El verdadero significado de vivir una vida mejor según la cofundadora de AARMY Angela Manuel-Davis

"Vivir tu vida plenamente" no significa cambiar un trabajo de 9 a 17 h por un margarita en la playa (lo sentimos). Para Angela Manuel Davis, directora motivacional y cofundadora de AARMY, un estudio de bootcamp y ciclismo indoor, significa averiguar lo que te motiva y luego ponerlo en práctica. En este episodio de Trained, la exestrella del atletismo de EE. UU. se une a la presentadora Jaclyn Byrer para hablarnos de cómo pasó de sentirse intimidada por el ciclismo a dar clases a Jay-Z y Oprah, y cómo, gracias a los consejos de su padre, sus clases se hicieron conocidas por ofrecer una experiencia totalmente única. También explica por qué la responsabilidad y la validación generan cambios, cómo crear un ambiente de clase en grupo desde casa y qué hace para recuperarse. En resumen, nos cuenta cómo podemos llevar la vida que queremos.