Alcanza tus objetivos con los consejos de entrenamiento mental del atleta de CrossFit Chandler Smith

Podcast trained: Logra cualquier desafío con Chandler Smith
Asesoramiento
La estrella de CrossFit comparte cómo está mejorando su deporte y a sí mismo.
"Trained" es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia del fitness holístico e integral.
La estrella del CrossFit, Chandler Smith, parece tenerlo todo: los músculos y la mentalidad para desafiarse a sí mismo, y la integridad para retar el statu quo al opinar sobre la igualdad en su deporte. Pero eso no significa que el ex soldado del ejército de los Estados Unidos (desde este año) no tenga debilidades como el resto de nosotros. En este episodio de "Trained", el atleta negro de CrossFit de mayor calificación se une al director sénior de rendimiento de Nike, Ryan Flaherty, para lanzar la temporada 8. Nos cuenta cuáles son sus comidas chatarra favoritas, el secreto para mantenerse tranquilo bajo presión y nos brinda un consejo para alcanzar nuestro potencial en el deporte, y en la vida.
"El momento en que me vuelva autocomplaciente será el momento
en que deje de crecer; nunca puedo dejar que llegue ese
punto".
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos a algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Flaherty verá qué puede hacer.