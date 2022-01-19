Cómo lo jugamos: tenis sobre asfalto en Barbados  

El tenis sobre asfalto nació en los años 30 debido a las dificultades socioeconómicas que impedían a muchos ciudadanos jugar al tenis sobre hierba. Cuando la isla se independizó del Reino Unido en 1966, muchas tradiciones inglesas, como el tenis sobre pasto y el críquet, siguieron formando parte de la sociedad.



La sociedad poscolonial estaba dividida por razas y clases sociales. "El tenis sobre asfalto se consideraba un deporte para pobres", afirma Dale Clarke, director de la Professional Road Tennis Association. "Sin embargo, es un juego de los indígenas de Barbados, por lo que debe estar en el ADN de todos nosotros".



Durante años, el tenis sobre asfalto se jugaba principalmente en los barrios pobres, pero ahora se juega en toda la isla. "Me gusta saber que en prácticamente todas las comunidades puedes ver a alguien jugando al tenis sobre asfalto", afirma Dale. "El crecimiento de este deporte ha sido increíble. La gente ha dibujado pistas. Es genial que tanta gente lo practique para hacer ejercicio".