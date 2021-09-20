Cómo lidiar con los matones según el entrenador Gjert Ingebrigtsen

Por supuesto que estas son soluciones temporales. Un bravucón raramente cambia su comportamiento a menos que alguien lo haga responsabilizarse por sus actos. No aprenderá a controlarse cuando esté lleno de adrenalina a menos que alguien le haga ver que sus acciones generan la pérdida de tiempo de juego (o incluso la derrota en un partido).



Por eso es tan importante que le digas a tu entrenador lo que está sucediendo. Sé que dar el paso de acusarlo no es algo fácil de hacer, pero es tu entrenador el que debe hablar con este miembro del equipo, no tú.



Primero, porque intentar confrontarlo te podría poner ante el riesgo de represalias. Segundo, porque el entrenador tiene dos trabajos que hacer aquí: detener el acoso que está sucediendo en este momento y evitar que vuelva a pasar algo parecido.



Espero que el entrenador aproveche esta oportunidad para mejorar la situación para ti y, en definitiva, para todo el equipo. No solo contendrá a un bravucón, sino que también tendrá la oportunidad de crear una cultura en la que los compañeros de equipo sepan cómo apoyarse y que pueden alzar la voz cuando algo esté mal.



Finalmente, podrás estar muy orgulloso de haber contribuido a crear esa cultura. Incluso es probable que comiences a anotar más goles y que el equipo empiece a ganar más. Es probable que el bravucón del equipo se despierte un día y entienda que había estado siendo una especie de lastre para el equipo. ¿Y si no se da cuenta? ¿Si no entiende la importancia de tratar a los demás con respeto? Bien, en ese caso, es posible que no dure mucho en el equipo.





Entrenador Ingebrigtsen