para hombre y para mujer?
En la actualidad existen menos diferencias entre los shorts para mujer y para hombre, ya que muchos atletas prefieren la ropa de entrenamiento unisex. En términos generales, los shorts para hombre tienden a tener un tiro más largo y más soporte en la zona de la ingle. Los shorts para mujer normalmente tienen una pretina más alta, un tiro más corto y menos espacio al frente.
¿Qué son los shorts dos en uno?
Los shorts dos en uno están conformados por unos shorts interiores ajustados que se encuentran unidos a unos shorts exteriores más holgados. Generalmente se usan para el running y también los eligen los atletas que buscan opciones transpirables que generen menos roce.
¿Cómo se lavan los shorts para el gimnasio?
Sigue las indicaciones específicas de la prenda, pero si cortaste la etiqueta, elige agua fría en la lavadora y una configuración de baja temperatura en la secadora. Si en lugar de esto último usas un rack de secado, extenderás la vida útil de tus shorts para el gimnasio. Para ayudar a eliminar los olores y las manchas, puedes remojarlos en vinagre antes de lavarlos.
¿Qué se debe usar debajo de los shorts para el gimnasio?
Tanto los hombres como las mujeres deben considerar incluir unos shorts de compresión debajo de los shorts para el gimnasio. Algunos hombres pueden preferir no usar nada si los shorts de entrenamiento cuentan con un forro de malla o con soporte. Todos deberían optar por materiales que sean absorbentes de sudor en lugar de permeables.