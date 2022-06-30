Por qué debes diversificar tus habilidades según el autor David Epstein

Si le preguntas a David Epstein, un exitoso autor que ha figurado en la lista de best sellers del New York Times y reportero de ciencias del deporte, cómo se siente sobre el 2020, te dirá algo como esto: es el tipo de entorno impredecible o "retorcido" que generará crecimiento si tienes el talento para adaptarte a él. Desarrolla estas habilidades en este episodio de "Trained", que incluye conversaciones por videollamada de Epstein con el anfitrión Ryan Flaherty, director sénior de rendimiento de Nike y miembro del Nike Performance Council, que entrena a atletas de élite. Epstein explica por qué un poco de experiencia en muchas cosas (deportes, materias, habilidades) es mejor que especializarse en una sola, por qué el éxito no es lineal ni depende de la edad, y lo que todos podemos preguntarnos para lograr una mayor realización en la vida, dentro y fuera del gimnasio.