Cinco beneficios de los saunas infrarrojos para la salud según los expertos

Para algunos, tomar un baño de sauna es un ritual común posterior al entrenamiento, y tienen un buen motivo para que lo sea. Estos pequeños recintos calientes inducen el sudor y ofrecen varios beneficios a la salud. Y, a diferencia del sauna tradicional (el que calienta el aire que a su vez calienta el cuerpo), el sauna infrarrojo calienta directamente el cuerpo gracias a la luz infrarroja.

Aunque los saunas tradicionales pueden llegar a temperaturas de 80 grados Celsius, los saunas infrarrojos alcanzan los 40 °C a 60 °C, explicó Shaina Painter, maestra en ciencias, especialista en nutrición certificada. Como la temperatura del sauna infrarrojo es más baja, resulta más cómodo y seguro para el uso durante períodos prolongados.

"Suelo recomendar el sauna infrarrojo a mis pacientes y prefiero usarlo sobre otros tipos de sauna", dijo la Dra. Monisha Bhanote, residente del Colegio Americano de Patólogos (F.C.A.P.), integrante del Consejo Americano de Medicina Holística (A.B.O.I.M.), médica de estilo de vida holística.

"Un sauna que usa el calor infrarrojo penetra más profundamente en la piel que otro que utilice el aire caliente", dice. "Como resultado, sudas de manera más profusa a una temperatura más baja".

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