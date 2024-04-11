Cómo tomar las medidas de la cabeza para encontrar tu talla de gorra o gorro
Guía de compra
Aprende cómo tomar las medidas para obtener la talla de accesorios para la cabeza y encontrar las gorras y los gorros Nike que te queden mejor.
Ya sea que uses una gorra de running, te pongas un gorro cálido o vistas un gorro tipo pescador, conocer tu talla de gorra o gorro te ayudará a garantizar que el ajuste sea cómodo y adecuado.
Pero, ¿cómo funcionan las tallas de gorras o gorros? Y ¿cómo te mides para encontrar la talla adecuada? En esta guía, aprenderás cómo medir con precisión la cabeza y cómo convertir esa medida en las tallas de gorras o gorros Nike.
(Contenido relacionado: Cómo tomar las medidas del pie para encontrar la talla de calzado adecuada)
Cómo tomar las medidas de tu talla de gorra o gorro
1. Para encontrar tu talla de gorra o gorro, comienza por medir la circunferencia de la cabeza con una cinta métrica. Envuelve la cinta métrica alrededor de la frente, aproximadamente 2.5 centímetros por encima de las cejas.
2. Para obtener una medida más precisa, la cinta debería colocarse ligeramente por encima de las orejas y justo debajo del nudo pequeño en la parte posterior del cráneo.
Si no tienes una cinta métrica, puedes usar un cordón y seguir las mismas instrucciones para tomar la medida. Luego mide el cordón con una regla. Apunta el número que representa la circunferencia de la cabeza, en centímetros.
(Contenido relacionado: Cómo saber tu talla de pants para mujer Nike)
Cómo saber tu talla de gorras o gorros Nike
Compara esta medida con la tabla de tallas de gorras y accesorios para la cabeza Nike para determinar tu talla en las gorras o los gorros Nike. Por ejemplo, si la medida de la cabeza es 56 centímetros, serás una talla de gorra o gorro 7, que también se considerara pequeña o mediana.
(Contenido relacionado: Cómo saber tu talla de guantes)
¿Qué significa "talla única" en gorras o gorros?
Algunos accesorios para la cabeza Nike, como los gorros y varios estilos de gorras están confeccionados en talla única. Las gorras y los gorros talla única generalmente se ajustan a las medidas de una cabeza de 54 a 61 centímetros. Los gorros tienden a estirar, lo que los hace ideales para una variedad de tamaños de cabeza. En algunos estilos, las bandas regulables, incluidos los cierres de hebilla o a presión, permiten personalizar el ajuste.
Texto: Jessica Murri