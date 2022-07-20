Para muchos corredores, no hay nada mejor que un calzado de running nuevo. Pero la frescura no siempre dura mucho. Ya sea que lo uses en carretera, pista o senderos, está destinado a desgastarse o ensuciarse.

Sigue estos ocho sencillos pasos para limpiar el calzado de running, en especial el blanco. Tu calzado se verá y olerá fresco en 30 minutos o menos. (Toma en cuenta que el calzado se seca en ocho horas aproximadamente).