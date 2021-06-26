Cómo superar tus temores más grandes según el autor Lewis Howes

Todos desarrollamos un rango amplio de habilidades en la escuela, pero ¿cuál es un tema importante que seguramente no formaba parte del programa de estudios? Cómo manejar tus sentimientos. Así que, cuando en la vida nos suceden cosas realmente duras, no sabemos cómo afrontarlas y mucho menos cómo prosperar a pesar de ellas. En el caso de Lewis Howes, eso incluyó un abuso sexual, un hermano en prisión y una lesión que terminó con su carrera de futbolista profesional. Después de enojarse en el sofá de su hermana por un segundo, Howes decidió enfrentar sus mayores miedos (los sentimientos que mencionamos) y volverse vulnerable. Ahora es el anfitrión de un popular podcast, autor de un éxito de ventas, asesor de negocios y jugador de handball del equipo de EE. UU., y tiene como misión ayudar a otros a encontrar la grandeza al confrontar lo que temen. En este episodio, este polifacético personaje se abre con el director sénior de rendimiento de Nike, Ryan Flaherty, sobre cómo ha logrado la salud mental y física al trabajar en la vergüenza y una crisis de identidad, y cómo el apoyarse en mentores lo ha convertido en un "atleta de la vida". Su consejo para crear una lista de miedos, deshacerse de las máscaras de personalidad (él tiene algunas palabras poderosas para todos los oyentes masculinos en este caso) y pensar exponencialmente puede ayudarnos a todos a crear nuestro propio curso sobre inteligencia emocional. Mejor tarde que nunca.