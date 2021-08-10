Cómo generar una mentalidad de equipo según el entrenador Patrick Sang

Supongamos que tengo un corredor cuyo tiempo en la carrera de 5000 metros es de 13:30. Y supongamos que el equipo participará en una carrera en la que el 20 por ciento de los atletas corren por debajo de los 13 minutos. ¿Deberían preocuparse por ese 20 por ciento? No, deberían enfocarse en mejorar de manera realista su propio tiempo a 13:20. Cuando intentas ajustar tus objetivos en función de lo que otros hacen, puedes terminar esforzándote demasiado y en muy poco tiempo. Eso te pone en peligro de sufrir una lesión, sentirte desanimada o incluso desarrollar un bloqueo mental.



Por otro lado, cuando te concentras en lo que tú puedes hacer, podrás aliviar la presión sobre ti misma. Incluso durante una competencia supercrítica, podrías hablarte a ti misma y decir: "Esta es una oportunidad para ir más allá, de mejorar". Pronto te darás cuenta de que no tienes que ser mejor que nadie, solo tienes que ser mejor que tú misma ayer. Con ese pequeño espacio mental, también podrás ser capaz de disfrutar el éxito de tus compañeras.



Comencé a trabajar como entrenador cuando aún corría profesionalmente, y a veces entrenaba a compañeros de equipo contra los que también competía en carreras individuales. Terminé entrenando a uno, Bernard Barmasai, hasta que ganó el récord mundial en carrera con obstáculos en 1997. Dicho sea de paso, yo logré mi propio récord personal en esa misma carrera.