Cómo lidiar con los matones según el entrenador Gjert Ingebrigtsen

Pregúntale al entrenador: "¿Cómo puedo jugar con un compañero de equipo intimidante?"
Asesoramiento
El noruego Gjert Ingebrigtsen le indica a un joven jugador de fútbol cómo esquivar al bravucón del equipo y al mismo tiempo hacerlo responsable por sus actos.
Pregúntale al entrenador es una columna de consejos pensados para ayudarte a mantener la concentración en el deporte.
P:
Hola, entrenador:
Tengo un compañero de equipo que me trata horrible. Juro que todo lo que hago le parece mal. La semana pasada, convertí el gol con el que ganamos el partido y me enfrentó agresivamente diciendo que era "egoísta" por no haberle pasado el balón. Pero el partido anterior, cuando sí le hice el pase para que convirtiera, me gritó por no patear al arco diciendo que tengo "mentalidad de jugador débil". Actúa como si quisiera inculcar una actitud ganadora en los demás, pero la manera de hacerlo me hace sentir un perdedor. No me sucede solo a mí: se porta así con la mayoría del equipo, lo que crea mal ambiente. ¿Cómo me quito de encima su crítica constante para poder concentrarme en mi juego?
Cansado de recibir críticas
Jugador de fútbol de 17 años
R:
Antes que nada, lamento que te esté sucediendo esto. Da mucho miedo que te hablen con un tono agresivo y a gritos. Puede crear un ciclo desagradable: cuando te atacan por cada jugada que haces, te terminas acostumbrando a que te ataquen. Piensas: "si paso el balón, está mal, si no lo paso, también está mal". Entonces te congelas ante el temor e, inevitablemente, tu rendimiento se ve afectado.
Este tipo de agobio puede terminar envenenando la cultura general de un equipo. He notado que cuando los jugadores son intimidados, comienzan a hacer lo mismo a otros. Se desarrolla una especie de ciclo de retroalimentación hasta que, rápidamente, la negatividad y la frustración se convierten en una costumbre, lo que afecta el rendimiento de todos.
Este comportamiento no se debe tolerar en ningún deporte. Como entrenador, creo que la manera en que tratas a los demás es más importante que un trofeo o una medalla. Va más allá de ser un buen atleta, se trata de ser una buena persona. Por eso, comienzo cada temporada diciéndoles a todos cuál es el comportamiento que espero y las consecuencias de no hacer lo correcto. Esto incluye al mayor goleador, al MVP y, en mi caso, a mis hijos.
Me convertí en entrenador porque quería entrenar a mis hijos, Henrik, Filip y Jakob. En la actualidad, los entreno para carreras profesionales de media distancia, pero comenzamos con el esquí de fondo y el fútbol.
Mis hijos, no voy a decir cuál de ellos, en algún momento estuvieron en el otro lado de esta situación: fueron los arrogantes, los que hablaban de manera negativa a los otros atletas durante o después de los eventos, o en los entrenamientos. Tuve que sacarlos de la cancha o de la pista y decirles: "Esta no es la manera de hablarles a los demás. Podrás volver a entrar cuando cambies tu actitud". Es mi trabajo evitar que las malas costumbres se arraiguen en el equipo, por eso nunca dudé en imponer límites fuertes a mis hijos.
Cabe mencionar que la intimidación no es exclusiva de los atletas. La encontrarás en las escuelas, oficinas e incluso entre vecinos. Pero el nivel de adrenalina que se experimenta en una competencia deportiva puede hacer que una situación se salga de control más fácilmente.
Creo que la manera en que tratas a los demás es más importante que un trofeo o una medalla. Va más allá de ser un buen atleta, se trata de ser una buena persona.
En cierta medida, esta situación también se da cuando las personas se vuelven agresivas después de beber demasiado. Es muy probable que después se arrepientan y pidan perdón por su comportamiento. Incluso es posible que no entiendan por qué perdieron el control. La próxima vez que tu compañero de equipo se meta contigo, intenta tener esto en mente, no para disculpar su comportamiento, sino para que recuerdes que no tiene nada que ver contigo: el problema es solo él y su falta de control.
Este nivel de comprensión de tu parte te ayudará a poner distancia mental entre tú y tu compañero para que puedas concentrarte en el partido. Y si eso no funciona, intenta aplicar distancia física y aléjate la próxima vez que te ataque.
Por supuesto que estas son soluciones temporales. Un bravucón raramente cambia su comportamiento a menos que alguien lo haga responsabilizarse por sus actos. No aprenderá a controlarse cuando esté lleno de adrenalina a menos que alguien le haga ver que sus acciones generan la pérdida de tiempo de juego (o incluso la derrota en un partido).
Por eso es tan importante que le digas a tu entrenador lo que está sucediendo. Sé que dar el paso de acusarlo no es algo fácil de hacer, pero es tu entrenador el que debe hablar con este miembro del equipo, no tú.
Primero, porque intentar confrontarlo te podría poner ante el riesgo de represalias. Segundo, porque el entrenador tiene dos trabajos que hacer aquí: detener el acoso que está sucediendo en este momento y evitar que vuelva a pasar algo parecido.
Espero que el entrenador aproveche esta oportunidad para mejorar la situación para ti y, en definitiva, para todo el equipo. No solo contendrá a un bravucón, sino que también tendrá la oportunidad de crear una cultura en la que los compañeros de equipo sepan cómo apoyarse y que pueden alzar la voz cuando algo esté mal.
Finalmente, podrás estar muy orgulloso de haber contribuido a crear esa cultura. Incluso es probable que comiences a anotar más goles y que el equipo empiece a ganar más. Es probable que el bravucón del equipo se despierte un día y entienda que había estado siendo una especie de lastre para el equipo. ¿Y si no se da cuenta? ¿Si no entiende la importancia de tratar a los demás con respeto? Bien, en ese caso, es posible que no dure mucho en el equipo.
Entrenador Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen es un entrenador de atletismo noruego que entrena a sus hijos Henrik, Filip y Jakob, todos atletas de élite. Los hermanos dominan las carreras de media distancia en Europa: los tres obtuvieron medalla de oro en 1500 metros en los campeonatos europeos. Jakob también ganó la medalla de oro olímpica en 1500 metros en 2020, tiene una medalla de oro europea en los 5000 metros y es el corredor más joven en haber corrido una milla (1,6 kilómetros) en menos de 4 minutos. Sin haber tenido experiencia en running, Gjert desarrolló su propia filosofía de entrenamiento basada en un proceso riguroso y la verificación constante de resultados. En 2018, lo nombraron entrenador deportivo noruego del año.
Envía tus preguntas sobre cómo mejorar tu mentalidad en el deporte o el fitness a askthecoach@nike.com.
Fotografías: Constantin Mirbach
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