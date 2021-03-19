Cómo evitar los nervios y acertar bajo presión

En primer lugar, te entiendo.



Yo pensaba que jugaba horriblemente en tantos partidos, pero cuando miraba los videos, no era tan mala. No estoy desestimando lo terrible que eso puede sentirse en el momento, pero tendemos a ver nuestros fracasos mucho más grandes de lo que realmente son.



Mi entrenador de fútbol de secundaria me enseñó una de las lecciones más importantes que aprendí sobre esto. Cuando terminaba un partido y me sentía frustrada por la manera en que había jugado, me decía: "No vas a tener un partido perfecto. Tu objetivo en un partido es tocar la perfección tantas veces como sea posible". En otras palabras, nunca serás perfecto, pero puedes hacer un pase perfecto, un tiro perfecto o una jugada defensiva perfecta.



Si yo fuera tú, buscaría verificar la realidad con alguien en quien confíes. Siéntate con tu entrenador y revisen tus estadísticas para ver cómo se comparan con tu percepción. La mayoría de las veces cuando las personas hablan de que no están bien, lo que quieren decir es que no hacen canastas, pero necesitas ver todos los números. Si la tendencia es positiva, significa que hay una mejora (y más oportunidades de tocar la perfección).