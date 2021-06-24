Por qué deberías agregar un entrenamiento primitivo a tu rutina

¿Un perro caminando en dos patas? Divertidísimo (y oro para las redes sociales). ¿Un humano adulto arrastrándose a gatas? No es tan tierno, pero es sorprendentemente beneficioso. Te contamos por qué.

Movernos como nuestros amigos de cuatro patas y los bebés se llama "entrenamiento de movimiento cuadrúpedo" (QMT), o "movimiento primitivo", y es tan antiguo como la evolución humana. Este estilo de entrenamiento incluye algo más que el gateo, con ejercicios como las planchas de oso, los pasos de cangrejo, las orugas y los escorpiones al ataque (puedes verlos todos en YouTube). ¿Conoces la postura del perro boca abajo o los saltos de rana? Esos también cuentan como QMT. ¿Te has dado cuenta de que todos incluyen el nombre de un animal? No es una coincidencia.

Todos estos ejercicios requieren que te muevas en cuatro patas, algo que obviamente no hacemos de forma habitual. Y aunque pueda verse o parecer algo gracioso, entrenar de esta manera puede darte algunas ventajas importantes. Por ejemplo: