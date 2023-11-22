Cómo lavar una gorra de béisbol

Antes de limpiar tu gorra de béisbol, tienes que identificar el material de la visera. Los amantes de la moda vintage deben estar atentos: las gorras fabricadas antes de 1983 suelen tener una visera de cartón. En caso de que no estés seguro, compruébalo rápidamente dando unos golpecitos a la visera de la gorra con el dedo. Si el inserto es de cartón, sonará un poco hueco cuando le des un golpecito o una sacudida.

Cuando laves una gorra con visera de cartón, evita sumergirla en agua, ya que la humedad dañará permanentemente la visera. Consejo profesional: las gorras con visera de cartón, normalmente las fabricadas en los años ochenta o antes, solo deben lavarse en seco.

La mayoría de las gorras de béisbol fabricadas en los últimos años suelen tener un inserto de plástico en la visera, lo que significa que son un poco más duraderas y normalmente también se pueden lavar a máquina. Puedes limpiarlas con cualquier método, pero lee primero la etiqueta para asegurarte de que no tenga instrucciones especiales. Especialmente si la gorra está confeccionada principalmente de cuero o gamuza.

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Aquí te presentamos tres maneras de limpiar una gorra de béisbol cubierta de tela con un inserto de plástico en la visera.