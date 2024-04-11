Cómo tomar las medidas de tu talla de gorra o gorro

Ya sea que uses una gorra de running, te pongas un gorro cálido o vistas un gorro tipo pescador, conocer tu talla de gorra o gorro te ayudará a garantizar que el ajuste sea cómodo y adecuado.

Pero, ¿cómo funcionan las tallas de gorras o gorros? Y ¿cómo te mides para encontrar la talla adecuada? En esta guía, aprenderás cómo medir con precisión la cabeza y cómo convertir esa medida en las tallas de gorras o gorros Nike.

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