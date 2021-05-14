Alcanza tus objetivos con los consejos de entrenamiento mental del atleta de CrossFit Chandler Smith

La estrella del CrossFit, Chandler Smith, parece tenerlo todo: los músculos y la mentalidad para desafiarse a sí mismo, y la integridad para retar el statu quo al opinar sobre la igualdad en su deporte. Pero eso no significa que el ex soldado del ejército de los Estados Unidos (desde este año) no tenga debilidades como el resto de nosotros. En este episodio de "Trained", el atleta negro de CrossFit de mayor calificación se une al director sénior de rendimiento de Nike, Ryan Flaherty, para lanzar la temporada 8. Nos cuenta cuáles son sus comidas chatarra favoritas, el secreto para mantenerse tranquilo bajo presión y nos brinda un consejo para alcanzar nuestro potencial en el deporte, y en la vida.