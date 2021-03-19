Cómo evitar los nervios y acertar bajo presión

Pregúntale al entrenador: ¿Por qué fallo a la hora del partido?
Asesoramiento
Un basquetbolista joven quiere que sus partidos sean tan buenos como sus entrenamientos, así que la entrenadora Kara Lawson de Duke lo ayuda a conseguir algo de perspectiva.
"Pregúntale al entrenador" son consejos de expertos para ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento deportivo haciéndoles ver que la mente puede ser su mejor aliada, o su peor enemiga.
P:
Hola, entrenadora:
Juego básquetbol en la preparatoria y soy muy bueno en las prácticas. Encesto casi todos los tiros, soy rápido en ambos extremos de la cancha y amo cada segundo de la práctica. Pero, cuando llega el partido, me bloqueo. Es como si de repente estuviera tan paralizado por el miedo a fallar que mis músculos no recuerdan cómo tirar un balón, especialmente los tiros libres, los cuales siempre me salen a la perfección en la práctica. Y se siente como si mi ansiedad estuviera empeorando con cada partido. Sé que soy bueno, pero no sé cómo canalizar eso cuando importa de verdad. ¿Por qué me está pasando esto y qué puedo hacer al respecto?
Falta de habilidad en los partidos
Jugador de básquetbol de 18 años
R:
En primer lugar, te entiendo.
Yo pensaba que jugaba horriblemente en tantos partidos, pero cuando miraba los videos, no era tan mala. No estoy desestimando lo terrible que eso puede sentirse en el momento, pero tendemos a ver nuestros fracasos mucho más grandes de lo que realmente son.
Mi entrenador de fútbol de secundaria me enseñó una de las lecciones más importantes que aprendí sobre esto. Cuando terminaba un partido y me sentía frustrada por la manera en que había jugado, me decía: "No vas a tener un partido perfecto. Tu objetivo en un partido es tocar la perfección tantas veces como sea posible". En otras palabras, nunca serás perfecto, pero puedes hacer un pase perfecto, un tiro perfecto o una jugada defensiva perfecta.
Si yo fuera tú, buscaría verificar la realidad con alguien en quien confíes. Siéntate con tu entrenador y revisen tus estadísticas para ver cómo se comparan con tu percepción. La mayoría de las veces cuando las personas hablan de que no están bien, lo que quieren decir es que no hacen canastas, pero necesitas ver todos los números. Si la tendencia es positiva, significa que hay una mejora (y más oportunidades de tocar la perfección).
Nunca serás perfecto, pero puedes hacer un pase perfecto, un tiro perfecto o una jugada defensiva perfecta.
Y, en cuanto a la dificultad de llevar lo que haces bien en la práctica a los partidos: bienvenido a la vida. No quiero ser frívola. Solo que es extremadamente difícil trasladar una habilidad de una práctica bajo poca presión a una acción en vivo de mucha presión. He tenido jugadoras que quieren ser mejores tiradoras, así que trabajan en ello por una semana y se frustran si sigue sin salirles bien en el próximo partido. "¡Pero entrenadora, practiqué ese tiro la semana pasada! Y mi respuesta es: "Está bien, necesitas practicarlo por un par de años. Entonces podemos hablar". Mucha gente joven tiene esta visión distorsionada sobre el crecimiento y de cuánto tiempo toma. No se puede cambiar de la noche a la mañana.
No solo se trata de cómo estás tirando. Se trata de todo lo que contribuyes.
Para realmente crecer, necesitas hacer lo que yo hice como jugadora: tocar la pelota y trabajar en tus habilidades todos los días. Todos. Puede ser en tu cochera o en un parque cercano a tu casa. Solo encuentra una manera de crear tu espacio de práctica perfecto. Te sorprenderá lo mucho que mejoras en un mes. Después dos meses. Después tres.
La repetición es lo que te permite actuar con precisión
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Actualmente, Kara Lawson es la entrenadora del equipo femenino de básquetbol de la Universidad Duke. Anteriormente, fue entrenadora asistente de los Boston Celtics y una respetada comentarista. Se destacó como jugadora de la WNBA durante 13 temporadas, en una de las cuales fue clave para que las Sacramento Monarchs ganaran la liga, y fue parte de la selección estadounidense que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Fue determinante en su etapa como jugadora en Tennessee, donde llevó a las Lady Volunteers a participar en tres ocasiones en la Final Four de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Ilustración: Harrison Freeman
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