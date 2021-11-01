Cómo evitar interrupciones en el sueño según los doctores

Te acostaste a las 11:00 p.m. y te levantaste a las 7:00 a.m. Dormiste ocho horas. ¡Muy bien! Pero antes de que empieces a celebrar que eres una persona recuperada, tenemos que preguntarte: ¿cuántas veces te despertaste durante la noche?



Probablemente sabes que todas las noches pasas por muchos ciclos de sueño que inician con un sueño ligero que se hace cada vez más profundo y finalmente se convierte en lo que llamamos el sueño de movimientos oculares rápidos (REM, por sus siglas en inglés). Se cree que este tipo de sueño repercute en la memoria y el humor. "La mayoría de las personas se despiertan de forma natural por un período breve al final de cada ciclo de sueño", afirma el Dr. Brandon Peters, médico del sueño del Virginia Mason Medical Center y profesor adjunto de la Universidad de Stanford. Como cada ciclo de sueño dura entre 90 y 120 minutos, es probable que te despiertes por alrededor de un minuto unas tres o cuatro veces durante el transcurso de ocho horas. Es posible que solo gires y acomodes la ropa de cama, y es normal que ni siquiera lo recuerdes. También es normal despertarte si tienes que orinar (todos hemos caminado como zombis al baño en la oscuridad) o si alguien (un bebé, tu mascota o tu pareja roncando) hace ruido.