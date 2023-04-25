Los mejores atuendos de tenis Nike para mujer

8 prendas básicas para completar cualquier atuendo de tenis
Guía de compra
Luce los mejores looks en la cancha con estas prendas básicas de tenis Nike.
Con sus faldas y vestidos, tanks y polos, y calzado versátil, el atuendo de tenis se traduce fácilmente en un look para un brunch posterior al partido o para ir al supermercado.
Los atuendos de tenis Nike para mujer están diseñados pensando en la atleta profesional. No importa si eres una novata en el tenis o una jugadora de alta competencia, es clave equiparse con una prenda de tenis que te ayude a moverte con rapidez y fluidez en la cancha.
8 elementos clave para completar tu atuendo de tenis Nike
1. Faldas y vestidos de tenis Nike
Las faldas y los vestidos de tenis Nike están confeccionados con materiales ligeros absorbentes de sudor y a menudo incluyen shorts ajustados e integrados para responder los slides más difíciles mientras evitas los roces. Estas faldas ofrecen transpirabilidad y facilidad de movimiento, por lo que son ideales tanto para atletas nuevas como para las más experimentadas.
2. Camisetas con tirantes y sin mangas de tenis Nike
Las camisetas con tirantes o las playeras sin mangas preparadas para los partidos permiten que tus brazos y hombros alcancen las devoluciones y los saques más potentes.
Muchas camisetas con tirantes y playeras de tenis Nike están fabricadas con fibras de poliéster recicladas y aprovechan la tecnología Nike Dri-FIT, que aleja el sudor de la piel para una evaporación más rápida.
3. Bras deportivos de tenis Nike
Los bras deportivos no siempre son visibles, pero son una parte crucial de cualquier atuendo de tenis. Los mejores bras deportivos Nike para el tenis son los de media o alta sujeción que proporcionan un ajuste cómodo y de compresión durante todo el partido. El tenis es un deporte de alto impacto, y es fundamental poder moverse con comodidad, rapidez y seguridad en la cancha.
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4. Calzado de tenis NikeCourt
El calzado puede complementar o arruinar un atuendo, especialmente cuando estás dándolo todo en la cancha. Los modelos de calzado de tenis NikeCourt vienen en una variedad de colores y diseños llamativos, así como con tecnología integrada en las suelas para mejorar el salto y el aterrizaje. Esto incluye la tecnología Zoom Air, la espuma Nike React y, en algunos casos, una placa de largo completo que actúa como un trampolín para las atletas con tendencia a la verticalidad en la cancha.
(Artículo relacionado: El mejor calzado de Nike para jugar tenis en canchas duras)
5. Viseras, gorros y cintas para el pelo de tenis Nike
Mantener el pelo (y el sudor) lejos de la cara en la cancha de tenis es imprescindible. Tanto si quieres una protección solar adicional en forma de gorro o visera como si simplemente quieres controlar tu pelo, las viseras, gorros y cintas para el pelo Nike son un accesorio funcional para cualquier tenista.
6. Chamarras de tenis Nike
Ya sea porque necesitas una capa adicional para mantener los músculos calientes o quieres algo para cubrirte después del partido mientras se seca el sudor, es útil llevar las chamarras de tenis Nike en la mochila o la bolsa. Las chamarras también ofrecen la posibilidad de mezclar y combinar varios colores y estilos, lo que es perfecto para hacer una declaración de estilo después del partido.
7. Pants de tenis Nike
Para abrigarte en los días más fríos (o para los partidos en general), elige unos pants de tenis ligeros. Los pants de tenis NikeCourt cuentan con dobladillos inferiores que se pueden subir y bajar con un cierre, lo que permite que te los pongas y te los quites fácilmente.
8. Sudaderas con y sin gorro de tenis Nike
Aparte de la funcionalidad de regulación de la temperatura, las sudaderas con y sin gorro amplias ofrecen una capa suave y desenfadada para complementar el equipo de tenis de alto rendimiento. Ve directamente a comer después de tu próximo partido o ponte una sudadera con o sin gorro de tenis Nike y relájate con estilo.
Texto: Julia Sullivan, terapeuta física con certificación A.C.E.