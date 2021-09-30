El verdadero significado de vivir una vida mejor según la cofundadora de AARMY Angela Manuel-Davis

Podcast Trained: Consolida un propósito con Angela Manuel Davis
Asesoramiento
Algunas veces tú puedes ser tu mayor obstáculo. Ya sea dentro o fuera del gimnasio, la directora motivacional de AARMY tiene la solución.
Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de fitness holístico.
"Vivir tu vida plenamente" no significa cambiar un trabajo de 9 a 17 h por un margarita en la playa (lo sentimos). Para Angela Manuel Davis, directora motivacional y cofundadora de AARMY, un estudio de bootcamp y ciclismo indoor, significa averiguar lo que te motiva y luego ponerlo en práctica. En este episodio de Trained, la exestrella del atletismo de EE. UU. se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de cómo pasó de sentirse intimidada por el ciclismo a dar clases a Jay-Z y Oprah, y cómo, gracias a los consejos de su padre, sus clases se hicieron conocidas por ofrecer una experiencia totalmente única. También explica por qué la responsabilidad y la validación generan cambios, cómo crear un ambiente de clase en grupo desde casa y qué hace para recuperarse. En resumen, nos cuenta cómo podemos llevar la vida que queremos.
"El cambio de mentalidad es saber que te mereces los resultados que te esperan al final. Muchas veces nos ponemos obstáculos y nos convencemos de que no podemos, incluso antes de darnos una oportunidad".
Angela Manuel Davis Cofundadora y directora motivacional de AARMY
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.