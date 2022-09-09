Cómo romper bloqueos mentales

Una aplastante sensación de terror que te detiene en seco cuando estás a punto de seguir a tu amigo más experimentado por una pista de esquí helada. Creer que no hay forma de dar esa presentación, aunque la hayas repasado una y otra vez. Quedarte en silencio durante una reunión con tu nuevo equipo porque no tienes la certeza de que mereces estar ahí.

El miedo, la pérdida de confianza y la sensación de ser un impostor pueden ser una amenaza para tu progreso ganado a punta de esfuerzo. A menudo, estos bloqueos mentales provienen de la adrenalina y el cortisol, dos hormonas que inundan el cuerpo en situaciones amenazantes o de mucha presión, explica la doctora en psicología Regine Muradian, que se especializa en la ansiedad por el rendimiento. Estas hormonas pueden desencadenar la respuesta de lucha o huida del cuerpo. El resultado es una cascada de síntomas físicos (corazón acelerado, presión en el pecho o manos sudorosas) y la sensación de haberte congelado, lo que a menudo se llama "ahogo". Pero, según las investigaciones, no es nada que no se pueda superar.

Puede que pienses que eres la única persona que tiene dificultades en esos momentos, pero eso no es para nada cierto. "Desmoronarse bajo presión es más común de lo que la gente piensa. Incluso los profesionales han experimentado el ahogo", afirma Greg Chertok, consultor de rendimiento mental certificado que ha trabajado con atletas en competencias deportivas de alto perfil (solo piensa cuántos juegos importantes han perdido los equipos por fallar un gol).

Estas simples técnicas para desenredar tu cerebro y seguir adelante con confianza son mejores incluso que estar en buena compañía. Echa un vistazo a tres bloqueos mentales comunes y cómo liberarte de ellos, según los expertos.