Cómo el cambio climático afecta el deporte, de acuerdo con un atleta y experto

¿Qué tienen en común un destacado biólogo conservacionista y una legendaria maratonista? Su pasión por el medio ambiente. En este episodio, la presentadora Jaclyn Byrer reúne dos perspectivas únicas para contar la historia de un objetivo: preservar nuestro planeta para que todos podamos prosperar. Primero, el científico M. Sanjayan, director ejecutivo de Conservation International, expone el estado de nuestro clima y explica por qué los atletas, sin importar qué deporte practiquen o dónde entrenen, se ven afectados por el cambio ambiental; Además, explica eel impacto de nuestras elecciones de alimentos y los pasos simples a seguir para un futuro mejor. A continuación, la atleta de Nike desde hace mucho tiempo, Joan Benoit Samuelson, detalla cómo décadas de correr la obligaron a adaptarse a la mala calidad del aire y a la inestabilidad de los patrones climáticos y la inspiraron a unirse a las iniciativas climáticas locales. Ambos comparten una mirada esperanzadora sobre cómo continúan abrazando la naturaleza y las formas en que cada uno de nosotros puede prepararse para la carrera contra el cambio climático.