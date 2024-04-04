Beneficios de los baños de sales de Epsom

Los beneficios de los baños con sal de Epsom después de los entrenamientos
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¿Has estado dándole vueltas a los beneficios de sumergirte en un baño de agua tibia?
Cualquier rutina de fitness necesita una rutina para recuperarse después de los entrenamientos que sea igual de buena. Y mientras que siempre están apareciendo más tendencias y herramientas de recuperación, existe un remedio sencillo y ancestral que ha permanecido: darse un baño en agua tibia con sal de Epsom.
Algunos atletas y expertos en fitness dicen que los baños con sales de Epsom pueden ayudar a reducir el dolor y la inflamación muscular, así que, ¿sirven? ¿De qué manera? Hablamos con los expertos para ahondar en la ciencia y explicar los beneficios posteriores al entrenamiento de los baños con sal de Epsom.
¿Qué son las sales de Epsom?
La sal de Epsom, también conocida como sulfato de magnesio, es una sal mineral de origen natural. Se puede encontrar fácilmente en tu tienda local de abarrotes o farmacia, lista para que la disuelvas en agua tibia. (A diferencia de la sal que comes, la sal de Epsom no está destinada para digerirse).
El nombre proviene del pueblo de Epsom en Inglaterra, donde un granjero descubrió la sal hace aproximadamente 400 años, lo que convirtió el pueblo en un refugio de spa para los londinenses que deseaban curar arañazos, dolores y erupciones.
Hoy en día, muchas personas usan las sales de Epsom para una amplia gama de propiedades terapéuticas potenciales. A pesar de la falta de investigaciones que señalen los beneficios de los baños con sal de Epsom, muchas personas dicen que pueden ayudar a calmar el dolor y la hinchazón, los moretones, el estreñimiento, el insomnio y las migrañas.
En lo referente a la recuperación, las personas a menudo usan los baños con sal de Epsom para aliviar el dolor y la rigidez, así que vamos a analizar el tema.
¿Existen beneficios de recuperación al tomar baños con sal de Epsom?
Los defensores de los baños con sal de Epsom creen que cuando se añade al agua tibia, el magnesio se disuelve y el cuerpo lo absorbe por la piel, lo que viene con una larga lista de beneficios.
¿Por qué es útil el magnesio, en especial para recuperarse de los entrenamientos? "El magnesio es un mineral esencial presente en el cuerpo que ayuda a la función muscular, incluidas la contracción y la relajación", comenta Dennis A. Cardone, médico osteópata, especialista en medicina deportiva y doctor de equipo para programas atléticos, incluido el torneo de tenis Abierto de Estados Unidos. De hecho, el nutriente no solo mantiene los músculos saludables y funcionando, sino también los huesos, el corazón y casi cualquier otro órgano en el cuerpo.
"A veces las personas con deficiencias de magnesio tienen problemas con calambres musculares o dolor muscular", comenta Jason Machowsky, especialista certificado en fuerza y acondicionamiento (CSCS) y fisiólogo de ejercicio. En un estudio pequeño de ciclistas masculinos profesionales incluso se descubrió que los suplementos de magnesio ayudaron a la recuperación después de un ejercicio intenso y tuvo un "efecto protector sobre el daño muscular". Machowsky advierte que los suplementos deben tomarse con la guía de un médico o dietista. Por suerte, el magnesio se puede encontrar en muchos alimentos como en los vegetales de hojas verdes, las legumbres, las nueces, las semillas y los granos enteros.
Machowsky comenta que el único problema es que aún no se ha comprobado que el hecho de meterse en un baño de agua tibia con sales de Epsom consiga que el magnesio entre en el cuerpo. "No contamos con ninguna investigación que demuestre que la sal de Epsom se pueda absorber a través de la piel en cantidades significativas para influir en los niveles de magnesio en sangre", agrega.
"Los beneficios de un baño con sales de Epsom parecen estar totalmente relacionados con sumergirse en agua tibia", añade Cardone. Mientras que los baños de agua fría se han vuelto populares recientemente para reducir la inflamación, un baño caliente puede mejorar el flujo sanguíneo, transportando así oxígeno y nutrientes a los músculos, y la elasticidad del tejido conjuntivo, dice Cardone. Esto puede ayudar a aliviar el dolor causado por el dolor muscular de aparición tardía o DMAT.
Cardone y Machowsky comentan que existe otro beneficio de recuperación indirecto. "Quizás lo más importante es que sumergirse en un baño de agua tibia puede ser relajante y beneficioso para nuestra salud mental y emocional", dice Cardone.
Las investigaciones muestran que los baños de agua tibia pueden reducir el cortisol, la hormona del estrés. En un estudio de 2019 que se encuentra en la publicación Sleep se descubrió que un baño de agua tibia de 10 minutos, una hora o dos antes de acostarse, puede ayudar a quedarse dormido más rápido y mejorar la calidad del sueño, y un sueño reparador de entre ocho a nueve horas es importante para la recuperación muscular y el rendimiento, comenta Cardone.
"Dado el tipo de mundo estresante en el que vivimos, es importante cualquier cosa que podamos hacer para promover un entorno tranquilo para nosotros mismos, incluido el tiempo para relajarse de manera activa y permitir que el cuerpo descanse y se recupere, independientemente de si se usan sales o no", añade Machowsky.
Además, existe el poder de la respuesta cuerpo-mente que se conoce como el efecto placebo. Los investigadores han descubierto que los placebos (o tratamientos inactivos como una pastilla de azúcar) pueden llevar a cambios fisiológicos reales y medibles que brindan beneficios similares a los medicamentos. En otras palabras, pensar que los baños con sal de Epsom son relajantes y que alivian el dolor muscular o aceleran la recuperación, puede ser razón suficiente para seguir realizándolos. "Si crees que va a ayudarte, lo más probable es que te ayude", aunque no dispongamos de datos fiables para afirmar que la causa directa es el sulfato de magnesio, afirma Machowsky.
¿Tiene efectos secundarios el uso de sales de Epsom en el baño?
Machowsky y Cardone señalan que si bien más investigaciones son necesarias para determinar si el magnesio se puede absorber por la piel para aliviar los músculos adoloridos o acelerar la recuperación, también es de bajo riesgo.
Sin embargo, si tienes una quemadura, herida o infección cutánea, es mejor evitar los baños con sal de Epsom. Y si padeces algún tipo de afección cutánea como eczema o psoriasis, o tienes la piel sensible, primero consulta a tu médico.
Jennifer Chwalek, médicadermatóloga, señala que los baños con sales de Epsom podrían aliviar afecciones cutáneas como el eccema o la psoriasis gracias a los efectos antiinflamatorios del magnesio. Algunas investigaciones sugieren que el magnesio aplicado por vía tópica pude que se absorba a través de los folículos pilosos, comenta.
Sin embargo, la temperatura del agua es clave. "Si el agua está muy caliente, esto puede ser dañino para la piel porque puede secarla, se usen o no sales de Epsom", añade Chwalek.
Cómo tomar un baño con sal de Epsom
Si bien los beneficios pueden ser anecdóticos, no hay muchas desventajas, ya que la sal de Epsom es accesible y, generalmente, segura para la mayoría de las personas.
Si quieres probar un baño con sal de Epsom para aliviar el estrés, reducir el dolor muscular y mejorar el sueño, simplemente añade una taza de sal de Epsom (busca un producto que sea 100 por ciento sulfato de magnesio) a la bañera mientras se llena de agua.
"Creo que los baños con sal de Epsom pueden ser calmantes después de hacer yoga o ejercicio, siempre y cuando el agua del baño no sea demasiado caliente", dice Chwalek.
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert