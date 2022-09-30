¿Es poco saludable comer antes de dormir? Los expertos lo explican

Existen varias formas en las que comer antes de dormir puede afectar a tu salud. "La ingesta real de nutrientes y el metabolismo pueden alterar el sueño", afirma el especialista en sueño y neurólogo W. Christopher Winter, M.D. Señaló un estudio a pequeña escala realizado en 2021 con 30 enfermeras que trabajaban en turnos de noche. El estudio descubrió que cuanto más cerca de irse a dormir comían las personas la noche anterior, más probabilidades tenían de sentirse somnolientas al día siguiente.

Una investigación publicada en una edición de 2021 del British Journal of Nutrition también descubrió que comer o beber menos de una hora antes de acostarse puede aumentar el riesgo de tener un sueño de mala calidad. Incluso puede hacer que las personas duerman más tiempo del que su organismo requiere. El estudio descubrió específicamente que las personas que comían o bebían una hora antes de dormir tenían más del doble de riesgo de despertarse poco después de dormirse, lo que está relacionado con el insomnio y la mala calidad del sueño.

"Comer es un potente sincronizador, lo que significa que el horario constante de nuestra comida puede ser una fuerte señal positiva para el sueño o un alterador poco saludable si comemos demasiado (cerca de la hora de dormir) o no comemos en absoluto", sostiene Winter. Agrega que ciertos alimentos, como los que tienen especias y un alto contenido en grasa, también pueden alterar el sueño.

Comer antes de dormir también puede contribuir al reflujo ácido, que es una afección que se produce cuando el contenido del estómago sube al esófago, señala la nutricionista y dietista registrada Keri Gans. El reflujo puede provocar síntomas como ardor de estómago, dolor en el pecho, náuseas, problemas para tragar y tos, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. "Para algunas personas, comer cerca de la hora de acostarse puede causar reflujo, lo que puede resultar incómodo, así como alterar su capacidad para dormir", afirma Gans.