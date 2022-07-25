4 consejos para entrenar con una banda de resistencia

Las bandas hacen que los músculos trabajen más tiempo

Para crear tensión, que simula el peso, simplemente estira la banda. Entre más se estire, más tensión se crea. A diferencia de los pesos libres, las bandas producen tensión durante toda la repetición, lo que aumenta el tiempo que trabajan tus músculos, comenta Zeena Hernández, fisioterapeuta y propietaria de Good Reps Physical Therapy en la ciudad de Nueva York.



Según Zeena, un ejemplo de esto son los curls de bíceps: si los realizas con un conjunto de mancuernas, tus músculos trabajan mientras levantas las pesas y, a continuación, descansas, ya que la gravedad ayuda cuando las bajas y retomas fuerzas para la siguiente repetición. Pero cuando haces curls con una banda de resistencia enrollada debajo de los pies y tienes un extremo de la banda en cada mano, los músculos de la parte superior del brazo trabajan con resistencia constantemente, porque tienes a la gravedad en tu contra para mantener el control así que, ya sabes, la banda no sale directamente de debajo de ti.



Exigen más a tu torso

Incluso cuando piensas que estás trabajando exclusivamente, por ejemplo, las piernas, las bandas hacen que tu torso trabaje más. "La necesidad de controlar la banda durante todo el ejercicio significa que tienes que acoplar todos los músculos estabilizadores del torso más que si trabajas con pesas", afirma la Nike Master Trainer Flor Beckmann. Dependiendo del movimiento, puedes recurrir a los músculos más diminutos e infrautilizados en la parte superior e inferior para que también mantengan el control.



Tienen un lugar en prácticamente cualquier rutina

Las bandas también pueden ayudarte a ganar fuerza después de una lesión, sin sobrecargar los músculos, afirma Hernandez, y algunas (especialmente las superelásticas y largas en comparación a las "mini bandas" más rígidas, los círculos normalmente tienen menos de un pie de ancho) son ideales para aumentar la movilidad y el equilibrio, agrega Beckmann. También son una herramienta de agarre para dominar ejercicios más exigentes, como dominadas o sentadillas de una pierna, dice Beckmann, ya que pueden servir de ayuda. Una búsqueda rápida en Google de "_____con bandas" te mostrará cómo hacerlo. Solo tienes que buscar indicaciones de un entrenador certificado o un fisioterapeuta.



Por supuesto, si debido a esto te gustan las bandas de resistencia, tienes que utilizarlas correctamente para poder decirlo con razón. Comienza aquí: