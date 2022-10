Por más aliviada que te sientas de tener a tu bebé en tus brazos en lugar de en tu útero, esas primeras semanas (bueno, meses) en casa no son precisamente agradables. Aparte de todas las nuevas responsabilidades y ~sentimientos~, tu cuerpo sigue cambiando todo el tiempo y es posible que no te reconozcas. Pero pon atención: incluso si deseas comenzar con un trabajo de recuperación del suelo pélvico (¡bien por ti!), te sorprenderá descubrir que cuando intentas activar esos músculos, sientes... nada.



No te asustes. Tu suelo pélvico, un grupo de músculos similar a un trampolín que está entre el coxis y el hueso púbico, tuvo que estirarse como loco para empujar a ese bebé. (Si tuviste una cesárea, es probable que tu suelo pélvico todavía esté agotado por tener que soportar el peso adicional del bebé y la placenta). Y es muy típico, incluso para las mujeres que fortalecieron y estiraron religiosamente el suelo pélvico durante el embarazo, que se sienta un poco extraño allí abajo o directamente no sentir nada cuando intentan acceder al área luego del parto, dice la Dra. Laurel Proulx, fisioterapeuta de salud pélvica en Colorado Springs y fundadora de FEM Physical Therapy.



Ayudar a que el suelo pélvico se recupere con un poco de entrenamiento suave y estiramientos en las primeras semanas posteriores al parto es una excelente manera de prepararse para el ejercicio en el futuro: "Deberías sentirte más fuerte, más contenida", dice Proulx. Y podría ayudar a prevenir esas fugas accidentales de orina que pueden ocurrir cuando haces ejercicio después del parto. Pero es bastante difícil comenzar si no localizas tu suelo pélvico primero.



“No recuperamos la sensación ni la coordinación exactas inmediatamente después de un esguince de tobillo o una lesión del LCA, y lo mismo ocurre con los músculos del suelo pélvico después del parto”, explica Proulx. Con el tiempo, naturalmente, deberías sentir más control sobre tu suelo pélvico a medida que los músculos sanan, pero siempre es una sabia decisión hacerte un control con un fisioterapeuta de salud pélvica entre cuatro y seis semanas después del parto. Mientras tanto, prueba estos métodos para volver a conectarte en casa.