Cuatro beneficios de levantarse temprano para la salud, según los doctores
Salud y bienestar
Estos beneficios te harán pensarlo dos veces antes de presionar el botón de posponer alarma.
No importa si madrugas por naturaleza o por obligaciones diarias, levantarse temprano brinda muchos beneficios para la salud. Desde la regulación de las hormonas hasta niveles bajos de depresión, los doctores explican por qué debes levantarte temprano.
Beneficios de levantarse temprano
Cuando hablamos de los beneficios de madrugar, el Dr. David Brendel afirma que debemos considerar dos categorías: los beneficios biológicos y los conductuales. Ambos pueden ayudarte a tener mejores días y noches.
1.Levantarse temprano regula el ritmo circadiano
El sol es el mejor despertador. Y ayuda a tener un buen horario a largo plazo para dormir y despertar.
"Recibir luz al despertar prepara el ritmo circadiano", dice Annie Miller, trabajadora social clínica certificada y experta en medicina conductual del sueño. El ritmo circadiano es el ciclo interno de 24 horas del cuerpo que responde a los cambios de luz. "Cuando esa luz llega a los ojos, le dice al cerebro que es hora de despertar".
Comenzar el día con la luz del amanecer también prepara el cuerpo para calmarse y dormir al anochecer. "Levantarse temprano y recibir esas señales al despertar también ayuda a las señales nocturnas, facilitando el sueño", comenta Miller.
2.Puedes mejorar la productividad
"En general, la gente se siente más productiva por las mañanas", asegura Miller.
Hay algunas razones para explicarlo. Una de ellas es que quien madruga aprovecha el período natural más alerta del cuerpo. El cortisol, conocido como la "hormona del estrés", forma parte de la estimulación de la vigilia, explica Brendel.
Los niveles de las hormonas disminuyen y fluyen naturalmente a lo largo del día, y "el nivel más alto para la mayoría de las personas es alrededor de las 8 am", afirma. "El cortisol trabaja para fomentar la vigilia y el estado de alerta, así que lo más saludable y más productivo es ajustar el horario conductual y laboral con estos cambios biológicos".
Si trabajas distintos turnos, los puntos máximos de cortisol pueden darse en diferentes horas del día, dependiendo de tu horario para dormir.
3.Las personas que madrugan tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas
Despertar temprano también afecta la salud metabólica. Un estudio reciente descubrió que la gente madrugadora usa más grasa al descansar y ejercitarse, y es más sensible a la insulina que quien se levanta tarde. Esto da como resultado un riesgo menor de contraer diabetes tipo 2.
Además, el estudio revela que quien se levanta temprano realiza más actividad física en la mañana y el mediodía, y en general, es menos sedentario a lo largo de este. Y moverse más hace maravillas con la salud, reduce el riesgo de todo: enfermedades cardiovasculares, ansiedad, algunos tipos de cáncer, y más.
4.Levantarse temprano beneficia la salud mental
El ritmo circadiano y los efectos reguladores de madrugar benefician más que solo la sensación de descanso. También regulan el estado de ánimo y mejoran la salud mental. Una investigación sugiere que las alteraciones del ritmo circadiano intensifican los síntomas en las personas predispuestas a los trastornos del humor como el trastorno depresivo mayor y la ansiedad. Pero hay que considerar que los trastornos del humor también causan trastornos del sueño. Funciona en ambos sentidos.
Por el contrario, "una de las tantas formas de tratar la depresión es establecer patrones de sueño que sean más consistentes con los ciclos naturales de luz y oscuridad", comenta Brendel.
De hecho, él les dice a sus pacientes que, si hay una sola cosa que cambiar conductualmente para reducir la depresión, es establecer mejores hábitos de sueño. En específico, tener un ciclo de sueño que imite el reloj biológico del cuerpo y los exponga a la luz del amanecer.
"Desde una perspectiva clínica, la gente que modifica este hábito para dormir y despertar temprano tiende a mejorar su salud mental", dice Brendel. Y hay investigaciones que lo respaldan: un estudio de 2021 con más de 840,000 personas muestra que la preferencia a madrugar está asociada con un 23% menos de riesgo de sufrir un trastorno depresivo mayor.
La consistencia es clave
"Lo más importante es la consistencia", asegura Miller. "Ser consistente con la hora de levantarse también te prepara para dormir más fácilmente en la noche".
Hacerlo diario a la misma hora desarrolla lo que llamamos "impulso del sueño", explica. "Este impulso es lo que nos hace sentir sueño en la noche. Entre más estemos despiertos, más impulso del sueño tendremos, así que levantarse temprano ayuda".
La consistencia también es clave para incorporar a la rutina hábitos saludables como el ejercicio y la buena alimentación. "Yo enfatizo la frecuencia del sueño con los pacientes. Lo veo como la base para ajustar los ritmos biológicos y desarrollar hábitos saludables", asegura Brendel. "Si tienes un buen horario para dormir, será más fácil desarrollar esos hábitos y, si los tienes, es más probable que crees un horario de sueño".
La mayoría de las personas saben lo que es saltarse un entrenamiento o escoger comida nada nutritiva como resultado del cansancio.
En resumen: "Si hay algo en tu vida que agendarás y harás debidamente, comienza con el sueño", recomienda Brendel. Madrugar es una de las formas de lograrlo.
Texto: Amy Marturana Winderl