Cómo lidiar con padres de deportistas controladores según el entrenador Patrick Sang

A menudo, los familiares piensan que ponerles presión ayudará a que sus hijos consigan sus objetivos, sean cuales sean. Que solo es cuestión de que el corredor se esfuerce un poco más el día de la carrera. No siempre ven que el verdadero esfuerzo está en las horas y horas de práctica y preparación. Que la motivación más poderosa viene de dentro.



Dijiste que tus padres eran deportistas, pero parece que se han olvidado de ese trabajo diario y de que todo deporte requiere sacrificio y lucha. Creo que deberías invitarlos a los entrenamientos. Que te vean calentar y estirar, y salir del partidor una y otra vez. Que te vean trabajar el ritmo, la postura y la resistencia mental. Cuando vean lo que realmente supone tu deporte, puede que empiecen a entender cuánto te esfuerzas cada día. Puede que sean capaces de dejar de lado su ansiedad y decirte: "¡Puedes hacerlo!".



A veces, la respuesta no es excluir a tu familia, sino hacerla que participe para que entienda tu proceso y tu pasión.



Si esto no reduce la presión que ejercen sobre ti, tendrás que hacerte escuchar. Hazles saber que sus comentarios te distraen en lugar de motivarte. Diles lo mucho que amas tu deporte, igual que ellos amaban el suyo. Esto requerirá valor. Pero valdrá la pena.



Si tus padres estuvieran aquí conmigo ahora mismo, les diría que tienen suerte de tener una hija como tú que ama su deporte de verdad. Les diría que tu amor por el atletismo es algo que hay que proteger, apreciar y apoyar, no empujar hasta el punto de agotamiento. Y les diría que lo que están haciendo ahora no va a conseguir lo que quieren. Que tendrán que darte un poco de aire para hacer que tu fuego interior crezca.



Y este es un recordatorio que les daría a los tres: todos ustedes quieren lo mismo. Tanto tú como tus papás quieren que alcances todo tu potencial. Si puedes ayudarles a entender que el camino para ello es el apoyo y no la presión, no me cabe duda de que aprenderás a disfrutar de nuevo del running. Y puede que tus padres también lo disfruten más, desde una distancia sana.



Entrenador Sang