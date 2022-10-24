El mejor tapete de entrenamiento Nike disponible para comprar ahora
Guía de compra
Los tapetes de entrenamiento son esenciales para brindar tracción y aliviar la presión sobre las articulaciones, entre otras ventajas.
Las mismas características que distinguen al tapete Nike Mastery como el mejor tapete de yoga de Nike también lo hacen ideal para otros tipos de ejercicio. Este tapete proporciona tracción y alivia la presión sobre las articulaciones, entre otras ventajas.
A continuación te explicamos los motivos por los que el tapete Nike Mastery es la mejor opción para cualquier entrenamiento que tengas planeado.
Mayor amortiguación
El tapete Nike Mastery tiene 5 milímetros de amortiguación. Como este tapete solo pesa 1.5 kg, lo puedes transportar sin añadir mucho volumen a tu bolsa de entrenamiento. Además, gracias a sus 200 cm de largo, es más amplio que un tapete de yoga promedio.
Mayor tracción
El tapete Mastery está fabricado con goma natural y elastómero termoplástico (TPE), por lo que es lo suficientemente duradero como para soportar movimientos intensos. La superficie antideslizante incorporada ayuda a evitar que los pies y las manos resbalen mientras entrenas.
Además, el tapete utiliza una tecnología que mantiene la frescura al tacto, por lo que mantendrás la comodidad durante cada flexión, desplante de reversa o puente de glúteos.
Texto: Greg Presto
Preguntas frecuentes
¿Qué grosor debe tener mi tapete de entrenamiento?
Los tapetes de entrenamiento varían desde los más finos (2 a 3 milímetros) hasta los más gruesos (6 milímetros o más). Para la mayoría de los entrenamientos, un tapete de grosor medio proporciona la combinación adecuada de amortiguación y superficie antideslizante para permitir que las articulaciones absorban el impacto y mantener los pies estables. El objetivo es que el grosor sea de 4 a 5 milímetros.
¿Cómo puedo cuidar mi tapete de entrenamiento para que sea duradero?
Después de cada entrenamiento, limpia el tapete con una toalla limpia. Si puedes, deja que el tapete se seque antes de enrollarlo. Esto evitará que quede húmedo o tenga mal olor. Limpia de vez en cuando el tapete con un jabón suave diluido en agua y mezclado en una botella de spray.
¿Cuál es la mejor manera de limpiar un tapete de entrenamiento?
Diluye unas gotas de un jabón suave para platos en agua. Coloca esta mezcla en una botella de spray y rocía el tapete. Pásale un paño limpio. Déjelo secar completamente antes de enrollarlo.