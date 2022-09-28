Cinco beneficios de los saunas infrarrojos para la salud según los expertos
Salud y bienestar
Varios expertos explican los datos científicos que respaldan el uso del sauna infrarrojo, y cómo puede mejorar la salud general.
Para algunos, tomar un baño de sauna es un ritual común posterior al entrenamiento, y tienen un buen motivo para que lo sea. Estos pequeños recintos calientes inducen el sudor y ofrecen varios beneficios a la salud. Y, a diferencia del sauna tradicional (el que calienta el aire que a su vez calienta el cuerpo), el sauna infrarrojo calienta directamente el cuerpo gracias a la luz infrarroja.
Aunque los saunas tradicionales pueden llegar a temperaturas de 80 grados Celsius, los saunas infrarrojos alcanzan los 40 °C a 60 °C, explicó Shaina Painter, maestra en ciencias, especialista en nutrición certificada. Como la temperatura del sauna infrarrojo es más baja, resulta más cómodo y seguro para el uso durante períodos prolongados.
"Suelo recomendar el sauna infrarrojo a mis pacientes y prefiero usarlo sobre otros tipos de sauna", dijo la Dra. Monisha Bhanote, residente del Colegio Americano de Patólogos (F.C.A.P.), integrante del Consejo Americano de Medicina Holística (A.B.O.I.M.), médica de estilo de vida holística.
"Un sauna que usa el calor infrarrojo penetra más profundamente en la piel que otro que utilice el aire caliente", dice. "Como resultado, sudas de manera más profusa a una temperatura más baja".
Continúa leyendo para obtener más información sobre cómo esta forma de terapia de sudor favorece la relajación y el bienestar.
Cinco beneficios potenciales del sauna infrarrojo
Tanto el sauna infrarrojo como el tradicional ofrecen beneficios a la salud, como mejorar la circulación y la salud cardíaca, dijo la Dra. Rathna Nuti, residente de la Academia Americana de Médicos Familiares (F.A.A.F.P.). Piensa en un sauna infrarrojo como un sistema que causa respuestas en el cuerpo que son similares a las inducidas por el ejercicio moderado, explica Jennifer Bontreger, doctora en osteopatía. Te contamos cómo puede mejorar tu bienestar y rendimiento atlético:
1.Calma el dolor muscular
"La mejora en la circulación sanguínea que aporta una sesión de sauna infrarrojo puede acelerar la recuperación muscular luego de la actividad física", señaló Bontreger. "El uso regular incluso puede ayudar a los atletas a mejorar su rendimiento".
Bontreger remitió a un estudio a escala pequeña de 2015 que incluyó 10 hombres físicamente activos y reveló que 30 minutos de sauna infrarrojo luego de un entrenamiento de resistencia intenso mejoró la recuperación neuromuscular en comparación con los participantes que no usaron el sauna.
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2.Puede ayudar con el dolor crónico
La terapia de sauna infrarrojo también puede ser un método prometedor para el tratamiento del dolor crónico, indicó Bontreger. Como referencia, señaló un estudio a escala pequeña de 2008. Los pacientes con artritis reumatoide y una enfermedad inflamatoria conocida como espondilitis anquilosante sintieron más comodidad luego de participar en sesiones de sauna de ocho horas durante el curso de cuatro semanas.
3.Puede reducir la inflamación
Se ha demostrado que usar el sauna infrarrojo presenta un efecto antiinflamatorio en el sistema vascular, señaló Painter. Las sesiones disparan proteínas de choque térmico, una familia proteica que se activa por la temperatura corporal elevada y ayuda a reducir el daño celular causado por las especies de oxígeno reactivo y otros radicales libres.
"Se demostró que las proteínas de choque térmico prolongan la esperanza de vida y mejoran el proceso general de envejecimiento", dijo Painter.
4.Desintoxica el cuerpo
"La terapia de sauna, ya sea tradicional o infrarrojo, puede mejorar la eliminación de los elementos tóxicos del cuerpo", agregó Painter.
Un estudio de 2012 reveló que el cuerpo prefiere eliminar los metales pesados a través del sudor en vez de hacerlo por la orina o la sangre, explicó.
"Reducir nuestra carga tóxica puede disminuir el daño oxidativo, el envejecimiento celular prematuro y las alteraciones de los sistemas orgánicos, como el sistema endocrino o el cardiovascular", dijo Painter.
5.Reduce los niveles de presión arterial y promueve la salud cardíaca
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en hombres, mujeres y personas de la mayoría de los grupos raciales y étnicos en Estados Unidos. Estudios revelaron que el sauna infrarrojo puede ayudar a mejorar la salud cardíaca y reducir la presión arterial, dijo Painter.
Especialmente, el sauna infrarrojo puede beneficiar a las personas que presentan factores de riesgo de la enfermedad de las arterias coronarias, como colesterol, hipertensión y diabetes. Te contamos por qué, según Painter: usar el sauna infrarrojo puede ayudar a aumentar la producción de óxido nítrico. Esto, a su vez, dilata los vasos sanguíneos para mejorar el flujo sanguíneo y la circulación.
Existen investigaciones que lo avalan: un estudio de 2017, publicado en Journal of Human Hypertension, reveló que una sesión de 30 minutos de sauna reduce la rigidez arterial y mejora la presión arterial. En un estudio de 2004, pacientes con al menos un factor de riesgo coronario tomaron un baño de sauna infrarrojo diario por dos semanas. Los participantes presentaron una reducción de la presión arterial sistólica y de los niveles de estrés oxidativo. Otro estudio de 2004, que analizó pacientes con falla cardíaca congestiva, mostró que participar en un programa de dos semanas con una sesión de 15 minutos de sauna infrarrojo por día mejoró los latidos cardíacos irregulares.
Consejos para el uso del sauna infrarrojo
En general, intenta tomar un baño de sauna dos a cuatro veces por semana, sugirió Painter. Si tu objetivo es la recuperación, úsalo luego del entrenamiento.
Painter recomendó que antes de las sesiones apliques el cepillado en seco. Esta práctica, que se vale de un cepillo de cerdas duras seco para masajear el cuerpo, ayuda al sistema linfático a excretar los desechos a través del sudor. Para probarlo, comienza por los pies y cepilla hacia arriba con movimientos circulares amplios.
Luego, entra al sauna entre cinco a 30 minutos (generalmente no más de 15 minutos en saunas tradicionales). Para aclimatarte, comienza con una temperatura de unos 40 °C y, con el tiempo, auméntala a 60 °C, indicó Painter. Si notas señales de peligro de hipertermia o sobrecalentamiento, finaliza la sesión, recomendó. Mantente alerta a las sensaciones de mareo o náusea, así como a situaciones de frecuencia cardíaca elevada, visión borrosa, calambres musculares y dolor.
Luego del sauna, enfríate de manera gradual para evitar los cambios en la presión arterial, indicó Painter. Prueba dedicar dos a cinco minutos a descansar antes de tomar una ducha fría o zambullirte en el agua a baja temperatura.
¿Otro consejo importante? Asegúrate de mantener la hidratación antes de entrar al sauna. "Hidratarse al menos 24 horas antes de la sesión e inmediatamente después es importante para evitar el sobrecalentamiento, la sensación de aturdimiento o la deshidratación", sugirió Bhanote.
Bebe al menos un total de dos litros de agua antes, durante y después de la sesión, sugirió la Dra. Melissa Nicolletti.
"Si, cuando usas el sauna, tiendes a sentir mareos o aturdimiento o tienes tendencia a sufrir de presión baja, prueba ingiriendo una [pastilla o bebida] de electrolitos para evitar la deshidratación", dijo Painter.
¿Qué personas deberían evitar el sauna infrarrojo?
Siempre consulta a tu médico antes de considerar este tipo de terapia. La Dra. Michelle Henne recomendó evitar el sauna si tienes algunos de los siguientes trastornos de la salud:
- Estenosis aórtica severa (un trastorno cardíaco)
- Dolor en el pecho debido a una enfermedad cardíaca
- Ataque cardíaco reciente
- Accidente cerebrovascular reciente
El sauna tampoco está recomendado para las personas mayores, mujeres embarazadas o niños. Además, no consumas alcohol antes de entrar al sauna.
Texto: Dina Cheney