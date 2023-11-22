Cómo lavar una gorra de béisbol

Tres maneras fáciles de lavar una gorra de béisbol
Cuidado de los productos
Echa un vistazo a estos métodos sencillos para mantener tus gorras de béisbol frescas e impecables.
Tanto si eres un entusiasta de las gorras que posee una variedad de estilos diferentes como si eres alguien que tiene una sola, es probable que la mayoría de las personas que tienen gorras tengan al menos una gorra de béisbol en su guardarropas.
La gorra de béisbol no solo es un estilo muy popular, sino también sumamente versátil. Por ejemplo, si buscas una gorra para protegerte del sol, cubrir el pelo rebelde o absorber el sudor durante un paseo, una gorra de béisbol es un accesorio de confianza que puedes tener a mano para todas estas situaciones. Aunque no practiques un deporte, salgas a correr o hagas una actividad al aire libre, las gorras de béisbol pueden completar casi cualquier atuendo.
Para aprovecharlas al máximo, echa un vistazo a estos útiles consejos para mantenerlas limpias y sin olores.
Por qué debes lavar tu gorra de béisbol
Cuando te pones algo todo el tiempo, es normal que se ensucie, sobre todo si sueles hacer ejercicio usando gorra. Desde manchas de sudor hasta suciedad, tu gorra de béisbol acabará necesitando una limpieza a fondo ¡y eso incluye la visera!
La buena noticia es que las gorras de béisbol son relativamente fáciles de limpiar. Es recomendable que lo hagas cada pocas semanas.
Antes de limpiar tu gorra, revisa la visera
Antes de limpiar tu gorra de béisbol, tienes que identificar el material de la visera. Los amantes de la moda vintage deben estar atentos: las gorras fabricadas antes de 1983 suelen tener una visera de cartón. En caso de que no estés seguro, compruébalo rápidamente dando unos golpecitos a la visera de la gorra con el dedo. Si el inserto es de cartón, sonará un poco hueco cuando le des un golpecito o una sacudida.
Cuando laves una gorra con visera de cartón, evita sumergirla en agua, ya que la humedad dañará permanentemente la visera. Consejo profesional: las gorras con visera de cartón, normalmente las fabricadas en los años ochenta o antes, solo deben lavarse en seco.
La mayoría de las gorras de béisbol fabricadas en los últimos años suelen tener un inserto de plástico en la visera, lo que significa que son un poco más duraderas y normalmente también se pueden lavar a máquina. Puedes limpiarlas con cualquier método, pero lee primero la etiqueta para asegurarte de que no tenga instrucciones especiales. Especialmente si la gorra está confeccionada principalmente de cuero o gamuza.
No te pierdas el artículo: Cómo hacer que tu calzado de gamuza luzca como nuevo.
Aquí te presentamos tres maneras de limpiar una gorra de béisbol cubierta de tela con un inserto de plástico en la visera.
Método 1: lavarla a mano
Aunque otros métodos funcionan, es posible que lo mejor sea lavar la gorra de béisbol a mano. De esta manera, puedes asegurarte de que la gorra mantendrá su forma y color con el tiempo.
El proceso de lavado a mano es bastante sencillo, pero puede tomar un poco más de tiempo. Esto es lo que debes hacer:
- Para empezar, siempre usa agua fría. Llena un fregadero limpio o una cubeta y agrega una cucharada de detergente sin cloro.
- Sumerge la gorra en la cubeta para mojarla y, a continuación, sácala para limpiar las manchas.
- Ataca las manchas visibles colocando una solución limpiadora sobre ellas y talla suavemente con un cepillo de dientes. El detergente funcionará, pero puedes experimentar con diferentes limpiadores dependiendo del tipo de mancha.
- Una vez hecho esto, vuelve a poner la gorra en la cubeta y remójala durante unas horas. Revisa la gorra a la mitad del proceso para ver cómo va todo y haz una segunda limpieza de manchas si es necesario.
- Enjuaga bien la gorra con agua tibia una vez que haya terminado de remojarse.
- Dale unos golpecitos con una toalla para eliminar el exceso de agua. Ten cuidado de no alterar la forma de la gorra.
- Deja que se seque al aire con una toalla enrollada dentro de la gorra para ayudar a mantener su forma. Asegúrate de que el lugar donde secas la gorra al aire libre puede mojarse, ya que va a gotear.
Método 2: métela en la lavadora
Si no tienes tiempo para lavar a mano tus gorras de béisbol, puedes meterlas en la lavadora. No te preocupes, tus gorras de béisbol pueden lavarse en la lavadora sin que se dañen. Si te preocupan los materiales o los colores, el lavado a mano es casi siempre la apuesta más segura.
Cómo lavar una gorra de béisbol en la lavadora:
- Coloca tu gorra de béisbol en una funda de almohada o en una bolsa de malla reutilizable para protegerla.
- Usa un detergente que no contenga cloro.
- Si vas a meter otras prendas en la lavadora, limita la cantidad de ropa que pondrás junto con la gorra.
- Pon la lavadora en ciclo suave con agua fría.
En lugar de meter la gorra de béisbol en la secadora, déjala secar al aire. Las secadoras pueden calentarse demasiado y hacer que la gorra pierda su forma e incluso que se encoja. En este caso, también puedes usar una toalla enrollada para secarla.
Método 3: métela en el lavavajillas
Este método es mejor para lavar varias gorras de béisbol a la vez. Puedes meter todas las que quepan en la rejilla superior. Asegúrate de no poner ningún plato en el lavavajillas.
Después de colocar las gorras en el lavavajillas:
- Llena el compartimiento del jabón igual que cuando lavas los platos. Sin embargo, intenta usar un detergente para lavavajillas que no tenga cloro ni productos químicos agresivos, es mejor para tu gorra.
- Si puedes controlar la temperatura del agua, prográmala en un ajuste templado o frío. Haz un ciclo de lavado ligero.
- Selecciona no secar o secar a baja temperatura.
Seguramente tu gorra de béisbol se sentirá un poco húmeda cuando salga del lavavajillas. Deja que se seque al aire. Si te preocupa que tu gorra pierda su forma en el lavavajillas, puedes comprar un protector de gorras para proteger tanto la visera como la gorra en sí.
Conclusión
Con un buen lavado y secado al aire, conseguirás una gorra de béisbol limpia sin importar el método. Lo más importante que debes recordar es usar un detergente suave y agua no demasiado caliente (¡es el mismo consejo que deberías seguir para limpiar calzado!). Sigue uno de estos métodos con frecuencia y prolongarás la vida de tus amadas gorras de béisbol.
¿Necesitas una nueva gorra de béisbol o quieres agregar alguna más a tu colección? ¡Te invitamos a visitar Nike.com!