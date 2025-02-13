Cómo eliminar el olor de los tenis

No usar calcetines es una forma segura de hacer que tus tenis huelan mal debido al sudor. "El sudor en sí mismo no crea olor, sino que lo que sucede es que a las bacterias [de la piel] les gusta la humedad, por lo que se sienten atraídas por los ambientes húmedos", dice Erica Coviello, entrenadora personal certificada, entrenadora de carresra certificada por la RRCA y exprofesora de ciencias. "Los olores provienen de los desechos que se producen cuando estos microorganismos digieren lo que están comiendo".

Según Coviello, unos calcetines adecuados alejarán la humedad de la piel y mantendrán los pies más secos, lo que evitará la proliferación de bacterias. "Como mínimo, unos buenos calcetines mantendrán la humedad contenida en el calcetín, que puede ir directamente a la lavadora, en lugar de se traspase a los tenis, como sucedería si corrieras sin calcetines", dice.

Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de calcetín para evitar el exceso de sudor? Según Dustin Narde, director de la línea de productos de Nike, los calcetines de lana son el camino a seguir, y Coviello está de acuerdo. "Los aceites de las fibras de lana actúan como una barrera contra las bacterias, lo que las convierte en combatientes naturales de los malos olores", asegura. "Es más, muchas personas alérgicas a la lana o a la lanolina pueden encontrar las mezclas de lana modernas en la ropa deportiva mucho más cómodas y menos propensas a irritarlas que, por ejemplo, un suéter tradicional irlandés".

Deberías cambiar los calcetines cada 6-12 meses. Si estás buscando unos buenos calcetines de lana, una excelente opción son las calcetas de lana acolchadas Nike Everyday ($30). Los materiales sintéticos, como el poliéster, también absorben la humedad de los pies para mantener la piel lo más seca posible, dice Coviello. Los calcetines acolchados Nike Everyday Plus ($22) están hechos de una combinación de poliéster, y su tecnología Nike Dri-FIT ayuda a que los pies mantengan la transpirabilidad y la comodidad durante todo el día, sin importar la actividad que estés haciendo.