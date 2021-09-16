Nueva comunidad

Has hablado de cómo el deporte da a la gente una razón para creer. ¿Por qué crees que es así y qué podemos aprender de ello?

BEBE: Creo que lo más fascinante del deporte es el hecho de que nos permite crear equipos y grupos fantásticos de personas a nuestro alrededor. Comienzan siendo parte de tu equipo, pero serán parte de tu familia de alguna forma. No importa qué edad tengas. El deporte es lo mejor porque puede crear una verdadera familia a tu alrededor. Solía poner más atención a la generación más joven porque puedes generar un cambio cultural que comience con ellos, pero, por supuesto, el deporte es para todo el mundo.