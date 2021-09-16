Nueva comunidad

Comunidad nueva: Bebe Vio
Atletas*
Este es el verano del deporte. Para la esgrimista en silla de ruedas Bebe Vio, solo hay una posibilidad: que atletas con todo tipo de capacidades compartan el escenario más grande del mundo.
A los 11 años, a Bebe Vio le cambió la vida cuando contrajo meningitis. Pero, a través del deporte, encontró una vía para expresarse y alzar la voz para cambiar la actitud del mundo hacia la comunidad global de atletas. Hablamos con ella sobre su visión del futuro, sobre inspirar a la generación que la rodea y sobre el hecho de que el deporte no pertenece solo a unas pocas personas, sino que es de todo el mundo.
¿Podrías hablarnos de cómo te sentiste la primera vez que practicaste un deporte?
BEBE: La primera vez que pisé un gimnasio de esgrima fue increíble. Me enamoré del sonido de las armas chocando entre sí, del aroma del gimnasio y del sudor. Me encantó ver cómo gritaban las personas que estaban entrenando. Fue increíble. Se me puso la piel de gallina.
"La primera vez que pisé un gimnasio de esgrima fue increíble...se me puso la piel de gallina".
Bebe Vio
Has hablado de cómo el deporte da a la gente una razón para creer. ¿Por qué crees que es así y qué podemos aprender de ello?
BEBE: Creo que lo más fascinante del deporte es el hecho de que nos permite crear equipos y grupos fantásticos de personas a nuestro alrededor. Comienzan siendo parte de tu equipo, pero serán parte de tu familia de alguna forma. No importa qué edad tengas. El deporte es lo mejor porque puede crear una verdadera familia a tu alrededor. Solía poner más atención a la generación más joven porque puedes generar un cambio cultural que comience con ellos, pero, por supuesto, el deporte es para todo el mundo.
"No importa qué edad tengas. El deporte es lo mejor porque puede crear una verdadera familia a tu alrededor".
Bebe Vio
La atención se centraba sobre todo en los atletas de modalidades no paralímpicas. Has cambiado completamente eso e inspirado a la nueva generación de atletas a tener fe. ¿Cómo mantenemos esa actitud?
BEBE: De pequeña practicaba esgrima de pie, así que era como los atletas no paralímpicos. A los 13 empecé en la modalidad paralímpica y, desde entonces, me topé con un mundo que era totalmente nuevo a su manera. Pero la emoción y la sensación eran las mismas. Y es probable que el grupo fuera incluso mejor. No importa qué tipo de atleta seas. Lo que importa es que puedes desarrollar una forma de ser increíble a través del deporte y que sepas lo mucho que puede ayudarte.
"Me topé con un mundo que era totalmente nuevo a su manera. Pero la emoción y la sensación eran las mismas. Y es probable que el grupo fuera incluso mejor".
Bebe Vio
¿Qué tiene el deporte que nos une tanto?
BEBE: Diversidad. El alma del deporte la forman las personas que lo practican, los atletas. Creo que lo mejor es que en las modalidades paralímpicas en particular, cada atleta tenía una historia completamente diferente antes de comenzar.
Me encanta ser paratleta porque me encanta el mundo en el que vivo y me encanta descubrir las historias de todo tipo de atletas.
"Me encanta ser paratleta porque me encanta el mundo en el que vivo y me encanta descubrir las historias de todo tipo de atletas".
Bebe Vio
Directora: Vittoria Elena Simone @vittoriaelenasimone, fotógrafo: Dali Geralle @dali.ggallery, fotógrafa: Carolina Di Lazzaro @carolinadilazzaro