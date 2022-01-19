Cómo lo jugamos: tenis sobre asfalto en Barbados  

Cómo lo jugamos: tenis sobre asfalto
Comunidad
Esta divertida alternativa al tenis sobre pasto es una parte fundamental de la cultura urbana de Barbados.
"Cómo lo jugamos" es una serie que nos presenta a comunidades deportivas de todo el mundo que dan su toque personal al deporte.
Entre los edificios multicolores de Pine, uno de los barrios de Saint Michael, Barbados, vemos pelotas de tenis volando de un lado a otro, a ratos con ferocidad y otros con elegancia, en pistas dibujadas con tiza. Los partidos se detienen en mitad de un set para dejar pasar a los carros. Los espectadores ayudan a llevar la cuenta mientras ejercen como comentaristas en directo y bromean (y muchas veces de forma no apta para todos los públicos). Un jugador se estira demasiado para dar un derechazo y acaba cayendo en la calle. Todo el mundo se ríe.
"¡Dah fuh lick yuh!"
Un hombre de cierta edad que está jugando a las cartas se ríe de un jugador con una expresión en bajan, el dialecto local, que significa "te lo mereces".
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La cancha
Lo ideal para este juego es que el asfalto sea liso y regular y que no haya baches ni carros aparcados. Según la tradición, los jugadores dibujan con tiza una cancha de unos 3 m x 6,5 m. La "red" es un contrachapado de 20 cm de alto y 2,7 m de ancho aproximadamente. Cada vez es más habitual que las canchas se pinten de forma permanente en zonas concretas cercanas a campos de fútbol y canchas de básquetbol, normalmente en amarillo y azul, los colores de la bandera de Barbados.
El objetivo
- Conseguir 21 puntos (con una ventaja de al menos 2).
- Golpear la pelota de tenis dentro de los límites de la cancha.
- No tocar la red.
- Mantener la postura.
Las reglas
- Cada set tiene 3 juegos, cada uno de los cuales se juega a 21 puntos.
- El jugador que gana el mejor de tres juegos gana el partido.
- El sistema de saque y puntuación es el mismo que el del tenis de mesa.
- La pelota tiene que rebotar antes de golpearla.
- Ganas un punto si tu oponente golpea la pelota y esta toca la red, si golpea la pelota fuera de los límites o si deja que la pelota rebote más de una vez en su lado de la cancha.
El célebre fanático local
Terry "el mexicano" Arthur (52)
El mexicano es un rostro conocido entre el público de los torneos de tenis sobre asfalto de la isla. Desde su infancia, este conocido músico de soca ha fabricado raquetas de madera maciza con las que él y sus amigos jugaban.
"Así se lijan los bordes", explica el mexicano mientras toca con el pulgar las raquetas que ha tallado. Una de las razones por las que el tenis urbano goza de tanta popularidad en la isla es la accesibilidad, puesto que no es necesario ningún equipamiento elaborado. Al día de hoy, las raquetas mantienen este estilo básico. En cuanto a las pelotas de tenis, "para quitarles el pelo, hay que despegar el fieltro que las envuelve", afirma. Los incondicionales del tenis sobre asfalto están seguros de que así se mueven más rápido.
Ponte al día
El tenis sobre asfalto nació en los años 30 debido a las dificultades socioeconómicas que impedían a muchos ciudadanos jugar al tenis sobre hierba. Cuando la isla se independizó del Reino Unido en 1966, muchas tradiciones inglesas, como el tenis sobre pasto y el críquet, siguieron formando parte de la sociedad.
La sociedad poscolonial estaba dividida por razas y clases sociales. "El tenis sobre asfalto se consideraba un deporte para pobres", afirma Dale Clarke, director de la Professional Road Tennis Association. "Sin embargo, es un juego de los indígenas de Barbados, por lo que debe estar en el ADN de todos nosotros".
Durante años, el tenis sobre asfalto se jugaba principalmente en los barrios pobres, pero ahora se juega en toda la isla. "Me gusta saber que en prácticamente todas las comunidades puedes ver a alguien jugando al tenis sobre asfalto", afirma Dale. "El crecimiento de este deporte ha sido increíble. La gente ha dibujado pistas. Es genial que tanta gente lo practique para hacer ejercicio".
Dale Clarke, (44)
máxima autoridad
Título: fundador y director ejecutivo de la Asociación de Tenis sobre Asfalto Profesional
Dale es el responsable del desarrollo de este juego en todos sus aspectos: por un lado, tiene que llegar a los colegios del país y a los centros de entrenamiento para niños y niñas de las comunidades, y por otro, tiene que crecer como deporte profesional dentro y fuera de Barbados.
Se esfuerza para conseguir el patrocinio de empresas que financien sus torneos, que se juegan bajo los focos y ante un gran público. Actualmente, hay un incipiente circuito profesional en la isla y Clarke ha llevado a algunos de los jugadores y jugadoras a representar a Barbados en torneos de exhibición internacionales en Estados Unidos y Filipinas.
Los profesionales
Los jugadores y jugadoras de élite de Barbados están haciendo historia: están sentando las bases de la nueva generación de este deporte y haciéndolo crecer en su país y en el resto del mundo. Aunque puede que este grupo no tenga todavía el reconocimiento mundial de los jugadores profesionales de deportes conocidos en todo el mundo, no hay duda de que la determinación, las habilidades y el deseo de cambiar la percepción sobre el país isleño de estos atletas profesionales están dando sus frutos.
Mark Griffith (36 años)
Apodo: Venom (Veneno)
Profesión: Jugador profesional de tenis sobre asfalto a tiempo completo
Posición en la clasificación masculina: 1ª
No es casualidad que lo llamen "Venom" (Veneno). Mark, el mejor jugador de tenis sobre asfalto de la isla, tiene una casa a orillas del mar en Brandon's Beach (parroquia de Saint Michael, Barbados) decorada con sus trofeos. Aquí es una celebridad y, en estos momentos, el único jugador profesional a tiempo completo de este deporte que tiene patrocinadores. Pero mantenerse en la cima requiere mucho esfuerzo cuando hay jóvenes promesas que quieren tu corona. ¿Cómo se mantiene en lo más alto? Mark vence a sus rivales mientras duermen: se levanta todos los días a las 4 de la mañana para seguir una estricta rutina de entrenamiento.
Dario Hinds (25 años)
Apodo: CR7
Profesión: Representante comercial a tiempo completo y jugador profesional de tenis sobre asfalto a tiempo parcial
Posición en la clasificación masculina: 4ª
Cuando tenía 14 años, Dario se pasaba las tardes en las pistas rápidas cercanas a su casa viendo los partidos de tenis sobre asfalto. Un día, un amigo le preguntó si quería jugar. El resto es historia. Actualmente es el cuarto en la clasificación masculina de la isla. "En esta isla no hay muchos que me hayan ganado. Puedo contarlos con los dedos de una mano", afirma.
Sheldene Walrond (44 años)
Apodo: Smiling Assassin (Sonrisa Asesina)
Profesión: Oficial superior de la Guardia Costera de Barbados
Posición en la clasificación femenina: 1ª
Sheldene entrena mucho con los mejores jugadores masculinos. "La élite deportiva suele mantenerse unida", dice riéndose. Ella es la fuerza dominante en los partidos femeninos y una experta en entretenimiento: "Hay ciertos golpes que a los espectadores les encantan".
Sheldene quiere utilizar su ejemplo para que más niñas practiquen este deporte. "Actualmente hay unas 20 mujeres en la clase A (la de los mejores jugadores y jugadoras de la isla), mientras que en esta misma clase puede haber hasta 80 jugadores masculinos en cualquier momento", afirma.
The Sauna, es una instalación de entrenamiento y centro comunitario
El entorno de las pistas cubiertas en las que se enfrentan los mejores jugadores y jugadoras no es el que la mayoría consideraría idóneo para entrenar: hay gente jugando a las cartas, y a Shakeem Nurse, una de las mejores promesas de este deporte, le están cortando el pelo. Pero los partidos de tenis sobre asfalto, que tienen lugar mientras la gente se dedica a sus quehaceres diarios alrededor, representan lo que encontrarías en las mezclas de partidos urbanos y reuniones sociales de la isla.
"Es una mezcla entre el tenis sobre pasto y el tenis de mesa: los colores son más intensos, los sonidos son más potentes y la energía está descontrolada".
Dario Hinds
En la calle.
Mientras el circuito profesional crece, la versión que realmente define el deporte sigue en las calles, en la que los baches y los transeúntes son parte integrante de las reglas del juego. Desde hace años, las canchas son puntos centrales de la vida de esta comunidad.
De vuelta a Pine, el habitual olor del pudin y la "souse" (un plato típico de cerdo en escabeche) impregna el aire. La gente viene y va, y hace pausas para ver unas cuantas jugadas y hacer comentarios entre recados y visitas a los amigos. El partido transcurre en medio de todo este panorama.
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Texto: Daphne Ewing-Chow
Fotografía: Aniya Legnaro
Ilustraciones: David Linchen
Publicado: septiembre 2020