Cómo recuperarse tras una gran derrota

Así que, hay menos talento en tu equipo esta temporada. Está bien. Eso pasa. ¿Cómo vas a adaptarte? Considerando que tienes un equipo en su mayoría de jugadores más jóvenes, te puedes convertir en un líder. Siempre me ha fascinado el aspecto mental de los deportes. De hecho, me gradué de la universidad en neurociencia. Probablemente sabes de manera intuitiva que cuando te sientes confiado, juegas mejor y aprendes más rápido. Así que aumentar la confianza es un excelente lugar para comenzar.



Cuando yo jugaba, desarrollaba la confianza de mis compañeras de equipo de muchas formas pequeñas. Chocando las palmas y diciendo, "Jugaste fantástico hoy", ofreciendo un aventón a casa y hablando en el trayecto sobre lo que salió bien. Estas pequeñas cosas dan a las personas toneladas de confianza para superar los límites que puede se hayan puesto a sí mismas. Además, desarrollar relaciones como esta, eso es lo que se queda contigo, no las victorias o pérdidas.



En cuanto a pensar que esta es tu última oportunidad, tú eres el único que se pone esos límites. En el año 2000, cuando me ofrecieron mi primer puesto como entrenadora de tenis y básquetbol, pensé, bueno, entrenar no es un trabajo de verdad. Ahora ya llevo 20 años y no podría ser más feliz. Así que, sí, para ti podría ser el final de llevar una camiseta de preparatoria. Pero eso no significa que tiene que ser el final de tu carrera en el deporte al menos que quieras que lo sea. Eres el único con el poder de determinar cuándo las cosas terminan para ti. Y cómo.



Coach Banghart