Cómo recuperarse tras una gran derrota

Courtney Banghart: ¿Cómo me recupero después de una pérdida grande?
Asesoramiento
Courtney Banghart, entrenadora de básquetbol de la Universidad de Carolina del Norte ayuda a un atleta ansioso a olvidarse del resultado y vivir por la búsqueda.
"Pregúntale al entrenador" son consejos de expertos para ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento deportivo haciéndoles ver que la mente puede ser su mejor aliada, o su peor enemiga.
P:
Hola, entrenadora:
El fútbol básicamente es mi vida. Lo amo, soy muy bueno en él y todos mis amigos más cercanos están en el equipo. Después de ganar el campeonato estatal de preparatoria dos años seguidos, la temporada pasada perdimos en los playoffs. No soporto perder y no he podido superarlo para ser honesto. Ahora me preocupa la temporada que viene, si comenzamos a retroceder. Nuestros tres mejores jugadores se graduaron y los jóvenes que llegan no son muy fuertes. También es mi último año de escuela, así que es mi última oportunidad para hacer que suceda. No estoy seguro de ser lo suficientemente bueno para ser parte de un equipo universitario, así que realmente quiero cerrar con broche de oro. ¿Cómo supero la decepción de la última temporada?
Agobiado por perder
Jugador de fútbol de 17 años
R:
Así es, perder duele. Pero prefiero perder que no jugar.
He pasado por muchas derrotas grandes como jugadora y entrenadora. En 2015, en Princeton, fuimos a la postemporada como el equipo de la Ivy League mejor clasificado de la historia de los torneos de la NCAA y el único equipo invicto, de mujeres y hombres, en la División I de básquetbol.
Perdimos en la segunda ronda. Frente a más de 18.000 personas. ¡Eso sí que dolió!
En los vestidores después del partido les dije a mis jugadoras: "Entiendo que esto duele. Me duele a mí también. Pero el dolor no significa que fallamos. Significa que lo dimos todo".
Sí, perdiste. Sí, puedes dar el 1000% y perder igual. Pero dejemos algo en claro: no eres un perdedor. Solo un equipo lo gana todo, pero más de un equipo lo da todo. Y si lo das todo, eres un ganador.
Te invitaría a que convirtieras tu miedo a perder en miedo por perder la oportunidad. Ese es un cambio de enfoque que aprendí en la preparatoria. Era campeona estatal de tenis, pero cuando llegó la hora de defender mi título, iba a hacerlo contra un fenómeno total. Sabía que mis posibilidades de vencerla eran muy bajas. Pero también sabía que si tenía tanto miedo a perder, también podría rendirme por completo y no iba a hacer eso.
Solo un equipo lo gana todo, pero más de un equipo lo da todo. Y si lo das todo, eres un ganador.
Así que, fui por ello, esperando que fuera un día malo para ella y uno bueno para mí. Resulta que no lo fue. Pero, jugar frente a esa multitud, contra una oponente de ese nivel, y perder fue un resultado mejor que vivir con el arrepentimiento de no ir por ello. ¿Y adivina que? Regresé y gané el campeonato nuevamente el año siguiente (la jugadora fenomenal se graduó).
La otra cosa que me ayudó a convertir esa pérdida en victoria fue simplemente honrar el momento, sentir el dolor y dejarlo ir. Mirar hacia atrás es para cuando te retiras, no para cuando te estás esforzando. Y yo y mis jugadoras, y los atletas en general, estamos esforzándonos. Somos cazadores, siempre en la búsqueda.
En Twitter uso mucho la etiqueta #inpursuit [en búsqueda]. Es mi mantra. Pero no significa que estoy buscando la próxima victoria. Significa que estoy buscando la siguiente oportunidad. Y he descubierto que mientras más duro trabajes, oportunidades más grandes se te presentan.
Veo una gran oportunidad ante ti: un año de reconstrucción. La supervivencia y la evolución se tratan de adaptación. Darwin lo dijo; me encanta y vivo de acuerdo a ello. No entro a un año de reconstrucción pensando, "Ay, esto va a ser horrible". Voy pensando, "¿Cómo me voy a adaptar?"
Mientras más duro trabajes, mayores son las oportunidades que se te presentan.
Así que, hay menos talento en tu equipo esta temporada. Está bien. Eso pasa. ¿Cómo vas a adaptarte? Considerando que tienes un equipo en su mayoría de jugadores más jóvenes, te puedes convertir en un líder. Siempre me ha fascinado el aspecto mental de los deportes. De hecho, me gradué de la universidad en neurociencia. Probablemente sabes de manera intuitiva que cuando te sientes confiado, juegas mejor y aprendes más rápido. Así que aumentar la confianza es un excelente lugar para comenzar.
Cuando yo jugaba, desarrollaba la confianza de mis compañeras de equipo de muchas formas pequeñas. Chocando las palmas y diciendo, "Jugaste fantástico hoy", ofreciendo un aventón a casa y hablando en el trayecto sobre lo que salió bien. Estas pequeñas cosas dan a las personas toneladas de confianza para superar los límites que puede se hayan puesto a sí mismas. Además, desarrollar relaciones como esta, eso es lo que se queda contigo, no las victorias o pérdidas.
En cuanto a pensar que esta es tu última oportunidad, tú eres el único que se pone esos límites. En el año 2000, cuando me ofrecieron mi primer puesto como entrenadora de tenis y básquetbol, pensé, bueno, entrenar no es un trabajo de verdad. Ahora ya llevo 20 años y no podría ser más feliz. Así que, sí, para ti podría ser el final de llevar una camiseta de preparatoria. Pero eso no significa que tiene que ser el final de tu carrera en el deporte al menos que quieras que lo sea. Eres el único con el poder de determinar cuándo las cosas terminan para ti. Y cómo.
Coach Banghart
Courtney Banghart es la entrenadora principal de básquetbol femenino de la Universidad de Carolina del Norte. Con anterioridad fue la entrenadora principal en Princeton. En 2015 recibió el nombramiento de Entrenadora Nacional Naismith del Año y en 2017 trabajó como entrenadora asistente de la Selección Nacional Femenina U23 de básquetbol de los Estados Unidos. Banghart, jugadora destacada en Dartmouth, estableció en su carrera el récord de triples, aún no superado, de la Ivy League. Es miembro de la junta directiva de la Asociación de Entrenadores de Básquetbol Femenino y del Comité de Supervisión de Básquetbol Femenino de la NCAA.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad sobre el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Ilustración: Harrison Freeman
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