Cómo eliminar el olor de los tenis
Cuidado del producto
Todos tenemos un par de tenis favoritos que huelen mal. Afortunadamente, hay algunas formas de desodorizar tus tenis y hacer que vuelvan a oler bien.
El mal olor de los tenis es un problema demasiado común. Esto puede ser molesto, ya que no importa qué tan limpios estén tus pies, tus tenis seguirán oliendo mal. En el peor de los casos, el olor de los tenis puede ser tan desagradable que no podrás dejar de pensar en cómo quitárselos.
Las bacterias son las culpables del mal olor de los tenis. Crecen en gran número en los pies y producen ácidos orgánicos (metanotiol, ácido isovalérico y ácido propanoico) como productos de desecho. Aunque este tipo de bacterias no son perjudiciales, pueden dejar un olor persistente.
Por ejemplo, el metanotiol se produce como subproducto del Brevibacterium, la principal bacteria que se encuentra en los pies. Este ácido orgánico tiene un marcado hedor sulfúrico que recuerda a las coles podridas.
Incluso teniendo la mejor higiene, los pies pueden seguir oliendo mal. Esto se debe en parte a que los pies contienen más glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado que cualquier otra parte del cuerpo. Aunque el sudor en sí no huele, los productos de desecho de las bacterias sí lo hacen. Esto provoca que los tenis sean un caldo de cultivo ideal para las bacterias, ya que atrapan el sudor y la humedad, y esto crea un entorno para que las bacterias prosperen.
Ocho de las mejores formas de eliminar el olor de los tenis
1. Calcetines
No usar calcetines es una forma segura de hacer que tus tenis huelan mal debido al sudor. "El sudor en sí mismo no crea olor, sino que lo que sucede es que a las bacterias [de la piel] les gusta la humedad, por lo que se sienten atraídas por los ambientes húmedos", dice Erica Coviello, entrenadora personal certificada, entrenadora de carresra certificada por la RRCA y exprofesora de ciencias. "Los olores provienen de los desechos que se producen cuando estos microorganismos digieren lo que están comiendo".
Según Coviello, unos calcetines adecuados alejarán la humedad de la piel y mantendrán los pies más secos, lo que evitará la proliferación de bacterias. "Como mínimo, unos buenos calcetines mantendrán la humedad contenida en el calcetín, que puede ir directamente a la lavadora, en lugar de se traspase a los tenis, como sucedería si corrieras sin calcetines", dice.
Entonces, ¿cuál es el mejor tipo de calcetín para evitar el exceso de sudor? Según Dustin Narde, director de la línea de productos de Nike, los calcetines de lana son el camino a seguir, y Coviello está de acuerdo. "Los aceites de las fibras de lana actúan como una barrera contra las bacterias, lo que las convierte en combatientes naturales de los malos olores", asegura. "Es más, muchas personas alérgicas a la lana o a la lanolina pueden encontrar las mezclas de lana modernas en la ropa deportiva mucho más cómodas y menos propensas a irritarlas que, por ejemplo, un suéter tradicional irlandés".
Deberías cambiar los calcetines cada 6-12 meses. Si estás buscando unos buenos calcetines de lana, una excelente opción son las calcetas de lana acolchadas Nike Everyday ($30). Los materiales sintéticos, como el poliéster, también absorben la humedad de los pies para mantener la piel lo más seca posible, dice Coviello. Los calcetines acolchados Nike Everyday Plus ($22) están hechos de una combinación de poliéster, y su tecnología Nike Dri-FIT ayuda a que los pies mantengan la transpirabilidad y la comodidad durante todo el día, sin importar la actividad que estés haciendo.
2. Vinagre en aerosol
Otra forma de hacer que tus tenis huelan bien es el vinagre. Neutraliza los malos olores y combate las bacterias, según un estudio de 2014 publicado en mBio. Mezcla vinagre blanco con agua en partes iguales en una botella de spray. Rocía la solución en el interior de los tenis después de usarlos y deja que se sequen. Si lo haces después de hacer deporte o ejercicio, los mantendrás frescos durante más tiempo.
Consejo: para maximizar el efecto, limpia bien tus tenis por dentro y por fuera antes de aplicar la solución.
3. Bicarbonato de sodio
¿Quieres desodorizar tus tenis con un remedio casero? Usa bicarbonato de sodio. Es un desodorante natural que absorbe los olores y las bacterias. Hay dos formas diferentes de usar el bicarbonato de sodio para desodorizar los tenis:
- Mezcla ¼ de taza de bicarbonato de sodio, ¼ de taza de polvo de hornear y ½ taza de maicena. Para potenciar más el aroma, agrega unas gotas de tu aceite esencial favorito (ver a continuación). Pon la mitad de la mezcla en un calcetín y la otra mitad en el otro. Haz un nudo en la parte superior de cada calcetín y colócalo en cada tenis; déjalos toda la noche. Este método y combinación de ingredientes absorberá los olores de los tenis.
- También puedes espolvorear directamente bicarbonato de sodio en los tenis y dejarlo actuar durante al menos 24 horas.
4. Aceites esenciales
Los aceites esenciales de árbol de té, clavo y madera de cedro son desodorantes naturales muy populares con propiedades antihongos. Por ejemplo, un estudio de caso de diciembre de 2007 publicado en Mycobiology halló que el aceite esencial de clavo inhibe fuertemente el crecimiento de bacterias en los pies para eliminar el olor. Estos aceites son de acción triple: combaten las bacterias, eliminan el olor y dejan un agradable aroma.
Pon unas gotas de aceite esencial directamente en tus tenis y deja que se aireen. También puedes mezclar los aceites esenciales con otros remedios caseros como el bicarbonato o el vinagre.
5. Jabón
Otro remedio casero para eliminar olores es colocar una pastilla de jabón en los tenis y dejarla allí toda la noche. El jabón mata las bacterias y el olor que estas producen. Además, el jabón es poroso, por lo que absorberá el olor y lo sustituirá por un aroma limpio y jabonoso.
Consejo: asegúrate de que las pastillas de jabón no estén mojadas antes de ponerlas en los tenis, ya que la humedad solo favorece a las bacterias.
6. Luz solar
Secar el exceso de humedad de los tenis es una forma fácil y eficaz de librarlos de los olores. Pon tus tenis bajo la luz solar durante unas horas después de correr para que se sequen completamente antes de su próximo uso.
7. Buena higiene de los pies
Es importante extremar el cuidado en la limpieza de los pies. Asegúrate de aplicar jabón o un limpiador entre cada dedo y a lo largo de la planta del pie, y enjuágate bien. Aquí tienes otros consejos de higiene de los pies para eliminar el olor de los tenis:
- Lava los calcetines después de cada uso.
- Cámbiate los calcetines y los tenis justo después de entrenar para evitar que queden olores.
- Sécate los pies después de lavarlos. Cualquier humedad que quede en los pies fomentará la proliferación bacteriana.
8. Revisa las plantillas
Si llevas años usando las mismas plantillas, probablemente sea el momento de cambiarlas. A menudo, las plantillas son el origen de los malos olores de los tenis. "Las plantillas están hechas de materiales porosos que absorben y retienen la humedad de la zona, lo que crea un caldo de cultivo para las bacterias causantes del mal olor", afirma Coviello.
Es posible que descubras que reemplazar tus plantillas elimina ese olor desagradable persistente. Busca materiales como la espuma de células abiertas o fibras naturales que puedan atrapar o absorber la humedad en lugar de dejar que se asiente y se propague hacia otras partes de los tenis, dice Coviello. "También puedes buscar marcas o modelos que estén tratados con agentes antimicrobianos para inhibir el crecimiento bacteriano o que tengan orificios de ventilación, diseñados para mejorar el flujo de aire, los cuales ayudarán a que los tenis se sequen más rápido y minimizarán la acumulación de humedad", dice.
Texto: Danielle Zickl