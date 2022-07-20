Cómo limpiar el calzado de running
Cuidado de los productos
El calzado de running se va a ensuciar. Conoce esta guía sencilla de ocho pasos para dejar impecable tu calzado.
Suministros
- Jabón para platos
- Detergente para ropa
- Bicarbonato de sodio
- Agua micelar (opcional)
- Vinagre blanco (opcional)
- Cloro (opcional)
Herramientas
- Cepillo para calzado
- Cepillo de dientes
- Trapo para lavar
- Trapo limpio y suave
- Bolsa de malla para ropa (opcional)
Para muchos corredores, no hay nada mejor que un calzado de running nuevo. Pero la frescura no siempre dura mucho. Ya sea que lo uses en carretera, pista o senderos, está destinado a desgastarse o ensuciarse.
Sigue estos ocho sencillos pasos para limpiar el calzado de running, en especial el blanco. Tu calzado se verá y olerá fresco en 30 minutos o menos. (Toma en cuenta que el calzado se seca en ocho horas aproximadamente).
Cómo limpiar el calzado de running
1.Prepara una solución limpiadora suave
Tú mismo puedes crear una solución quitamanchas con unos cuantos ingredientes caseros clave.
Para el calzado de running con color (que no sea blanco), mezcla agua caliente con un poco de detergente suave para ropa o jabón para platos.
Para el calzado de running blanco (o de colores suaves), crea una pasta con la misma cantidad de bicarbonato y agua. Esta solución suele ser efectiva para las manchas más difíciles.
El agua micelar es otra opción. El líquido está hecho de agua purificada, humectantes y compuestos limpiadores que forman micelas esféricas que separan el polvo y aceite de las superficies.
2.Agarra un cepillo seco y lava
Para limpiar, usa un cepillo de calzado o de dientes para remover el polvo o los desechos acumulados en la suela, entresuela y parte superior.
3.Quita las agujetas y lávalas
Antes de proceder a limpiar el calzado mismo, lava las agujetas. Dependiendo de lo sucias que estén las agujetas y qué tan limpias las quieras, sigue estos tres pasos:
- Quítale las agujetas al calzado y ponles un poco de la solución suave de limpieza con las manos o un cepillo. Enjuágalas con agua y sécalas con un trapo suave.
- Si las agujetas no quedan bien después de haberlas lavado con la solución suave de limpieza, puedes meterlas a la bolsa de malla para ropa o lavarlas en la lavadora con ciclo suave.
- Para regresar las agujetas blancas a su estado original, usa cloro. Usa guantes de látex u otros para limpiar, mezcla tres cucharadas de cloro en 4 litros de agua. Después, mete las agujetas en una bolsa de malla para ropa y sumérgelas en la solución con cloro. (Si flotan, usa algo pesado para mantener la bolsa sumergida e inmóvil).
Deja las agujetas en la solución con cloro durante cinco minutos. Luego puedes lavarlas otra vez a mano o meterlas a la lavadora (sin sacarlas de la bolsa de malla) con ciclo suave. Asegúrate de secarlas al aire libre pues el calor puede deformar las puntas de plástico.
(Artículo relacionado: Cómo hacer que tu calzado blanco luzca como nuevo)
4.Lava las suelas
Ahora es tiempo de limpiar las suelas y entresuelas del calzado. Hazlo aplicando la solución suave de limpieza o agua micelar a un cepillo de cerdas suaves, cepillo de dientes o trapo. Lava bien las suelas y entresuelas. Seca con un trapo suave.
5.Quita las plantillas y límpialas
Si tu calzado no tiene buen olor, lava también las plantillas. Quítaselas al calzado y aplícales la solución con un cepillo suave. Enjuágalas y sécalas bien al aire libre.
(Artículo relacionado: ¿Tu calzado huele mal? Cómo eliminar el olor del calzado)
6.Lava la parte superior
Ahora es tiempo de limpiar la parte superior del calzado. Frota levemente en la tela el cepillo suave o trapo con la solución de limpieza. Puede ser un cepillo de cerdas suaves, cepillo de dientes o trapo.
7.Seca el calzado con una toalla.
Una vez que el calzado de running esté completamente limpio, usa una toalla seca de microfibra o un trapo suave para remover la humedad jabonosa que haya quedado. Repite el proceso si es necesario. La clave es no frotar el material que puede desgastar la tela del calzado.
8.Por último, seca el calzado al aire libre.
Seca el calzado recién lavado a temperatura ambiente. El calzado de running puede tardar hasta ocho horas en secar completamente. Ya seco el calzado, vuelve a ponerle las agujetas y plantillas, y sal a correr nuevamente.
Texto: Emily Shiffer