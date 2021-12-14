Gloves Not Gunz: mucho más que un club de boxeo

Escondido en Croydon, al sur de Londres, un sorprendentemente pequeño club de boxeo está teniendo un efecto transformador en los niños que intentan dar un giro a sus vidas. El espacio es limitado, es sudoroso y totalmente despreocupado, pero su propósito es innegable: cambiar vidas para mejor. Fundado por Adam Ballard y Ben Eckett a principios de 2017, Gloves Not Gunz surgió de su determinación de ver un cambio en donde vivían después de una serie de crímenes cometidos por jóvenes delincuentes.



Gloves Not Gunz es para todos. Acuden niños de diferentes escuelas y barrios, que vienen con diversos problemas. Reconocen sus diferencias, pero todo eso se queda en la puerta de este espacio para divertirse, disfrutar de algo nuevo y ser uno mismo. Cada pequeña victoria se reconoce y se celebra.



Las dificultades de la vida cotidiana de los niños del sur de Londres se hacen más llevaderas cuando levantan pesas, hacen circuitos de running y aprenden ejercicios de respiración. Todo ello les ayuda a equilibrar su energía y les da una sensación de calma.