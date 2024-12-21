Cuatro beneficios de levantarse temprano para la salud

El sol es el mejor despertador. Y ayuda a tener un buen horario a largo plazo para dormir y despertar.

"Recibir luz al despertar prepara el ritmo circadiano", dice Annie Miller, trabajadora social clínica certificada y experta en medicina conductual del sueño. El ritmo circadiano es el ciclo interno de 24 horas del cuerpo que responde a los cambios de luz. "Cuando esa luz llega a los ojos, le dice al cerebro que es hora de despertar".

Comenzar el día con la luz del amanecer también prepara el cuerpo para calmarse y dormir al anochecer. "Levantarse temprano y recibir esas señales al despertar también ayuda a las señales nocturnas, facilitando el sueño", comenta Miller.