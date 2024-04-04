Beneficios de los baños de sales de Epsom

Los defensores de los baños con sal de Epsom creen que cuando se añade al agua tibia, el magnesio se disuelve y el cuerpo lo absorbe por la piel, lo que viene con una larga lista de beneficios.

¿Por qué es útil el magnesio, en especial para recuperarse de los entrenamientos? "El magnesio es un mineral esencial presente en el cuerpo que ayuda a la función muscular, incluidas la contracción y la relajación", comenta Dennis A. Cardone, médico osteópata, especialista en medicina deportiva y doctor de equipo para programas atléticos, incluido el torneo de tenis Abierto de Estados Unidos. De hecho, el nutriente no solo mantiene los músculos saludables y funcionando, sino también los huesos, el corazón y casi cualquier otro órgano en el cuerpo.

"A veces las personas con deficiencias de magnesio tienen problemas con calambres musculares o dolor muscular", comenta Jason Machowsky, especialista certificado en fuerza y acondicionamiento (CSCS) y fisiólogo de ejercicio. En un estudio pequeño de ciclistas masculinos profesionales incluso se descubrió que los suplementos de magnesio ayudaron a la recuperación después de un ejercicio intenso y tuvo un "efecto protector sobre el daño muscular". Machowsky advierte que los suplementos deben tomarse con la guía de un médico o dietista. Por suerte, el magnesio se puede encontrar en muchos alimentos como en los vegetales de hojas verdes, las legumbres, las nueces, las semillas y los granos enteros.

Machowsky comenta que el único problema es que aún no se ha comprobado que el hecho de meterse en un baño de agua tibia con sales de Epsom consiga que el magnesio entre en el cuerpo. "No contamos con ninguna investigación que demuestre que la sal de Epsom se pueda absorber a través de la piel en cantidades significativas para influir en los niveles de magnesio en sangre", agrega.

"Los beneficios de un baño con sales de Epsom parecen estar totalmente relacionados con sumergirse en agua tibia", añade Cardone. Mientras que los baños de agua fría se han vuelto populares recientemente para reducir la inflamación, un baño caliente puede mejorar el flujo sanguíneo, transportando así oxígeno y nutrientes a los músculos, y la elasticidad del tejido conjuntivo, dice Cardone. Esto puede ayudar a aliviar el dolor causado por el dolor muscular de aparición tardía o DMAT.

Cardone y Machowsky comentan que existe otro beneficio de recuperación indirecto. "Quizás lo más importante es que sumergirse en un baño de agua tibia puede ser relajante y beneficioso para nuestra salud mental y emocional", dice Cardone.

Las investigaciones muestran que los baños de agua tibia pueden reducir el cortisol, la hormona del estrés. En un estudio de 2019 que se encuentra en la publicación Sleep se descubrió que un baño de agua tibia de 10 minutos, una hora o dos antes de acostarse, puede ayudar a quedarse dormido más rápido y mejorar la calidad del sueño, y un sueño reparador de entre ocho a nueve horas es importante para la recuperación muscular y el rendimiento, comenta Cardone.

"Dado el tipo de mundo estresante en el que vivimos, es importante cualquier cosa que podamos hacer para promover un entorno tranquilo para nosotros mismos, incluido el tiempo para relajarse de manera activa y permitir que el cuerpo descanse y se recupere, independientemente de si se usan sales o no", añade Machowsky.

Además, existe el poder de la respuesta cuerpo-mente que se conoce como el efecto placebo. Los investigadores han descubierto que los placebos (o tratamientos inactivos como una pastilla de azúcar) pueden llevar a cambios fisiológicos reales y medibles que brindan beneficios similares a los medicamentos. En otras palabras, pensar que los baños con sal de Epsom son relajantes y que alivian el dolor muscular o aceleran la recuperación, puede ser razón suficiente para seguir realizándolos. "Si crees que va a ayudarte, lo más probable es que te ayude", aunque no dispongamos de datos fiables para afirmar que la causa directa es el sulfato de magnesio, afirma Machowsky.