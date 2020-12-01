Cómo la papa puede mejorar tu rendimiento

Otras nuevas investigaciones han abogado por la papa blanca como una buena fuente de proteínas, especialmente para las atletas. En cierto modo, lo es, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de un vegetal.



Pero una papa grande solo contiene unos 8 gramos de proteínas, así que no es una fuente adecuada en comparación con otros alimentos enteros, como las proteínas animales magras o las legumbres, menciona Kimball. Definitivamente es más una fuente de carbohidratos con una cantidad decente de proteína como bono adicional, de la misma manera que la mantequilla de nuez es una fuente de grasa con un bono extra de proteína similar.



Además, en el estudio de Salvador, los atletas experimentaron un ligero aumento en el malestar digestivo cuando comieron papas en comparación con aquellos que simplemente habían tomado el gel o solo agua. Como con cualquier alimento nuevo, primero experimenta con la forma en que se prepara y cuándo comerlo para descubrir qué es lo que mejor funciona para tu cuerpo, especialmente si planeas llevártelo para el día de la carrera, recomienda Salvador.



Probablemente el boniato te llame más la atención, pero si se come de la manera correcta, la papa blanca también puede ser de lo mejor.