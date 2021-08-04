La cancha en Castel Volturno, Italia

De repente, estalla una conmoción. De una camioneta cercana, sale agolpado un grupo de niños, que se dirige a la cancha. Son miembros de la academia de básquetbol Tam Tam, que se apropiaron de esta cancha y acuden a ella pase lo que pase. En los años posteriores a la partida de los adinerados residentes de Castel Volturno, un flujo de inmigrantes desplazados, muchos de origen nigeriano, se instaló en la zona, buscando refugio donde pueden encontrarlo, a veces incluso en las estructuras desmoronadas que están dispersas por el pueblo. La academia de voluntarios sin fines de lucro, creada y dirigida por Massimo Antonelli, un residente local, tiene como objetivo ofrecer a los niños de la comunidad de inmigrantes una estructura positiva y una plataforma para el crecimiento y el desarrollo. Además, la cancha es un lindo lugar para jugar. "Me gusta jugar aquí porque puedo escuchar el sonido de las olas", afirma Cinzia Orobor de 12 años. "El aire es más fresco aquí junto al mar".